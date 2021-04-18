Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!

Hafta başında yapılan tahminlerde, bugün yağmur yağma ihtimalinin %80 seviyelerinde olduğu görülüyordu, ancak günler ilerledikçe bu oran epey azalmıştı.

Ancak sürpriz şekilde, yarışın başlamasına kısa bir süre kala pistin üstü yağmur bulutlarıyla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı.

Şu anda pistin her yeri ıslanmış durumda ve bazı bölgelerde daha fazla yağmur var.

Piste çıkış turunda sürücülerin bazıları yeşil logolu yağmur lastikleriyle sürüş yaparken, bazıları mavi logolu yoğun yağmur lastiğiyle sürüş yaptılar.

Yağmurun ardından sürücüler pistte yol tutuş yakalamakta zorlandılar ve Fernando Alonso, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

İspanyol pilot sonrasında yola devam etti ve aracında büyük bir hasar olmadığı görüldü.

Tahminler, yağmurun önümüzdeki dakikalarda devam edeceğini işarete diyor.