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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

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Lewis Hamilton, yarış öncesi röportajında Red Bull kadar hızlı olmadıklarını, buna rağmen ellerinden geleni yapacakarını belirtti.

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

Yarıştan kısa bir süre önce konuşan Lewis Hamilton, Red Bull'un hız avantajına sahip olduğunu kabul etti.

Buna karşılık İngiliz pilot, iki Red Bull'a karşı yarışmanın, özellikle farklı lastiklere sahip olmalarından ötürü göründüğü kadar zor olmayabileceğini belirtti.

Hamilton, "Red Bull Racing'in bugün çok hızlı olacağını düşünüyorum, genel olarak hâlâ bizden daha fazla hızları var. Dün bize kıyasla daha hızlılardı ama hatalar yaptılar. Max dördüncü virajda bir hata yaptı ve 0.2 saniye kaybetti. Buna rağmen son iki viraja kadar en hızlı zaman ondaydı. Ayrıca Sergio Perez için de durum aynıydı. Neyse ki son iki virajı çok iyi geçtim."

"Max ve Sergio'nun farklı taktikler kullanıyor olması aslında bizim için göründüğü kadar kötü değil. İkisi de orta lastikle başlasaydı, o zaman çok daha kötü olurdu. Tabii ki yumuşak lastiklerin başlangıçta avantajı olacak ve Sergio Perez'i geride tutmak çok zor olacak. Öte yandan, yumuşak lastikler orta lastiklerden daha az dayanıyor ve Sergio'nun muhtemelen pite daha erken gitmesi gerekecek. Bütün bunlar heyecan verici bir yarış olacağını işaret ediyor."

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise yarışa sekizinci cepten start alacak.

Bottas, "Şimdi kendimi düne kıyasla çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim, çünkü puanlar yarış sonunda veriliyor."

"Elbette en iyi başlangıç ​​pozisyonuna sahip değilim, ancak startı bekliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"İlginç bir savaş olacağını düşünüyorum. Ayrıca havanın ne gibi sürprizler getirebileceğini kimse bilmiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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