Hill: "Ricciardo, Norris'i hafife almış olabilir"

Hill, Ricciardo’nun buna karşı mücadele edebileceğini düşünse de Avustralyalı pilotun Norris’le rekabet etmeyi beklediğinden daha zor bulmuş olabileceğini düşünüyor.

F1 Nation podcastinde konuşan Hill, “Daniel Ricciardo’nun sorun yaşadığını söylemek için daha çok erken.”

“Bence Lando, onun beklediğinden daha iyi çıktı. Ricciardo hafife almış olabilir. Sadece buna alışması gerekecek.” dedi.

Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium with his trophy 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca Hill, Paul Ricard’ın Ricciardo’ya çok uyan bir pist olduğunu düşünmüyor.

Hill, “Bu Daniel’ın sevdiği türden bir pist olmayabilir. Aracın sınırları içinde sıkışıp kalabilir.”

“Bazen sadece aracın gidebildiği kadar hızlı gidebilirsiniz çünkü diğer zamanlarda araçtaki eksiklerle başa çıkabilmek için yeteneğinizi kullanabilirisiniz. Ancak eğer hiçbir eksiklik yoksa öylece sıkışıp kalırsınız.”

Ayrıca pilotların basın toplantılarını düzenleyen Tom Clarkson da bu podcastde, Ricciardo’nun McLaren’a adım attığından beri davranışlarında bir değişiklik olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Clarkson,”Daha önce Lewis'in [Hamilton]'ın medya hakkında çok rahat olduğunu söylüyordum."

"Bana, bu yıl mental olarak gerçekten iyi bir konumda gibi geliyor."

"Daniel Ricciardo ise bu sene her zamankinden daha içine kapanık gözüküyor. Herhangi bir basın toplantısına gelir ve biz başlamadan önce birkaç şaka veya bunun gibi şeyler yapardı. Bunların artık hiçbirini görmüyoruz.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren speaks to McLaren media 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images