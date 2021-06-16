Perez, diğer pilotlarla "centilmenlik anlaşması" hakkında konuşmak istiyor

Bu anlaşmada kısaca, sıralama turlarında turlarına başlamak isteyen araçlar kuyruk oluşturduğunda herhangi bir pilotun bu sırayı bozmaması gerektiğinden bahsedilmekte.

Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turlarının özellikle son bölümünde, birçok pilot pist üstünde daha iyi bir pozisyona sahip olabilmek ya da takım arkadaşına hava koridoru sağlayabilmek için ısınma turlarındayken sırayı bozdu ve önlerindeki pilotu veya pilotları geçti.

Bazı pilotların aksine bu anlaşmaya uyan Perez, son bölümün en büyük kaybedenlerinden oldu çünkü kendine pist üstünde iyi bir pozisyon bulamadı. Perez, diğer sürücülerin anlaşmaya saygı duymamasından ötürü bunun yaşandığı görüşünde.

Konu hakkında konuşan Meksikalı pilot, şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz aynı anda piste çıktık ve herkes arkasındakiyle bir mesafe oluşturdu. Ancak sonra bazı insanlar geçişler yapmaya başladılar ve centilmenlik anlaşmasına saygı göstermediler."

"Bu, işleri biraz zorlaştırdı. Gerektiği anda iyi bir tur atamamış olduk, bu kadar basit. Bazı sürücüler bu anlaşmaya saygı duyuyor, herkes değil."

Günümüzde, pilotların turlarına başlamadan önce nasıl davranması gerektiği konusunda resmi bir kural yok. Perez, resmi bir kural oluşturulduğu takdirde pilotları takip etmenin zor olacağını söylese de Fransa GP'den önceki sürücüler toplantısında bunun hakkında konuşmak istiyor.

"İnsanlar piste çıkış turunun sonunda birbirlerini geçmeye başlayınca kaos çıkıyor ve pozisyonumuzu koruyup etrafımızdakilerle aramızı açmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bir anda trafik sıkışıyor ve sonra daha da kötüleşiyor. Bu, birkaç senedir böyle."

"Belki de bu sürücüler toplantısında üzerinde konuşmamız gereken ve daha dikkatli olmamız gereken bir konudur. Özellikle de sıralama turlarında daha saygılı olmamız ve bu anlaşmaya uyulmadığında diğer insanların işini zorlaştırdığımızı anlamamız gerek."

"Bu, kesinlikle herkesin nasıl hissettiğini anlamak adına üzerinde konuşmaya değecek bir konu. Bu anlaşmaya uyan ve gerçekten güvenebileceğiniz birkaç sürücü var ama güvenemeyeceğiniz kişiler de var."

"Yani bence bu konuyu tekrardan ortaya atıp, hep birlikte tartışmak iyi olacaktır."

Bu konuda en çok eleştiri altında kalan pilotlardan biri Nikita Mazepin'di. Rus pilot, Bahreyn Grand Prix'sinde turlara başlamadan önce sırayı bozmuş ve kendini öne atmaya çalışmıştı.

Imola'da ise Antonio Giovinazzi ile sorun yaşayan Mazepin, son olarak İspanya Grand Prix'sinde Lando Norris'i engellediğinden ötürü 3 sıra grid cezası almıştı ve centilmenlik anlaşmasının "çalışmadığını" söylemişti.

Centilmenlik anlaşması hakkında konuşan Rus pilot, "Durum benim için oldukça açık ama böyle bir durumda bu anlaşmaya uymadığım için beni eleştiren pilotların, Bakü'de bu kurallara uymayan pilotları da eleştirmesini istiyorum. Çünkü kuralların bütün sürücüler için aynı olması gerekiyor."

"Bugün spordaki en iyi isimlerin de bunu yaptığını gördüm yani Lewis [Hamilton] ve Checo [Perez] gibi isimlerin. Yani evet, bu konuda tartışabileceğimizi düşünmüyorum."

"Kimseye darılmadım ama bu konuda hangi yolu tercih edeceğimize karar vermemiz gerek." ifadelerini kullandı.