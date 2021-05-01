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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''

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Portekiz Grand Prix'si hafta sonunun sıralama turlarını Valtteri Bottas'ın arkasında ikinci tamamlayan Sir Lewis Hamilton, takım arkadaşının ve Mercedes'in iyi bir iş çıkardığını söyledi ve bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemediklerini ekledi.

Hamilton: ''Bu hafta sonu ön çizgide olmayı beklemiyorduk''

Valtteri Bottas, 2021 sezonunun üçüncü yarışı için pole pozisyonunu aldı ve bu, Fin pilotun kariyerinin  17. pole pozisyonu oldu.

Lewis Hamilton ise Mercedes takım arkadaşının sadece 0.007 saniye arkasında kaldı ve böylece, Portekiz Grand Prix'sinde, ön çizgide Alman takımın pilotları yer alacak.

Max Verstappen üçüncü bölümün en başında yaptığı 1:18.209'luk turuyla pole pozisyonu için güçlü bir adaydı ancak Hollandalı sürücünün turu, pist limitlerini ihlal etmesi nedeniyle silindi. Verstappen sonrasında sadece tek zaman turu attı ve 1:18.746 yaparak griddeki üçüncü sırayı aldı.

Sıralama turları sonrasında konuşan Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın ve Mercedes'in harika bir iş çıkardığını ancak bu sonucu beklemediklerini dile getirdi.

''Valtteri ve takım harika bir iş çıkardı. Bu hafta sonu ön çizgide olmayı kesinlikle beklemiyorduk, bu yüzden bu sonuçtan mutluyuz.''

Hamilton, son bölümde zamanı silindikten sonra sadece tek tur atan Verstappen hakkında da şu yorumlarda bulundu: ''Max sonlara doğru kesinlikle bir şeyler başardı ancak daha önceden nerede olduklarını bilmiyorum.''

Son olarak kendi performansını değerlendiren Hamilton, ''Mükemmel bir tur değildi fakat çıkardığım performanstan mutluyum.'' dedi.

Sonuçtan memnun olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, ''Hiçbir zaman araçtan tamamen memnun olabileceğimizi düşünmüyorum. Biz, performans göstermeye devam etmek için buradayız ve çıkardığımız işlerden mutluyum.'' yanıtını verdi.

 

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Bottas: ''Yarış için iyi bir pozisyondayım''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

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