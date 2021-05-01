Bottas: ''Yarış için iyi bir pozisyondayım''

Bottas, lastik ısıtma ve onları optimum çalışma aralığında tutmakta sıkıntı yaşadığından bu sene sıralama turlarında zorlanıyordu.

Bugün ise bu problemlerini çözmüş gibi gözüktü ve takım arkadaşının 0.007 saniye önünde pole pozisyonun sahibi olmayı başardı.

Fin pilot, pole pozisyonunu kazanmasıyla alakalı şunları söyledi: ''Evet, pole pozisyonunda olmak güzel. Uzun süredir pole pozisyonunda olamamışım gibi hissettiriyor. ''

''Sıralama turlarında güçlü bir performans göstermem önemliydi çünkü geride bıraktığımız 2 yarışta da zayıf noktam olmuştu çünkü lastikleri optimum çalışma sıcaklığında tutmakta zorlanıyordum.''

''Bu hafta sonu da oldukça sıkı bir şekilde çalıştık ve bunun işe yaradığını görmek güzel. Yarınki yarış için iyi bir pozisyondayım.''

Mercedes pilotları, herkesin aksine 3. bölümdeki son turlarına orta lastiklerle çıktılar ve ilk turlarına kıyasla daha yavaş kaldılar. Bottas, bu kararı şöyle açıkladı: ''Yumuşak lastikler, bütün hafta sonu boyunca çok da iyi hissettirmemişti, orta lastiklerdeki hissiyat daha iyiydi.''

''Geçen sene de son bölümde orta lastikleri takmıştık ve gayet iyi çalışmışlardı ama bu sene sanırım son turlarda rüzgar kuvvetini biraz daha arttırdı ve lastikleri ısıtmakta da zorlandım.''

''Yani, buna rağmen iyi bir sonuç almak güzel oldu. Ayrıca yarın yarışa orta lastikle başlayacağız, bu bize strateji anlamında birçok fırsat sunuyor. İlk bölümü istediğimiz gibi uzatabiliriz.''

Yarınki yarış için planları sorulan Bottas, ''Önce starta odaklanıp sonrasında üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Planın ne olduğunu siz de biliyorsunuz.'' dedi.