Gasly: "Singapur'da çok daha iyisini yapabilirdik"

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Gasly, kuru zemin lastiklerine geçen ilk isimlerden biriydi, ancak birkaç tur daha beklemek isteyen pilotların güvenlik aracı periyodunda avantaj kazanması nedeniyle bu karar kendisine önemli sıralara mal oldu

Fransız pilot mücadeleyi 10. sırada tamamlarken, güvenlik aracı altında pite giren Lando Norris ve Daniel Ricciardo -her ikisi de pitlerden önce Gasly'nin gerisindeydi- dördüncü ve beşinci sırayı aldılar.

Yarıştan sonra sinirlendiği açıkça görülebilen Gasly, takımın kararını eleştirmiş ve pit duvarıyla iletişim kuramamaktan yakınmıştı.

Motorsport.com tarafından Singapur'da yaşadığı hayal kırıklığı sorulan Gasly, "Açıkçası, hepimizin ne kadar rekabetçi olduğunu biliyorsunuz. Beşinci olabilecek bir pozisyondaydık, bu nedenle Daniel'ın kaçıncı bitirdiğine baktığımda büyük hayal kırıklığına uğradım."

"Bu yüzden yarıştan sonra her şeyi gözden geçirdik. Neyi yanlış yaptığımız oldukça açıktı: birkaç tur daha pistte kalmalıydık. Stratejimizi enine boyuna masaya yatırdık, ancak gerçek şu ki sonucu değiştiremezsiniz. Olan oldu, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yine de takımın o sırada elindeki veriyle elinden geleni yaptığını kabul eden Gasly, "Yani, bazı bilgilere dayanarak beni pite aldılar, ama ne yazık ki geriye dönüp baktığımızda bunun doğru bir şey olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz."

"Açıkçası bu çok, çok zor bir durum. Bu tür bir durumda pit duvarında, kuruyan pistte vesaire ne kadar çok şeyin olup bittiğini hafife almıyorum. Ama eminim ki hepimiz bu durumla daha iyi başa çıkabileceğimizi ve daha iyi kararlar alabileceğimizi biliyoruz."

"Dediğim gibi, her şeyi detaylıca gözden geçirdik. Bunu tekrar yapmak zorunda kalsaydık, kesinlikle farklı şekilde yapardık."

Gasly'nin önümüzdeki günlerde Alpine sürücüsü olarak açıklanması bekleniyor, ancak kendisi konuyla ilgili yorum yapmayı reddetmeye devam ediyor.

Fransız pilot, "Şu anda bir sözleşmem var ve bu sözleşme gelecek sezon için de geçerli."

"Dolayısıyla yaklaşımımı değiştirmemin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum -ama sanırım ne kadar hızlı karar verilirse, ben de dahil olmak üzere herkes için o kadar iyi olur, çünkü tam olarak hangi yöne gittiğinizi bilirsiniz." dedi.