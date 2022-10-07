Japonya GP 2. antrenman: Russell lider, Mercedes 1-2!

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Japonya'daki 2. antrenman seansı, Pirelli'nin 2023 prototip lastiklerini test etmesine imkan tanıması amacıyla 30 dakika uzatılmıştı ancak ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur etkisini gösterdi.

Seansın başında çok fazla yağmur olduğu için sürücüler mavi logolu yağmur lastiğiyle piste çıktılar.

İlk dakikaların ardından Carlos Sainz 1:49.615'lik turuyla liderdi fakat turlar ilerledikçe pist hızlanmaya başladı ve sürücüler geçiş lastiklerine geçtiler.

Mercedes pilotları tempoyu iyice yükseltirken, Lewis Hamilton 1:44.298 yaptı ve liderliğe oturdu.

Turlar her geçen saniye daha da gelişirken, George Russell bir noktada en iyi dereceyi 1:41.935'e çekti.

Kalan bölümde Russell'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz sürücü seansı ilk sırada tamamladı.

Seans içerisindeki en önemli olay, Charles Leclerc'in U virajda kızaklayıp pist dışına çıkmasıydı ancak bir yere çarpmadan yolda devam etti.

Mick Schumacher, ilk antrenman seansının sonundaki kazası nedeniyle seans içerisinde piste çıkamadı ve çok önemli bir pist üstü süresini kaybetti.

Seansın ikinci en iyi zamanını, tıpkı diğer tüm sürücüler gibi geçiş lastiğini kullanan ve 0.235 saniye geride kalan Hamilton kaydetti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'da yol tutuş olmadığını söyleyen Max Verstappen üçüncü olurken, Sergio Perez dördüncü ve Kevin Magnussen beşinci oldu. Bu beş isim 1.2 saniye içerisinde dizildi.

Ferrari sürücüleri tur zamanı anlamında geride kalırken, Carlos Sainz 1.2 saniye geride altıncı, Leclerc ise 2.7 saniye geride 11. oldu.

İlk seansın lideri Fernando Alonso 1.5 saniye geride yedinci, yeni ön kanadı test eden Valtteri Bottas sekizinci ve Esteban Ocon dokuzuncu oldu. İlk onu Alfa Romeo'nun Çinli pilotu Zhou Guanyu tamamladı.

Williams pilotları Latifi ve Alex Albon, ıslak zeminde nispeten iyi bir ikinci seans geçirip 12. ve 13. sıralarda yer aldılar.

Yuki Tsunoda 14. olurken, Sebastian Vettel 15., Lando Norris 16. ve Daniel Ricciardo 17. oldu.

Son üç sırada Lance Stroll, Pierre Gasly ve zaman turu kaydedemeyen Schumacher yer aldı.

Seans sonucu: