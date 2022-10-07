Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Gasly: "Singapur'da çok daha iyisini yapabilirdik" Sonraki / Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"
Formula 1 / Japonya GP Antrenman raporu

Japonya GP 2. antrenman: Russell lider, Mercedes 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
Japonya GP 2. antrenman: Russell lider, Mercedes 1-2!
Haberi dinle

Japonya'daki 2. antrenman seansı, Pirelli'nin 2023 prototip lastiklerini test etmesine imkan tanıması amacıyla 30 dakika uzatılmıştı ancak ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur etkisini gösterdi.

Seansın başında çok fazla yağmur olduğu için sürücüler mavi logolu yağmur lastiğiyle piste çıktılar.

İlk dakikaların ardından Carlos Sainz 1:49.615'lik turuyla liderdi fakat turlar ilerledikçe pist hızlanmaya başladı ve sürücüler geçiş lastiklerine geçtiler.

Mercedes pilotları tempoyu iyice yükseltirken, Lewis Hamilton 1:44.298 yaptı ve liderliğe oturdu.

Turlar her geçen saniye daha da gelişirken, George Russell bir noktada en iyi dereceyi 1:41.935'e çekti.

Kalan bölümde Russell'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz sürücü seansı ilk sırada tamamladı.

Seans içerisindeki en önemli olay, Charles Leclerc'in U virajda kızaklayıp pist dışına çıkmasıydı ancak bir yere çarpmadan yolda devam etti.

Mick Schumacher, ilk antrenman seansının sonundaki kazası nedeniyle seans içerisinde piste çıkamadı ve çok önemli bir pist üstü süresini kaybetti.

Seansın ikinci en iyi zamanını, tıpkı diğer tüm sürücüler gibi geçiş lastiğini kullanan ve 0.235 saniye geride kalan Hamilton kaydetti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'da yol tutuş olmadığını söyleyen Max Verstappen üçüncü olurken, Sergio Perez dördüncü ve Kevin Magnussen beşinci oldu. Bu beş isim 1.2 saniye içerisinde dizildi.

Ferrari sürücüleri tur zamanı anlamında geride kalırken, Carlos Sainz 1.2 saniye geride altıncı, Leclerc ise 2.7 saniye geride 11. oldu.

İlk seansın lideri Fernando Alonso 1.5 saniye geride yedinci, yeni ön kanadı test eden Valtteri Bottas sekizinci ve Esteban Ocon dokuzuncu oldu. İlk onu Alfa Romeo'nun Çinli pilotu Zhou Guanyu tamamladı.

Williams pilotları Latifi ve Alex Albon, ıslak zeminde nispeten iyi bir ikinci seans geçirip 12. ve 13. sıralarda yer aldılar. 

Yuki Tsunoda 14. olurken, Sebastian Vettel 15., Lando Norris 16. ve Daniel Ricciardo 17. oldu.

Son üç sırada Lance Stroll, Pierre Gasly ve zaman turu kaydedemeyen Schumacher yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 1'41.935  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'42.170 0.235
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'42.786 0.851
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 26 1'42.834 0.899
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'43.187 1.252
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 23 1'43.204 1.269
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 14 1'43.533 1.598
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'43.733 1.798
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 13 1'43.884 1.949
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 17 1'44.525 2.590
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'44.709 2.774
12 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'44.962 3.027
13 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'45.039 3.104
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'45.257 3.322
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'45.261 3.326
16 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 11 1'45.885 3.950
17 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 9 1'46.030 4.095
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 1'46.776 4.841
19 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 13 1'47.109 5.174
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Gasly: "Singapur'da çok daha iyisini yapabilirdik"
Önceki haber

Gasly: "Singapur'da çok daha iyisini yapabilirdik"
Sonraki haber

Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"

Brown: "Finansal kuralların, teknik kurallar gibi görülmesi çok önemli"
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Pole pozisyonlarını bu kadar küçük farklarla kaçırmaktan yoruldum" Japonya GP
Formula 1

Sainz: "Pole pozisyonlarını bu kadar küçük farklarla kaçırmaktan yoruldum"

Verstappen: "Pole pozisyonunu almak harika" Japonya GP
Formula 1

Verstappen: "Pole pozisyonunu almak harika"

2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı? Japonya GP
Formula 1

2023 için F1'de kaç boş koltuk kaldı?

Son Haberler

2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi

2022 Japonya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak
Formula 1 Formula 1

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak

FIA, bütçe sınırını ihlal ettiği için bir takıma karşı herhangi bir karara varırsa, temyiz için resmi bir süreç olmayacağını belirtti.

Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"

Mercedes'in F1 ekibi tarafından açıklanan finansal rakamlar, Toto Wolff'un 2021'de bütçe sınırına uyarken zorlanma sebeplerini açıklıyor.

Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş

Red Bull pilotu Max Verstappen, vatandaşı ve arkadaşı Nyck de Vries'in 2023 Formula 1 sezonu için AlphaTauri ile anlaşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.