Gasly: “Diğer takımlara kıyasla istediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik”

Sıralama turlarındaki hızlarıyla oldukça dikkat çeken AlphaTauri, bu yılın sürprizlerinden biri oldu fakat takım, yarışlarda aynı tempoyu yakalamakta zorluk çekiyor. Buna rağmen Gasly, şu ana kadarki dört yarışın üçünü ilk 10’da tamamlayarak 2021 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Bu yıl oldukça iyi bir form yakalamış gibi gözüken yarış galibi Gasly, Monako'da da puan barajına girmek istiyor.

Monako Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Gasly, “Umarım bu, puan aldığımız dördüncü yarış olur.”

“Bence ilk iki yarışımız performans açısından daha iyiydi ve son iki yarış ise bizim için daha zor geçti. Bütün takımlar ileriye doğru bir adım atmayı başardı fakat biz, istediğimiz kadar gelişemedik.”

“Monako, diğerlerinden oldukça farklı bir pist ve bu yüzden araç ayarları, aracı sürüş şekliniz ve diğer birçok şey farklılık gösteriyor. Neler yapabileceğimizi yarın göreceğiz ama takım açısından çoğu zaman iyi bir pist oldu, bu yüzden dediğim gibi neler olacağını yarın göreceğiz.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca Gasly, Monako’nun pilotların en fazla fark yarattığı pist olduğunu düşünüyor.

Gasly, “Bence Monako’da diğer pistlere kıyasla en fazla farkı pilotlar yaratıyor. Mesela Barselona’da pistte pilotlar binden fazla tur atmış oluyor ve bu yüzden buna kıyasla çok daha dar bir pist olan Monako’da çok az tur atabiliyorsunuz, bu yüzden daha yakın bir mücadele oluyor. Bu büyük bir zorluk ve bence zaten bu yüzden bunu daha çok seviyoruz çünkü burada bir pilot olarak performansınızın daha çok etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu nedenle çok heyecanlıyım.” dedi.

Fransız pilot, bu sezon boyunca pek fazla zorlukla da karşılaştığını belirtse de gelecek yarışlar için umutlu olduğunun altını çiziyor.

Gasly, “Evet, açıkçası bu sezon pek çok zorlukla karşılaştık diyebilirim. Geçen yıl, bazı durumlarda oldukça rekabetçiydik ve Monza'daki galibiyetten sonra AlphaTauri'de bizimle ilgili beklentilerin daha da arttığını biliyoruz. İnsanlar bizim önlerde savaştığımızı görmek istiyorlar ve sonuçta bunu başarmamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."

"Bunu yapmaya çalışıyoruz, ancak orta sıralarda mücadele etmek çok zor ve muhtemelen geçen yıl 8. veya 9. sıralarda olarak gösterdiğimiz iyi performans bizim için zaten büyük bir sonuç gibiydi. Bu nedenle bu yıl insanların bizden daha fazlasını beklemesi gayet doğal ve normal."

"Ancak bir takım olarak daha fazlasını başarmamız ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu durum orta grupta yükselebilmemiz konusunda daha fazla baskı yaratıyor. Yani, evet, demek istediğim bu büyük bir meydan okuma, açıkçası daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Geçen yılı takımlar şampiyonasında yedinci olduk, bu sene beşincilik için mücadele etme şansımızın olduğunu düşünüyorum ve umarım takımla en başarılı sezonumuzu geçiririz."

"Kolay değil, zorlu rakiplerimiz var ama sahip olduğumuz takıma ve insanlara inanıyorum, harika bir atmosfer ve harika bir dinamik var. Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşmak için savaşabileceğimize inanıyorum." dedi.