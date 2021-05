Latifi, F1 araçları ile yarışacağı ilk Monako Grand Prix'si için heyecanlı

2020'de Monako Grand Prix'si iptal edildiğinden, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'si Latifi'nin F1'deki ilk Monako yarışı olacak.

Yarış hakkında heyecanlı olan Kanadalı pilot hafta sonu hakkında konuştu ve ''Evet, çok heyecanlıyım. Yanılmıyorsam, F1'de yarışacağım ilk cadde pisti olacak. Yani evet, alt kategorilerde burada çok kez sürdüm ama şimdi bu pistte bir Formula 1 aracıyla yarışacağım için çok heyecanlıyım. Eminim ki bu mükemmel bir his olacak.''

''Bu hafta sonuna gelirken birçok hikaye var gibi hissettim. Özel bir hafta sonu ve elbette Williams'ın 750. yarışı. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Latifi, alt kategorilerde Monako'da çokça kez yarışsa da F1 araçları ile ilk kez yarışacak. Formula 1 araçlarının çok daha büyük ve hızlı olduğunu düşünürsek, Latifi alt kategorilere kıyasla zorlanabilir.

F2 ve F1 arasındaki fark hakkında sorulan Latifi, soruyu şöyle yanıtladı: ''Evet, bunu henüz bilmiyorum. Çok farklı olmamasını umuyorum ama aynı zamanda F1 araçları F2'ye kıyasla çok daha hızlı. Bir cadde pistinde yarıştığınızda ve kategorilerde yükseldiğinizde, hız farkını hissedebiliyorsunuz. Burada F3 ve F2'le yarıştım ve o hız hissini hissediyorsunuz.''

''Duvarlar daha yakın geliyor, duvarlara daha yakın geçiyorsunuz. Yani seviye atlamayı bekliyorum ama eminim ki çok eğlenceli olacak. ''

İspanya Grand Prix'sindeki vasat performansın ardından Latifi, araçta bir sorun olabileceğinden şüphelenmişti. Kanadalı pilot, bu sorunun araştırıldığını ancak bir şey bulunamadığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Latifi, ''Bir şeyi bulup, sorunun yerini tam saptayamadık. Elbette her şeyin üstünden geçildi, özellikle yarış haftaları arasında 1,5 hafta olmasıyla birlikte, her şeyin üstünden geçilebildi. Yani bir nevi bu hafta sonu yeni bir başlangıç yapacağız.''

''Bu hafta sonu ve gelecek yarış yarışacağımız pistler (Bakü) farklı pistler, cadde pistleri. Yani muhtemelen bu pistlerde araç biraz farklı hissettirecek. Yani dediğim gibi bu hafta sonu yeni bir başlangıç yapacağız.'' dedi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'si, Williams'ın 750. yarışı olacak. Latifi'ye göre kendisinin Williams kariyerindeki en iyi anı ise İngiliz takım ile kontratı imzaladığı gün.

Williams'taki en iyi anları hakkında konuşan Latifi, ''Williams'taki en iyi anım muhtemelen, takımla kontratımı imzaladığım gün olmalı. Bu anı kesinlikle öne çıkıyor. Bunun ötesinde, geçen sene Avusturya'da yaptığımız ilk yarış olabilir.''

''Sezon iptal edilmeden Melbourne'e kadar olan süreç de oldukça özeldi çünkü her şey kafamda oturmaya başlamıştı, her şey daha gerçek hissettiriyordu ve yarışmaya hazırlanıyorduk ki yarış iptal edildi.''

''Sonrasında Avusturya'da senenin ilerleyen döneminde yarıştık ve bu çok özeldi.'' ifadelerini kullandı.

Nicholas Latifi, Williams, on the track walk with team mates

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images