Formula 1'in yeni sprint yarışları, takımları nasıl zorlayacak?

Takımların sıralama turlarına ve yarışlara en iyi şekilde hazırlanabilmek için antrenman turlarında yıllardır takip ettikleri yerleşmiş rutinleri var. Bu alışılmış prosedürler, sadece kötü hava koşulları nedeniyle seanslar iptal edilince bozuluyor.

Ancak bu gelenek, geçen sene farklı bir nedenle Imola'da bir kez daha bozuldu. Sıkışık takvimden ötürü yaşanan nakliyat ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle normal bir hafta sonunda cuma gününde yer alan 1. ve 2. antrenman turları iptal edildi. Böylelikle cumartesi günü gerçekleştirilen 3. antrenman turları seansı, o hafta sonunun ilk ve tek antrenman seansı oldu ve bu seansın hemen ardından sıralama turlarına geçildi.

Geçen sezon Imola'da uygulanan bu format, bir nevi sprint yarışlarının bulunacağı hafta sonlarının da nasıl gelişeceğini bizlere göstermiş oldu.

Imola'da hafta sonunun ilk ve tek seansında takımlar, daha çok sıralama turları için tek tur performansına odaklanırken, araya yarış temposuyla alakalı ufak çalışmalar da sıkıştırdılar.

Takımlar, sprint yarışlarının bulunacağı hafta sonlarında cuma günlerinde benzer bir yol izleyecek. Fakat Imola'daki antrenman seansı 90 dakika uzunluğundaydı. Sprint yarışlarının bulunacağı hafta sonlarındaki 1. antrenman seansı ise 60 dakika olacak.

Imola'daki format ile sprint yarış formatının bir diğer farkı da şu olacak: Sprint yarışı hafta sonlarında cumartesi sabahı yarıştan önce 2. antrenman seansı da olacak, Imola'da tek bir antrenman seans vardı.

Takımlar yüksek ihtimalle bu 2. seansı yarış simülasyonlarına ayırarak pazar günkü geleneksel yarışa hazırlanacaklar. Cuma günkü ilk antrenman seansında ise takımlar, lastik kullanım regülasyonlarına da dikkat ederek, tek tur temposuna odaklanabilecekler. Sprint yarış hafta sonlarında lastik kullanım kurallarının nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde öğrenmek istersiniz, aşağıdaki haberimize de göz atabilirsiniz.

Takımlar; Silverstone, Monza ve Interlagos'da (Interlagos, henüz onaylanmadı ancak bu formatın uygulanacağı 3. pistin Interlagos olması bekleniyor.) denenecek bu formatın hafta sonlarını nasıl etkileyeceğini anlamak için oldukça sıkı şekilde çalışıyor.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Simülasyon departmanında çalışan personelimiz, bunun nasıl işleyeceği konusunda bize bir fikir verecek.''

''Bizim için yani araç açısından ise hızlıca yeni bir hafta sonu formatına adapte olmamız dışında pek de bir şey değişmeyecek.''

''Teknik açıdan en büyük değişiklik, zaman ve format olacak. Bu yüzden, bu hafta sonlarını farklı şekilde kullanmayı deneyeceğiz.''

Key, ilginç bir gözlemde bulunarak, sprint yarışlarının bulunduğu hafta sonlarının, program darlığından ötürü araca güncelleme getirmek için iyi bir zaman olmayacağını söyledi.

''Bu hafta sonu Barselona'da ne yaptığımıza bakarsanız, (Araca yeni parçalar getirildiğinde, eski ve yeni parça arasındaki farkı gözlemlemek adına iki parçayla da turlar atmak.) bunu bir sprint yarış hafta sonunda yapmak oldukça zor olacak. Bunu yapmak için yeteri kadar zaman olmayacak. Bu yüzden, teknik açıdan bu hafta sonlarına farklı bir şekilde yaklaşacağız.''

''Yapılması gereken araç ayarları olacak, etkinlik öncesinde sprint yarışlarının farklı senaryolarda nasıl işleyeceğini gözden geçirmek için daha çok simülasyon çalışması yapılması gerekecek.

Yukarda bahsedildiği üzere, takımlar sprint yarışlara yeni parçalar getirmekten kaçınacak ancak Monza'daki hafta sonu bu durumu değiştirebilir.

Monza pistinin düzlükler tarafından domine edilen yapısı nedeniyle takımlar bu piste diğer pistlerde kullanmadıkları kadar düşük yere basma gücü üreten ayarlar ile geliyor. Takımlar, araçlarının bu ayarlar altında nasıl davrandığını 2020'den az da olsa bilse de yeni araçlarının bu ayarlarda nasıl davranacağını tamamıyla çözmek ve ayarları sıralama turlarına hazırlamak için sadece 1 saatleri var.

Fakat Key, bunu büyük bir sorun olarak görmüyor. Konu hakkında konuşan Key, ''Bence takımlar Monza ayarlarından ne beklediklerini oldukça iyi biliyor. Birkaç şey ters gidebilir: Kanatları o kadar düşük yere basma gücüne göre ayarladığınızda, difüzör hassasiyeti gibi birkaç sorunla karşılaşabilirsiniz ancak normalde Cuma günü bu sorunları çözmeye yardımcı oluyor.''

''Yani, Monza gibi özel durumlara oldukça iyi hazırlanıp sürücülere çok temiz bir test programı vermemiz gerekecek.''

''Örnek vermek gerekirse, bir sürücü genel olarak araç üzerinde çalışabilir, diğeri ise uzun sürüşlere ve lastikler üzerinde çalışır.'' dedi.

Simülasyonlar, sadece yarış hafta sonundan önce değil, hafta sonu devam ederken de önemli bir rol oynayacak. Pilotlar ve mühendisler pistte seans değerlendirmeleri yaparken, simülasyon pilotları da takımların simülasyonlarında gece boyunca çalışmalar yapacak.

Simülasyon pilotları normal bir hafta sonunda cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarının ardından cumartesi gününe kadar neredeyse tam bir gün simülasyonda tek tur temposu üzerinde çalışabilirdi ancak bu yeni formatta 1. antrenman seansı ile sıralama turları arasında birkaç saat olacağından simülasyon pilotları cuma akşamı yarış temposu üzerine çalışacaklar.

Takımlar ise iki antrenman seansı için farklı antrenman programları hazırlayacaklar.

Konu hakkında konuşan Key, “Sıralama turlarını da daha erkenden yapacağız. Sıralama turlarına hazırlanmak için sadece 1 saatimiz olacak. ''

''Araçta yüksek seviyede yakıt varken, yarış için lastikleri çalıştırmak ve yarış temposuna çalışmak ile araçta az yakıt varken yumuşak lastiklerle aracın hissiyatını anlamak arasında [iki antrenman seansında] farklılıklar olacak.''

''Yani, teknik açıdan bakıldığında bu format; hazırlıkla, simülasyon çalışmalarıyla ve zamanınızı akıllıca kullanmayla alakalı. Bu, hepimizin öğrenmesi gereken bir şey ama biz buna oldukça iyi şekilde hazırlanacağız.'' ifadelerini kullandı.

