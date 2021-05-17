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Formula 1 Haberler

Brown: ''Hamilton ve Verstappen'in kaza yapması an meselesi''

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

McLaren CEO'su Zak Brown, dünya şampiyonluğu için mücadele eden Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in kaza yapmasının an meselesi olduğunu düşünüyor.

Brown: ''Hamilton ve Verstappen'in kaza yapması an meselesi''

Dünya şampiyonluğu için mücadele eden Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen, şu ana kadar her yarışta kıran kırana mücadele ettiler. Ancak ikili, bu mücadeleleri temiz tutmayı başardı.

Fakat Brown, bu iki pilot arasındaki rekabetin oldukça yüksek bir seviyede olduğundan, bir noktada kaza yapmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

McLaren'ın Monako Grand Prix'si için özel olarak kullanacağı Gulf Oil F1 renk düzeni tanıtımında konuşan Brown, konu hakkında şunları söyledi: ''Bence böyle rekabetler, spor için iyi ve bu ikilinin mücadele etmesi güzel.''

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''Umarım, bu bize bir noktada fırsat yaratır çünkü bence onların 1. virajda birbirlerini geçmeye izin vermemeleri ve ardından da virajdan [sağlam bir şekilde] çıkamamaları sadece bir an meselesi.''

Brown, bu mücadelenin Formula 1 için oldukça büyük bir artı olduğunu düşünürken, bu mücadeleyle birlikte herkesin iki pilotu da formunun zirvesinde izleyebildiğini düşünüyor.

Brown, ''Bence bu, Formula 1 için iyi. Lewis, Nico [Rosberg] ile mücadele ettiği yılın dışında oldukça kolay yollardan geçti.''

''Yani, bence bu yüzden bu iyi bir rekabet. Max, Lewis'in seviyesini arttırmasını sağladı, [Lewis'in] aslında çok da arttırmasına gerek yoktu ancak o, şu an kesinlikle formunun zirvesinde.''

''Bence, Lewis'in zeki bir sürücü olduğu çok açık. Onu, atak yapmak için beklerken görebiliyorsunuz ve sabırsız davranmıyor. Burada da tecrübesi devreye giriyor.'' ifadelerini kullandı.

McLaren pilotu Lando Norris de Hamilton-Verstappen rekabetini izlemenin eğlenceli olduğunu söylerken, sürücülerin bu mücadeleye yaklaşımları ile ilgili yorumlarda bulundu.

Konu hakkında konuşan Norris, ''Max, fırsat gördüğünde İspanya'da 1.virajdaki atağı gibi bunları değerlendirmeye çalışıyor. İspanya'daki hareket, oldukça riskliydi.''

''Eğer Lewis dönseydi, kaza yaparlardı. Yani bence Max, o denemesinde oldukça iddialı davrandı ama Red Bull bu bölümde biraz daha yavaş kaldığından bunlar Max'ın değerlendirmesi gereken fırsatlar.''

''Ancak bunu eğlenceli yapan da bu çünkü Lewis de geçilmesinin ardından tekrar onu geçmek istiyor, bu yüzden bu mücadele eğlenceli.'' dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Editör Jonathan Noble

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