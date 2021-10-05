Formula 1, %100 sürdürülebilir bir yakıt üretmek için uğraşıyor

Formula 1 2022'de, %90'ı fosil yakıt %10'u ise etanol olan E10 yakıtını kullanmaya başlayacak. Ancak yeni nesil Formula 1 motorlarının tanıtımıyla, %100 sürdürülebilir yakıtların üretilmesi hedefleniyor. Formula 1, şampiyona için gerekli miktarda yakıtın oluşturulması ve günlük kullanım amaçlı üretimin artırılması adına, yakıt şirketleriyle görüşüyor.

%100 sürdürülebilir 'drop-in' yakıtlar, motorun kendisinde herhangi bir modifikasyona gerek duyulmadan, içten yanmalı standart bir motor gibi kullanılabiliyor. Bu yakıt türü, bir laboratuvarda, karbon yakalama tekniğinden, kentsel atıklardan ya da gıda olmayan biyokütle bileşenlerinden oluşturulacak ve fosil kaynaklı petrole kıyasla, sera gazı emisyonundan %65'e kadar tasarruf sağlayacak.

En önemlisi ise yeni yakıt, Formula 1'in günümüzde fosil yakıttan elde ettiği enerji yoğunluğuna erişerek, motor sporlarının zirvesinde güçlü bir etki yaratacak. Yani araçlar bugünkü kadar hızlı olabilecek.

2030'a kadar yollarda 1.8 milyar aracın yer alacağı ve bu araçların sadece %8'inin tamamen elektrikli araçlar olacağı tahmin ediliyor. İçten yanmalı motorlar ise hava ve deniz yoluyla taşımanın yanı sıra, nakliye endüstrisi için de gerekliliğini korumaya devam edecek.

Formula 1, %100 gelişmiş sürdürülebilir 'drop-in' yakıtların üretimine öncü olarak, global taşıma sektörünün sera gazı emisyonları üzerine, etkili bir rol oynayabilir.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1