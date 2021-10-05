Tsunoda, evindeki yeni simülatörün kendisine yardımcı olmasını umuyor

Japon sürücü, AlphaTauri ile beraber sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Bahreyn’deki güçlü başlangıcının ardından Ross Brawn tarafından ‘son yıllardaki en iyi çaylak’ olarak nitelendirilen genç sürücü, geleceği hakkında şüphe uyandıran sancılı ve kazalarla dolu bir dönemden geçti.

Red Bull yöneticileri, Tsunoda’yı mühendisleri ve mekanikerleriyle daha iyi bir iş ilişkisi kurabilmesi için İtalya’ya, takımın fabrikasının yakınlarına taşınmaya zorladı.

AlphaTauri’nin gelecek sene de kendisiyle yarışacağını açıklamasına şaşıran Tsunoda, evine kurduğu yeni simülatörün kendisine ekstra bir fayda sağlamasını umuyor.

Bu simülatör, Red Bull fabrikasında kullandığı simülatör kadar teknik olarak karmaşık ve gerçekçi olmasa da, performansını ve çalışma süreçlerini geliştirmesine yardımcı olacak kadar iyi olabilir.

Tsunoda, “Çokça turluyorum. Elbette Red Bull’daki tam ölçekli simülatörde olmakla aynı değil, ki bu gerçekteki gibi de değil, ancak bu şu ana kadar kullandığım en gerçekçi olanı.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, in the drivers parade Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Simülatörün asıl faydası, pisti öğrenmek ve sürüşümü keskinleştirmek. Ayrıca önceki yarışta olan bir şeyi yeniden inceleyebilir veya belirli bir sürüş antrenmanı yapabilirim.”

“Simülatöre evde sahip olmak faydalı ve ayrıca simülatörde neler yaptığımı mühendisimle tartışabilir ve bir hafta sonunu, mühendisin benim için yaptığı planlara dayanarak baştan sona simüle edebilirim. Böylece beraber çalışabiliriz.” dedi.

Simülatörünün geliş zamanlaması, özellikle bu sonu gerçekleştirilecek olan Türkiye Grand Prix’sinin yapılacağı İstanbul Park’ta tecrübesi bulunmayan genç sürücü için faydalı olacak.

Hayal kırıklıklarıyla dolu yarışlardan sonra Tsunoda, bu sefer hızlı olabileceğinden ümitli.

“Son beş yarışta oldukça istikrarlıydım, ancak performans ve hız çok iyi değildi. Bu yüzden bu hafta sonu daha rekabetçi olmak için biraz daha uyum sağlamaya çalışacağım.”

“Pist şartlarının kuru olduğunu varsayarsak, 8. viraj gibi yerlerle beraber fiziksel olarak zorlu bir pist gibi görünüyor. Bu yüzden zor olacak, ancak bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”