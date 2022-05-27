FIA, mücevher istisnasını Haziran sonuna kadar uzattı

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Yeni F1 yarış direktörlerinden Niels Wittich'in ilk işlerinden biri FIA Uluslararası Spor Kuralları'ndan bazılarını daha sıkı şekilde uygulamaya koymak olmuştu -bu kuralların arasında araçta mücevher takılmasını kısıtlayan kural da bulunmakta.

Avustralya'da arabada piercing veya zincir takılmasıyla ilgili ilk uyarının yapılmasının ardından, bir diğer uyarı da Miami'de geldi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hareketi "gereksiz" ve "geriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirirken, tüm piercinglerini çıkarma planı olmadığını da ekledi. Burun piercingi kolayca çıkarılamıyor, dolayısıyla FIA tarafından pilotlara iki yarışlık bir istisna tanınmıştı.

İstisna Miami ve İspanya'yı kapsıyordu, ancak alınan son kararın ardından pilotlara Monako, Azerbaycan ve Kanada'da olmak üzere üç yarışlık daha istisna tanındı.

Bu istisna, kural kitabında yer alan ve mücevher takılmasıyla ilgili maddenin güvenli ama mantıklı bir şekilde uygulanması için bir yol bulmaya çalışan pilotlar ve FIA'nın sağlık personeli arasında diyaloğun devam etmesini amaçlıyor.

İspanya'da pilotların konuyla ilgili brifinginden sonra, FIA'nın araç içinde mücevher takmanın yol açabileceği güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerinden dolayı birtakım tartışmalar yaşandı.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn GP'sindeki kazası, araç içinde mücevher takılmasının pilotları araçtan çıkarırken engel oluşturabileceğine yönelik bir örnek olarak gösteriliyor.

Bazı pilotlar, alyanslar da dahil olmak üzere, araç içinde nelerin giyilmesine izin verilip verilmediğine dair belirsizlikler yaşıyor.

Haas pilotu Kevin Magnussen, FIA'dan araç kullanırken alyans takmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda açıklama isteyeceğini söyledi.

Magnussen, "Bu, sadece parmağınızı çevreleyen bir alyans. Bununla yarışabilmek için parmağımda biraz fazladan yanık olmasını göze alırım. Eğer kötü bir şey olacaksa da alyansım takılı olsun isterdim. Bunu çıkarmak kötü hissettiriyor."

"Böyle şeylerde, örneğin alyans gibi takılarda sorumluluk almamıza izin vermeliler."

"Alyansımı takmayı seviyorum ve eğer takmama izin verilirse takacağım. Fakat gidip sorun olup olmadığını iki kez kontrol edeceğim."

“Takı takmanın cezasının 50 bin euro olduğunu söylediklerinde hemen çıkarıp çekmeceme koydum! Risk almayacağım." dedi.