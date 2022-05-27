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Formula 1 / Monako GP Haberler

Takımların Monako'ya getirdikleri güncellemelerin tam listesi

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Monako Grand Prix'sine bazı takımlar sadece direksiyon güncellemesiyle gelirken, birkaç takım farklı parçalar getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Takımların Monako'ya getirdikleri güncellemelerin tam listesi
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Monako Grand Prix'si, sezonun en zorlu pistlerinden birisi ve takımlar burada yüksek yere basma gücü ayarlarıyla sürüş yapıyorlar. Bu yüzden de genellikle diğer yarışlardan farklı bir paket kullanıyorlar.

Fakat takımların buraya devrim niteliğinde bir güncelleme getirmesi beklenmiyordu. Öyle de oldu ve bugün yayınlanan listeye göre çoğu takım sadece Monako pistinin zorlu virajlarına uygun direksiyon güncellemeleriyle geldi.

En büyük güncelleme paketi ise arka fren kanalı, soğutma ızgaraları, direksiyon ve dikiz aynası koluna sahip olan McLaren'da gibi görünüyor.

Takımların FIA'ya vermiş oldukları listeye göre güncellemeler şu şekilde:

  • Mercedes: Ön kanat kenar plakası, ön fren kanalı
  • Red Bull: Direksiyon, ön fren kanalı
  • Ferrari: -
  • McLaren: Arka fren kanalı, soğutma ızgaraları, direksiyon, dikiz aynası kolu
  • Alpine: Direksiyon
  • Alpha Tauri: Direksiyon
  • Aston Martin: -
  • Williams: Direksiyon, ön fren kanalı
  • Alfa Romeo: -
  • Haas: Direksiyon
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