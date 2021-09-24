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Formula 1 / Rusya GP Haberler

FIA iki virajla ilgili pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Sochi'nin 2. ve 18. virajlarında pist dışına çıkıp avantaj kazanan bir isim olursa, tur zamanının silineceği konusunda pilotları uyardı.

FIA iki virajla ilgili pilotları uyardı

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, yarış öncesi yapılan incelemelerin ardından sürücülere gönderdiği notta, iki viraja dikkat çekti.

Bu virajlardan ilki, uzun düzlüğün ardından sert frenleme bölgesinin olduğu ikinci viraj. Sürücüler, burada dört tekerlekle birden kerbün dışına taşarsa, o tur silinecek.

Sürücülerin uyarıldığı ikinci viraj ise, pistin son virajı olan 18. viraj. Yine pilotlar dört tekerlekle birden kerbü geçerse tur zamanı silinecek.

Bir pilot yarış esnasında bu virajlardan birini üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonraki ihlallerde durum hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist dışına çıkmak zorunda kaldıkları durumları dikkate alacak ve böyle bir durumda ceza verilmeyecek.

Sochi track detail

Sochi track detail

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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