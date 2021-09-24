Verstappen ve Hamilton henüz Monza'dan sonra birbirleriyle konuşmamış

Monza'nın ilk iki virajında yaşanan kazadan sonra her iki pilot da yarışa veda etmişti. Olayda Verstappen'in aracı, Hamilton'ın Mercedes'inin üzerine çıktı ve tehlikeli anlar yaşandı.

Yarışın ardından özellikle İngiliz basını Verstappen'e epey yüklendi.

İngiliz basınının kendi üzerinde baskı kurmaya çalışmasıyla ilgili Verstappen, "Bunu yapmalarının mantıklı bir açıklaması var. Fakat benim için bir şeyi değiştirmiyor. Sadece kendi işimi yapıyorum. Hayat da devam ediyor. Bu konuda endişem yok ve bununla başa çıkmanın en kolay yolu bu."

"Akıl oyunlarının geldiğini görsem bile bununla ilgileniyorum. Herkesin kendi görüşü var ve sorun yok. Sadece kendime odaklanıyorum ve takımla çalışmayı sürdürüyorum. Kontrol edebildiğim tek şey bu ve aynı zamanda en önemli şey de bu."

"Hayatımda farklı şeyler deneyimledim ve bu yüzden tüm bunlar beni hiç endişelendirmiyor. O araca bindiğinizde, gaz pedalınız, fren pedalınız ve direksiyonunuz var. Hepsi bu kadar. Kaç kişinin bu konuda yazıp çizdiği umrumda değil. Her şey temelde aynı."

"Lewis'le ilişkimiz çok değişmedi. Sonuçsal anlamda birbirimize saygı duyuyoruz. Elbette pistte iki kez birbirimize çarptık ama aynı şey başkasının başına da gelebilirdi. Sonunda tüm bunlar yarışın bir parçası. Tabii ki bunların yaşanmamasını tercih ederim. Fakat şampiyonluk için savaşırken ve birbirinize yakınken bu oluyor. Bir şeyleri unutmak ve yola devam etmek de önemli. Şu anda buradayız ve önemli olan bu." dedi.

Verstappen bu hafta sonu yeni motora geçebilir ve eğer bunu yaparsa, grid cezası alacak.

Bunun hangi faktörlere bağlı olduğu sorusuna, "Mercedes'e kıyasla ne kadar rekabetçi olduğumuz önemli fakat aynı zamanda tüm hafta sonunun nasıl geçtiği de önemli. Havanın nasıl olacağına da bakmak lazım. Yani her şeyin netleşmesini bekliyoruz."

"Yağmur olursa işler, kuru zemine göre biraz daha tahmin edilemez olacak ama bu sezon her iki şartta da oldukça hızlıydık. Bu yüzden hava, önceki kadar dert değil."

"Burada bir sürü uzun düzlük var. Son yıllarda Mercedes çok iyi bir pakete sahipti ve otomatik olarak hızlı oldu. Çoğu zaman buraya en iyi paketle gelmedik. Düzlüklerde ve ayrıca yarış temposunda epey zaman kaybettik. Bence bu yıl daha iyi geçecek."

"Günün sonunda fark yaratan şeyler ayrıntılar. Elbette bazı pistler gerçekten Mercedes'in lehineydi ancak bize daha uygun olan pistler de vardı. Bundan sonraki pistlerde detayların daha da önemli olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir aracınız olabilir ama ayarlardan maksimumu alamıyorsanız geride kalırsınız. Gerçekten çok yakınız ve yılın geri kalanı da böyle olacak." cevabını verdi.

Hamilton'la Monza kazasını konuşup konuşmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, Monza'dan sonra yapmadık. O, Amerika'daki işleriyle meşguldü. Bu yüzden saat farkı durumu zorlaştırdı. Müsait olduğunda ben yataktaydım ve bu yüzden durum zordu." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, perşembe günü yaptığı açıklama ile şampiyonluk savaşında Hamilton'a destek vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Bu konu sorulduğunda, "Bunu geçmişte yaptı, hatta Sochi'de bile yaptı. Yani ortada şok edici bir şey yok ve benim sorunum da değil." derken, Sergio Perez'den ne beklediği sorusuna, "Takıma mümkün olduğu kadar çok puan getirmesini." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool