FIA, bütçe sınırı tartışmalarına gelecek hafta nokta koyacak
Singapur GP'si öncesi başlayan bütçe sınırı tartışmalarının gelecek hafta son bulması ve FIA'nın son noktayı koymak adına resmi belgeleri yayınlaması bekleniyor.
Motorsport.com, FIA'nın 2021 sezonu bütçelerine ilişkin analizinin tamamlandığını ve konuyla ilgili resmi belgeleri yayınlamaya hazır olduğunu takımlara bildirdiğini öğrendi.
Maliyet sınırını yönetme sürecinin bir parçası olarak, takımlara 5 Ekim'de FIA'nın geçen yıl yaklaşık 145 milyon dolarlık maliyet sınırının altında kalan takımlara bir uyum sertifikası vereceği söylendi. Bununla birlikte, bütçe sınırını aştığına karar verilen herhangi bir takım, daha sonra yönetmeliklerde öngörülen cezaların verileceği bir duruşmaya tabi tutulacak.
FIA'nın bu konudaki görüşleri, mali yönetmeliklerdeki, "Bütçe Sınırı İdaresi tarafından bir uygunluk sertifikası verilip verilmemesi kararına karşı temyiz hakkı olmayacaktır." ifadeleriyle temsil edilmekte.
FIA herhangi bir takımın maliyet sınırı kurallarını ihlal edip etmediği konusunda yorum yapmazken, F1 padokundaki bazı kaynaklar iki takımın sertifikalarını alamama riski altında olduğunu öne sürmekte; bir takımın yönetmelikleri küçük bir şekilde ihlal etmiş olabileceği, diğerinin ise daha ciddi bir maddi ihlalde bulunduğu düşünülüyor.
Kaynaklar söz konusu iki takımın Aston Martin ve Red Bull olduğuna işaret ederken, her iki takım da bu konuda ağzını sıkı tutuyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner Motorsport.com'a bilgi vermeyi yapmayı reddederken, Aston Martin sadece FIA ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtmekle yetindi.
Bir Aston Martin sözcüsü, "2021 raporumuzu sunduk. FIA ile görüşme halindeyiz ve sertifika almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen yılın rakamları üzerinden bir duruşmaya ihtiyaç duyulacağına dair artan söylentiler hızlanırken, FIA konunun zamanı geldiğinde ele alınacağını söyledi.
Yönetim organı, "FIA şu anda tüm Formula 1 takımları tarafından sunulan 2021 mali verilerinin değerlendirmesini tamamlıyor. Mali Düzenlemelerin ihlal edildiği iddiaları, eğer bir ihlal varsa, düzenlemelerde belirtilen resmi sürece göre ele alınacaktır."
F1 düzenlemeleri, maliyet sınırını ihlal eden takımlara ceza olarak bir dizi seçenek sunuyor.
%5'ten daha az olan küçük bir ihlal için verilecek cezanın kamuoyu önünde kınama, pilot veya takım puanlarının silinmesi, yarışlardan men cezası, aero testlerinde sınırlamalar veya para cezası seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
Ancak %5 sınırının aşılması daha ciddi cezalar da getirebilir, olası cezalar şampiyonadan ihraç veya bu takımların daha sıkı bütçe sınırlarına tabi tutulması.
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