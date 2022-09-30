Sainz ve Perez, FIA'ya 'pit yolu' çağrısında bulundu

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2022 Hollanda Grand Prix'sinde Perez, yoluna çıkan bir Ferrari bijon tabancasının üstünden geçti. Sainz ise yavaş pit stop ardından önündeki bir McLaren mekanikerine çarpmamak için pit yolundan ayrılırken fren yapmak zorunda kaldı.

Bu, Sainz'in 'güvenli olmayan bir şekilde pit yoluna çıkma' cezası almasına neden oldu ve İspanyol pilot, gelecekte bu tür olayları önlemek için F1 pit yolu genişliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Şampiyonanın bu hafta sonu Singapur GP'sinde yine dar bir pit alanına geri dönmesiyle birlikte Sainz ve Perez, Zandvoort'ta yaşananların bir sonucu olarak ekiplerin herhangi bir pit stop prosedürü değişikliği uygulamadığını öne sürdü.

Autosport/Motorsport.com'a verdiği röportajda Sainz, bu konu hakkında bir kez daha çağrı yaptı ve F1 yönetimine birtakım önerilerde bulundu.

Sainz, "Bence, gerçekten değişiklik yapması gereken kişiler pilotlar veya F1 takımları değil."

"F1 ve FIA'nın bu tarz pit yollarına çözüm bulmaları gerekiyor."

"Gerçekten bir gün kaza olabilir çünkü bir güvenlik aracı uygulaması çıktığında hepimiz aynı anda pite giriyoruz ve dar pit alanında bu durum karmaşa yaratıyor."

Pit lane gantries Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Budapeşte'de formasyon turu öncesinde ve Zandvoort'ta güvenlik aracı arkasında kaos vardı. Buna bir çözüm bulunmalı çünkü birilerinin hayatını tehlikeye attığımızı hissediyorum."

"Sadece daha geniş ve uzun pit yollarına ihtiyacımız var çünkü araçların arasında mesafe olabilmesi gerek. Bunun hakkında bir şeyler yapılmalı."

"Bunun lojistik ve teknik olarak pistler için kolay olmadığını biliyorum ama Zandvoort'ta oldukça korkutucu bir durumdaydım ve bu yakın zamanda tekrar yaşanabilir."

"Bu, FIA ve F1 arasında gündeme getirmemiz gereken bir konu. Açıkçası, ekipler çözümler bulmaya yardımcı olabilir, ama göreceğiz." dedi.

Perez ise, "Bu takımlar ve pilotlar için gerçekten gözden geçirilmesi gereken bir konu, umarım durumu daha iyi hale getirebiliriz."

"Çünkü pit için sahip olduğumuz alan yeterli değil."

"Başka bir takımın pit stopunda bir şeyler ters giderse, bunun önüne geçilebilecek bir durum yok." şeklinde yorum yaptı.