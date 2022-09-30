Fransız basınına göre De Vries, 2023 için AlphaTauri ile anlaştı
Fransız Canal+, Monza'da Williams ile sürüş yapan Nyck de Vries'in gelecek sezon AlphaTauri ile yarışacağını öne sürdü.
2019 Formula 2 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hollandalı sürücü, son yıllarda Formula E'de yarışıyordu ve bir yandan da Formula 1 koltuğu kovalıyordu.
İlk yarışına Monza'da Alex Albon'un yerine çıkan De Vries, yarışta dokuzuncu olarak dikkat çekici bir sonuca imza attı ve F1'e giriş şansını artırdı.
Son haftalarda adı Alpine'in yanı sıra AlphaTauri ve Williams takımları ile anılıyordu. Son dönemde ise Red Bull ile sıkı görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.
Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Canal+, De Vries'ın Alpine'e gitmesi muhtemelen olan Pierre Gasly'nin yerine AlphaTauri'ye geçeceğini iddia etti.
Habere göre iki taraf arasındaki anlaşma tamamlandı ve artık sadece Pierre Gasly'nin Alpine'e geçeceğinin açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Fransız yayın kuruluşu genellikle iyi kaynaklara sahip olmasıyla biliniyor.
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