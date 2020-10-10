FIA, acil eylem planını onayladı

Eifel GP 1. ve 2. antrenman seansları, yoğun siste tıbbi helikopterin kalkıp yakındaki hastaneye gidememesi nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Bunun üzerine FIA, Cumartesi ve Pazar günleri benzer bir durum olmaması için alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladı.

Cuma akşamı Motorsport.com, acil eylem planının detaylarına ulaşmıştı. Buna göre piste kara yolu ile 3 dk mesafede, sisin olmadığı bir yerde tıbbi helikopter hazır tutulacak. Olası bir kaza anında yaralı karayolu ile helikoptere götürülecek, orada helikoptere transfer edilecek. Bu sayede kurallarda yer alan "20 dakikada hastaneye ulaştırma zorunluluğu" sağlanmış olacak.

Motorsport.com'un edinmiş olduğu bu bilgi, bugün FIA sözcüsü tarafından doğrulandı. Açıklamada "Hava koşullarında dünkü şartların tekrarlanması ihtimaline karşı, pistten 3 km uzaklıkta daha düşük rakımda bekleyen bir helikopter olacak ve o araya kadar ambulans kullanılacak."

"O noktaya ulaştırılan hasta, helikopter ile gerekli zaman aralığında hastaneye ulaştırılabilecek." denildi.

Kaza sonrasında yaralının hastaneye helikopterle ulaştırılması gerekmiyor. İster hava yolu ister kara yoluyla olsun hastanın maksimum 20 dakikada hastaneye ulaştırılması gerekiyor.

3. antrenman seansı, 7 derece hava, 9 derece pist sıcaklığına rağmen güneş altında başladı. Ancak özellikle Pazar günkü yarışın ıslak zeminde gerçekleşmesi bekleniyor. Bugünkü sıralamalarda da hava şartlarının değişebileceği yönünde beklenti var.