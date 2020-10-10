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Formula 1 / Eifel GP / Antrenman raporu

Eifel GP: Kuru zeminde geçen 3. antrenman seansında Bottas lider

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Eifel GP: Kuru zeminde geçen 3. antrenman seansında Bottas lider
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Eifel GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Dünkü sisli ve yağmurlu günde pist üstü sürüşü olmamasının ardından bugün güneşli ancak serin koşullar vardı.

Seansın başında hava sıcaklığı 7, pist sıcaklığı ise 9 dereceydi. Seans sonunda ise hava sıcaklığı 8, pist sıcaklığı 15 oldu.

Soğuk hava şartları nedeniyle pilotlar lastiklerini ısıtmada ve çalıştırmada zorlandılar ve birçok pilotun pist dışına çıktığı, spin attığı görüldü.

Bir saat süren antrenman seansının lideri 1:26.225 ile Valtteri Bottas oldu. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, son bölümde attığı turu ile takım arkadaşının 0.136 sn arkasında ikinci oldu.

Ferrari'den Charles Leclerc, liderin 0.4 sn gerisinde 3. olurken takım arkadaşı Sebastian Vettel 0.8 sn geride 5. oldu. Alman sürücü seans içerisinde bir de spin attı. Onların arasında Red Bull'dan Max Verstappen yer aldı.

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Son turunda pist üzerinde Leclerc ile güzel bir mücadeleye girişen McLaren sürücüsü Lando Norris altıncı, piste çıkabilen tek Racing Point sürücüsü Sergio Perez yedinci oldu.

Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ile Esteban Ocon sırasıyla 8 ve 11. olurken, aralarında Alex Albon ve Pierre Gasly yer aldı.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat kendisine 12. sırada yer bulurken, Carlos Sainz 13, Kimi Raikkonen 14. oldu.

Haas sürücüleri Romain Grosjean ile Kevin Magnussen 15. ve 16. sıralarda yer alırlarken, seans içerisinde spin atan George Russell 17, Antonio Giovinazzi 18, spin atan bir diğer isim Nicholas Latifi 19. oldu.

Seans boyunca garajda bulunmayan ve kendisini iyi hissetmeyen Lance Stroll ise piste çıkmadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 25 1'26.225    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'26.361 0.136 0.136
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1'26.681 0.456 0.320
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 24 1'26.896 0.671 0.215
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 25 1'27.038 0.813 0.142
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 29 1'27.167 0.942 0.129
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 25 1'27.245 1.020 0.078
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 23 1'27.392 1.167 0.147
9 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 23 1'27.449 1.224 0.057
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 28 1'27.528 1.303 0.079
11 France Esteban Ocon Renault Renault 27 1'27.634 1.409 0.106
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 26 1'27.795 1.570 0.161
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 29 1'27.924 1.699 0.129
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 25 1'27.956 1.731 0.032
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 27 1'28.115 1.890 0.159
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 27 1'28.293 2.068 0.178
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 30 1'28.343 2.118 0.050
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 25 1'28.370 2.145 0.027
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'28.941 2.716 0.571
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Abdullah Çelik

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