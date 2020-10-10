Eifel GP: Kuru zeminde geçen 3. antrenman seansında Bottas lider

Dünkü sisli ve yağmurlu günde pist üstü sürüşü olmamasının ardından bugün güneşli ancak serin koşullar vardı.

Seansın başında hava sıcaklığı 7, pist sıcaklığı ise 9 dereceydi. Seans sonunda ise hava sıcaklığı 8, pist sıcaklığı 15 oldu.

Soğuk hava şartları nedeniyle pilotlar lastiklerini ısıtmada ve çalıştırmada zorlandılar ve birçok pilotun pist dışına çıktığı, spin attığı görüldü.

Bir saat süren antrenman seansının lideri 1:26.225 ile Valtteri Bottas oldu. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, son bölümde attığı turu ile takım arkadaşının 0.136 sn arkasında ikinci oldu.

Ferrari'den Charles Leclerc, liderin 0.4 sn gerisinde 3. olurken takım arkadaşı Sebastian Vettel 0.8 sn geride 5. oldu. Alman sürücü seans içerisinde bir de spin attı. Onların arasında Red Bull'dan Max Verstappen yer aldı.

Son turunda pist üzerinde Leclerc ile güzel bir mücadeleye girişen McLaren sürücüsü Lando Norris altıncı, piste çıkabilen tek Racing Point sürücüsü Sergio Perez yedinci oldu.

Renault sürücüleri Daniel Ricciardo ile Esteban Ocon sırasıyla 8 ve 11. olurken, aralarında Alex Albon ve Pierre Gasly yer aldı.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat kendisine 12. sırada yer bulurken, Carlos Sainz 13, Kimi Raikkonen 14. oldu.

Haas sürücüleri Romain Grosjean ile Kevin Magnussen 15. ve 16. sıralarda yer alırlarken, seans içerisinde spin atan George Russell 17, Antonio Giovinazzi 18, spin atan bir diğer isim Nicholas Latifi 19. oldu.

Seans boyunca garajda bulunmayan ve kendisini iyi hissetmeyen Lance Stroll ise piste çıkmadı.

Seans sonucu: