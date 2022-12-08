İstikrarın önemine dikkat çeken Rosberg: "Ferrari'yi zor bir dönem bekliyor"

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Ferrari, 2022 sezonunun ardından Mattia Binotto ile yola devam etmeme kararı aldı ve arka planda bu konular tartışılırken, İtalyan patron da kendisine yeterince güvenilmediğini hissederek görevini bıraktı.

31 Aralık, Binotto'nun takımla çalışacağı son tarih olacak ve ardından takımın başına yeni bir ismin geçmesi gerekecek.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Nico Rosberg, Ferrari'nin tam olarak bu konuda hata yaptığını düşünüyor.

Rosberg, "Bu, dünyadaki en zor işlerden biri. Ferrari için gerçekten zor bir süreç olacak. Çünkü piyasada bu işi yapabilecek çok fazla insan yok."

"Bu rol her yerde karmaşıktır ama burada çok daha karmaşık bir hal alıyor çünkü üzerinizde inanılmaz bir baskı oluyor Bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar?"

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

"Şahsen Formula 1'de devamlılığın önemli bir değer olduğunu biliyorum. Mercedes ve Red Bull'a bakarsanız, on yıl ya da daha uzun süredir kilit isimlerin çoğunu değiştirmediler."

"Ferrari'de eksik olan da bu."

Bazıları, Ferrari'nin takım içerisinde net bir "1 numaraya" sahip olması gerektiğini de söylüyor.

Bu konuda Rosberg, "Hayır, ihtiyaç duyulan değişim için kilit nokta bence bu değil. Tıpkı 2022'de olduğu gibi birbirleriyle yarışmakta özgür olmalılar."

Sonrasında şöyle devam etti: "Verstappen iki dünya şampiyonluğu kazandı. 25 yaşında olabilir ama daha şimdiden Alonso'dan daha fazlasını kazandı."

"İnanılmaz bir yeteneği var ve artık komple bir pilot oldu: Schumacher ya da Senna'nın savaşçı ruhunu taşıyor ve hata yapmıyor. Aslında hiçbir takım arkadaşı ona ayak uyduramıyor."

"Beni şaşırttığını da söylemeliyim çünkü Ferrari daha üstün olduğu için kötü başladı. Sonunda 15 zaferle tarihi bir sezonu geride bıraktı. Gelmiş geçmiş en iyi beş isimden birisi olacak."