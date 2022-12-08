İstikrarın önemine dikkat çeken Rosberg: "Ferrari'yi zor bir dönem bekliyor"
2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Ferrari Binotto'yu değiştirme kararını eleştirerek Red Bull ve Mercedes'in son on yıldır takım patronu değiştirmediğine dikkat çekti.
Ferrari, 2022 sezonunun ardından Mattia Binotto ile yola devam etmeme kararı aldı ve arka planda bu konular tartışılırken, İtalyan patron da kendisine yeterince güvenilmediğini hissederek görevini bıraktı.
31 Aralık, Binotto'nun takımla çalışacağı son tarih olacak ve ardından takımın başına yeni bir ismin geçmesi gerekecek.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Nico Rosberg, Ferrari'nin tam olarak bu konuda hata yaptığını düşünüyor.
Rosberg, "Bu, dünyadaki en zor işlerden biri. Ferrari için gerçekten zor bir süreç olacak. Çünkü piyasada bu işi yapabilecek çok fazla insan yok."
"Bu rol her yerde karmaşıktır ama burada çok daha karmaşık bir hal alıyor çünkü üzerinizde inanılmaz bir baskı oluyor Bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar?"
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images
"Şahsen Formula 1'de devamlılığın önemli bir değer olduğunu biliyorum. Mercedes ve Red Bull'a bakarsanız, on yıl ya da daha uzun süredir kilit isimlerin çoğunu değiştirmediler."
"Ferrari'de eksik olan da bu."
Bazıları, Ferrari'nin takım içerisinde net bir "1 numaraya" sahip olması gerektiğini de söylüyor.
Bu konuda Rosberg, "Hayır, ihtiyaç duyulan değişim için kilit nokta bence bu değil. Tıpkı 2022'de olduğu gibi birbirleriyle yarışmakta özgür olmalılar."
Sonrasında şöyle devam etti: "Verstappen iki dünya şampiyonluğu kazandı. 25 yaşında olabilir ama daha şimdiden Alonso'dan daha fazlasını kazandı."
"İnanılmaz bir yeteneği var ve artık komple bir pilot oldu: Schumacher ya da Senna'nın savaşçı ruhunu taşıyor ve hata yapmıyor. Aslında hiçbir takım arkadaşı ona ayak uyduramıyor."
"Beni şaşırttığını da söylemeliyim çünkü Ferrari daha üstün olduğu için kötü başladı. Sonunda 15 zaferle tarihi bir sezonu geride bıraktı. Gelmiş geçmiş en iyi beş isimden birisi olacak."
Vettel, Russell'ın doğru ortamda çok hızlı olacağını düşünüyor
FIA, 2023'te DRS bölgelerini kısaltmayı düşünüyor
Son Haberler
Babadan oğula miras: Kevin Magnussen
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen, McLaren'ın yeni Lewis Hamilton'ı olduğu söylenen Kevin Magnussen, bugün ise kontrolsüz agresifliğiyle ünlü. Peki Danimarkalı pilotun kariyeri nasıl ilerledi? Biyografi serimiz, uzun bir aranın ardından devam ediyor.
2022 F1 sezonunun en hızlı aracı hangisiydi, diğerleri liderden ne kadar yavaştı?
2022 Formula 1 sezonundaki en hızlı yarış aracı hangisiydi? Her yılın sonunda olduğu gibi, bu yılda F1 analistleri ve yorumcuları takımların yarış temposunun ortalamalarını alarak bir performans grafiği oluşturdular.
Verstappen: "Bu yılki şampiyonluğun ardından hissettiklerim çok farklı"
Red Bull pilotu Max Verstappen, FIA Ödül Töreni öncesi yaptığı açıklamada, bu yılki şampiyonluğunun geçen yılki ilk şampiyonluğuna göre "farklı hissettirdiğini" söyledi.
Leclerc: "Yeni takım patronunun Ferrari'ye alışması vakit alacak"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, takım patronu Mattia Binotto'nun istifası sonrası yerine gelecek kişinin takıma alışmasının vakit alacağını kabul ediyor ancak "yumuşak" bir geçiş dönemi bekliyor.