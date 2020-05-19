FIA, 10 tane koronavirüs vakasının F1 yarışlarını durdurmayacağını söyledi

Avustralya Grand Prix'si, bir McLaren çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkması ile beraber antrenman seanslarına sadece iki saat kala iptal edilmişti.

O zamandan bu yana dokuz yarış daha iptal edildi ve Temmuz başlarında Avusturya Grand Prix'sinden başlayarak sezonda yapılacak etkinliklerde bir "biyosfer" yaratma planı bulunmakta.

FIA, bu hafta etkinliğin yürütülmesi için protokolleri tartışmak üzere bir toplantı düzenledi, ki bu toplantıda padok personeline her gün COVID-19 testi yapılması durumu konuşuldu.

FIA sağlık komisyonu başkanı Gerard Saillant, herhangi bir pozitif COVID-19 test sonucunun, Avustralya'da olduğunun tersine, yarışın iptal edilmesini önleyecek şekilde ele alınabileceğinden emin.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Saillant, "Bence Melbourne ile şimdi arasındaki durum oldukça farklı, çünkü virüsün bilgisi oldukça farklı," dedi. Saillant, açıklamasına şöyle devam etti: "Pek çok şeyi önlemek ve tahmin etmek mümkün."

"Bir pozitif vakamız veya belki de 10 tane pozitif vakamız varsa, pozitif vakalar için özel bir yol izlenerek durumu mükemmel bir şekilde yönetmek mümkün."

Ancak Saillant, F1'de yüksek pozitif vakalar çıkması durumunda daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini ve daha büyük önlemler alınmasına sebep olunabileceğinin altını çizdi.

“Spor ve medya, sonuçlar açısından oldukça farklı. Bunun ötesinde, devam etmenin imkansız olduğu, doğru çizginin nerede olduğunu bilmek zorundayız."

"Ama bence bu bizim için bir sorun değil."

FIA başkanı Jean Todt ise, Avustralya'daki gibi olayların gidişatından kaçınmaya istekli olduğunu ekledi.

Todt, "2020 takvimindeki ilk etkinliğe ulaştığımızda, öngörülemeyen başka bir durumla karşılaşmadığımızdan emin olmak istiyoruz. Uzmanlarımız bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

F1, 5 Temmuz ve 12 Temmuz'da Avusturya'da arka arkaya yarışlarla sezonu başlatmaya çalışıyor.

Silverstone, Temmuz ayı sonlarında ve Ağustos ayı başında iki grand prix'ye ev sahipliği yapmayı hedefliyordu, ancak İngiltere hükümeti F1'in yeni karantina kurallarından muaf olmayacağını onayladıktan sonra planlar sekteye uğradı.

F1, bu yılki 15-18 yarış hedefini gerçekleştirmek istiyor ve sezonu Aralık ayı ortasında bitirmeyi planlanıyor.