F1'in 'içki sarayları' koronavirüs kesintilerinden nasıl kaçabilir?

Sponsorluk katılımının muhtemelen azalacak olması, kurumsal eğlencenin geri çekilmesi ve ekiplerin kemerlerini sıkma ihtiyacı, pitlerin arkasında dolaşan binlerce insanın bir süre geri dönmeyebileceği anlamına gelebilir.

İyi bir değişim ise takım misafirhaneleri adına yapılabilir; veya daha çok bilinen adı ile 'cin (içki) sarayları'. Bu tanım, bu senenin başında F1 patronu Ross Brawn tarafından yapılmıştı.

Bu tanımın üzerine ise, koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almadan önce, Avrupa yarışlarına ironik bir görüntü kazandıran modern takım misafirhanelerinin yerine bir alternatif arama çabası ortaya çıkmıştı.

F1'in daha sürdürülebilir bir gelecek aradığı bu dönemde Brawn, takım misafirhanelerinin inşa edilip, toplandıktan sonra bir kıta üzerinde binlerce kilometre boyunca taşınmasının hava kirliliğine neden olduğunu ve çevresel bir zarar verdiğinin altını çizmişti.

Ancak bu açıklamadan beri tüm dünya değişti ve, pek çok ay boyunca sosyal mesafe kurallarına uyulacağı göz önüne alındığında, takımlar için ekstra bir alan oluşturulma ihtimali hiç de kötü olmayacaktır.

Ve eğer sezon tek bir pistte arka arkaya yarışlar üzerinden yapılacaksa - yani takımların bir süre sonra akşamı geçirmesi gerekecekse, takımların kendilerine özel merkezleri olması çok mantıklı oluyor.

Eğer F1, hepsinin Avrupa'da bulunduğu üst üste dört yarıştan üçünde takım misafirhanelerini serbest bıraksaydı, ekipler tesislerinden ödün vermek zorunda kalabilirdi: aynı orijinal takvimdeki Fransa / Avusturya / İngiltere sıralamasında olduğu gibi.

Peki koronavirüs pandemisi bittiğinde ve F1 yeni bir normaliteye döndüğünde ne olacak - olan kaygılar maske takmanın ve iki metre ötede durmanın ötesine geçtiği an ne olacak?

Bazı takımlar Brawn'ın yaptığı geçici misafirhane önerisini ise mantıklı bulmuştu. Bunun en önemli örneği ise McLaren CEO'su Zak Brown olmuştu.

Ancak bir saniyeliğine bile daha uygun maliyetli bir F1'in, takım misafirhaneleri ile ortaya çıkacağını düşünmeyin. Her şeyden önce bu misafirhaneler için harcanan para, takımların çalışanlarını beslemede ve kendilerinin misafirlerini eğlendirmede harcanan bu para, yarışmada kullanılan paranın yanında çok küçük bir alana sahip.

FIA başkanı Jean Todt'a göre takımların misafirhanelerde ortaya koydukları eğlence ve yarar, bütçe kesintileri hakkındaki öncelikler listesinde çok düşük bir sırada.

Motorsport.com'a bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Todt şunları söylemişti: "Dürüst olmak gerekirse, takım misafirhaneleri veya bunun gibi bir şeyle ilgili çok rahatsız değilim. Çünkü F1'i çok fazla değiştiren bir olay değil. Bundan çok daha önemli başka şeyler var."

Mesaj açık görünüyor. Koronavirüs pandemisi sonrasındaki dünyada pazarlama bütçeleri baskı altına alınacağından, takım misafirhanelerinin yakın vadede büyüyüp kötü bir hal almaları pek olası değil, ancak tamamen yok olmak üzere de değiller.