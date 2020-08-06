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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın yakın geçmesini bekliyor

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Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın yakın geçmesini bekliyor
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 08:21

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın daha yakın geçmesini beklediklerini söyledi.

Mercedes sezona ilk dört yarışta dört zaferle başladı ve bunların bir tanesinde duble yapmayı başardı.

Toto Wolff, iki araçla da lastik patlattıkları geçen hafta sonunun ardından hiçbir şeyden emin olamayacaklarını ve bu yüzden temkinli olmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca Wolff, Silverstone'daki ikinci yarışın da yakın geçmesini bekliyor.

"İlk Silverstone yarışı hem acı hem de tatlıydı. 49. tura kadar iyi bir pazar günü geçiriyorduk ve sonra her şey tepetaklak oldu."

"Valtteri çok şanssızdı. Çünkü patlayan lastikle tüm turu tamamlamak zorunda kaldı ve puan barajının dışına düştü. Lewis daha şanslıydı ve aracını damalı bayrağa üç tekerlekle de olsa zamanında ulaştırmayı başardı."

"Ama gerçek şu ki Valtteri ile 18 puan kaybettik ve her iki araçla da basit şekilde puan barajının dışına düşebilirdik."

"Dayanıklılık sorunlarının özellikle bu kısa sezonda pahalıya mal olabileceğini biliyoruz ve geçen hafta sonu bunun acı verici bir kanıtı olduğunu gördük."

"Ayrıca, güçlü bir aracın hiçbir şekilde harika bir sonucu garanti etmediğinin de iyi bir hatırlatıcısı oldu."

"Her zaman şüpheci kalmamız, en kötüsüne karşı plan yapmamız ve zihniyetimizi sporumuzda işlerin sorunsuz gitmesi diye bir şey olmadığını bilerek oluşturmamız gerekiyor."

"Karmaşık olan bu otomobilleri her zaman sınırlarına kadar zorluyoruz ve işlerin her zaman istediğimiz yönde gideceğini varsaymak aptalca olurdu."

"Silverstone'daki ikinci hafta sonu, daha yüksek sıcaklıklar ve daha yumuşak lastikler ile gerçek bir mücadele olacak."

"Daha sıcak şartlar geçen hafta, grubu birbirine daha yakın hale getirmişti. Ayrıca daha yumuşak lastikler, daha fazla pit stop ve stratejilerle daha fazla değişken olacak. Bu yüzden iyi bir mücadele bekleyebiliriz."

 
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Editör Kemal Şengül

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