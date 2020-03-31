F1 tarihinde bugün: 31 Mart

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
31 Mart 1996
Damon Hill, 15. F1 galibiyetini Brezilya Grand Prix'sinde kazandı. Böylelikle babasının 14 galibiyetlik rekorunu da geride bırakmış oldu. Hill'in kazandığı pole pozisyonu, başlangıçtan kısa bir süre önce başlayan yağmurdan ötürü çok önemliydi. Bu sayede rakiplerinin aracından çıkan su spreylerinden kurtulmuş oldu.
Schumacher o yarışın sıralama turlarında dördüncü oldu. Yarışta ise bir tur geride üçüncü oldu.
Jean Alesi ise, Michael'ın önünde ikinci sırada finiş gördü.
Damon Hill, Williams FW18
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
31 Mart 2002
Ünlü futbolcu Pele, Brezilya Grand Prix'sinde damalı bayrağı sallayacak isimdi. Sonuçta en büyük spor etkinliklerinden birisinde, yine en büyük futbolculardan birisinin olması mükemmel bir PR fırsatıydı. Aslında kendisine verilen görev de pek karmaşık değildi.
Ancak organizasyon pek de başarılı olmadı. Michael Schumacher ve kardeşi Ralf Schumacher, peş peşe yarışı tamamladılar. Ancak Pele, o sırada yetkililerle sohbet ediyordu ve damalı bayrağı sallamayı unuttu.
Kendisi hemen uyarıldı ve bir sonraki sürücüye damalı bayrağı coşkuyla salladı. Bu da damalı bayrağı ilk görenin iki tur gerideki Takuma Sato olduğu anlamına geliyordu! Yani, en azından teknik anlamda galipti.
Ama elbette yarışı Michael kazandı ve kardeşi Ralf ikinci oldu.
start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner
Fotoğraf: Ferrari Media Center
start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Sergio Sanderson
Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn
Fotoğraf: Ferrari Media Center
31 Mart 2019
2019 Bahreyn GP'de Charles Leclerc kariyerini ilk pole pozisyonunu aldı ve ilk galibiyetine doğru gidiyordu.
Ancak motor sorunu yaşayınca gerilemekten kurtulamadı ve üçüncü sıraya kadar düştü.
Yarışı Lewis Hamilton kazandı ve Valtteri Bottas ikinci oldu. Mercedes duble yaparken, Leclerc kariyerinin ilk podyumunu elde etti.
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari takımı ve 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
31 Mart 1956
Amerikalı sürücü Kevin Cogan, Culver City/California'da doğdu. 1980 Kanada Grand Prix'sine ve 1987 Long Beach yarışına katıldı, ancak her iki yarışta da sıralama turlarından öteye gidemedi.
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