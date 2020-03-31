F1 tarihinde bugün: 31 Mart

Schumacher o yarışın sıralama turlarında dördüncü oldu. Yarışta ise bir tur geride üçüncü oldu.

Damon Hill, 15. F1 galibiyetini Brezilya Grand Prix'sinde kazandı. Böylelikle babasının 14 galibiyetlik rekorunu da geride bırakmış oldu. Hill'in kazandığı pole pozisyonu, başlangıçtan kısa bir süre önce başlayan yağmurdan ötürü çok önemliydi. Bu sayede rakiplerinin aracından çıkan su spreylerinden kurtulmuş oldu.

31 Mart 2002

Ünlü futbolcu Pele, Brezilya Grand Prix'sinde damalı bayrağı sallayacak isimdi. Sonuçta en büyük spor etkinliklerinden birisinde, yine en büyük futbolculardan birisinin olması mükemmel bir PR fırsatıydı. Aslında kendisine verilen görev de pek karmaşık değildi.

Ancak organizasyon pek de başarılı olmadı. Michael Schumacher ve kardeşi Ralf Schumacher, peş peşe yarışı tamamladılar. Ancak Pele, o sırada yetkililerle sohbet ediyordu ve damalı bayrağı sallamayı unuttu.

Kendisi hemen uyarıldı ve bir sonraki sürücüye damalı bayrağı coşkuyla salladı. Bu da damalı bayrağı ilk görenin iki tur gerideki Takuma Sato olduğu anlamına geliyordu! Yani, en azından teknik anlamda galipti.

Ama elbette yarışı Michael kazandı ve kardeşi Ralf ikinci oldu.