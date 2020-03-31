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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 31 Mart

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F1 tarihinde bugün: 31 Mart
Ekleyen:
, Editör
31 Mar 2020 15:27

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 31 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

31 Mart 1996

Damon Hill, 15. F1 galibiyetini Brezilya Grand Prix'sinde kazandı. Böylelikle babasının 14 galibiyetlik rekorunu da geride bırakmış oldu. Hill'in kazandığı pole pozisyonu, başlangıçtan kısa bir süre önce başlayan yağmurdan ötürü çok önemliydi. Bu sayede rakiplerinin aracından çıkan su spreylerinden kurtulmuş oldu. 

Schumacher o yarışın sıralama turlarında dördüncü oldu. Yarışta ise bir tur geride üçüncü oldu.

Jean Alesi ise, Michael'ın önünde ikinci sırada finiş gördü.

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Damon Hill, Williams FW18

Damon Hill, Williams FW18
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot

Rubens Barrichello, Jordan 196 Peugeot
4/4

Fotoğraf: LAT Images

31 Mart 2002

Ünlü futbolcu Pele, Brezilya Grand Prix'sinde damalı bayrağı sallayacak isimdi. Sonuçta en büyük spor etkinliklerinden birisinde, yine en büyük futbolculardan birisinin olması mükemmel bir PR fırsatıydı. Aslında kendisine verilen görev de pek karmaşık değildi. 

Ancak organizasyon pek de başarılı olmadı. Michael Schumacher ve kardeşi Ralf Schumacher, peş peşe yarışı tamamladılar. Ancak Pele, o sırada yetkililerle sohbet ediyordu ve damalı bayrağı sallamayı unuttu.

Kendisi hemen uyarıldı ve bir sonraki sürücüye damalı bayrağı coşkuyla salladı. Bu da damalı bayrağı ilk görenin iki tur gerideki Takuma Sato olduğu anlamına geliyordu! Yani, en azından teknik anlamda galipti.

Ama elbette yarışı Michael kazandı ve kardeşi Ralf ikinci oldu.

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start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner

start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner
1/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner

start: Juan Pablo Montoya ve Michael Schumacher charging to first corner
2/10

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
3/10

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
4/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
5/10

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Ralf Schumacher, David Coulthard ve Ross Brawn
6/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn

Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn
7/10

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Yarış galibi Michael Schumacher

Yarış galibi Michael Schumacher
8/10

Fotoğraf: Sergio Sanderson

Yarış galibi Michael Schumacher

Yarış galibi Michael Schumacher
9/10

Fotoğraf: Brousseau Photo

Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn

Yarış galibi Michael Schumacher ve Ross Brawn
10/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

31 Mart 2019

2019 Bahreyn GP'de Charles Leclerc kariyerini ilk pole pozisyonunu aldı ve ilk galibiyetine doğru gidiyordu.

Ancak motor sorunu yaşayınca gerilemekten kurtulamadı ve üçüncü sıraya kadar düştü.

Yarışı Lewis Hamilton kazandı ve Valtteri Bottas ikinci oldu. Mercedes duble yaparken, Leclerc kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

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Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19
1/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90
2/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
3/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90
4/10

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari
5/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari

Podyum: 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari
6/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Charles Leclerc, Ferrari
7/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari takımı ve 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme

Ferrari takımı ve 3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme
8/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90
9/10

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme

3. sıra Charles Leclerc, Ferrari, Parc Ferme
10/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

31 Mart 1956
Amerikalı sürücü Kevin Cogan, Culver City/California'da doğdu. 1980 Kanada Grand Prix'sine ve 1987 Long Beach yarışına katıldı, ancak her iki yarışta da sıralama turlarından öteye gidemedi.

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