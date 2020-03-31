Formula 1, yeni teknik kuralları 2023'e kadar erteleyebilir!

F1, 2021 yılında büyük teknik kural değişikliklikleri planlanıyordu ancak devam eden COVID-19 salgınının sonucu olarak plan 2022 yılına kadar ertelendi.

Formula 1'in sahip olmayı beklediği gelir ve dolayısıyla da takımlara verilen ödül parası, sekiz F1 yarışının bu yılki takvimden düşmesiyle birlikte olumsuz etkilenmiş durumda. Bu yarışlardan kaçının yapılacağı tam bir muamma. Aynı zamanda kalan 14 yarışın durumu da garanti değil.

Bu, takımların oybirliğiyle teknik düzenlemeleri 2022'ye kadar ertelemesine ve 2021'de mevcut araçların kullanılmaya devam etmesine yol açtı. Böylece harcamalar büyük oranda azaltılmış olacak.

Ayrıca yeni araların gelişimi de bu yılın geri kalanı için yasaklanmış durumda.

Bununla birlikte şimdi, yeni kuralların 2023 yılına kadar ertelenebileceği ortaya çıktı.

Konu hakkında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, bu konuda tarafların aynı görüşte olduğunu belirti.

BBC Sport'a verdiği röportajda Horner, “En önemli ve en temel şey, rekabetçi olabilmek için para harcamak zorunda kaldığımız durumun sona ermesi. Bu yüzden aracın bazı kısımlarını dondurabiliriz. Monokok zaten kabul edildi. Ön süspansiyon, tekerlekler - bununla ilgili tüm parçalar - vites kutusunun iç kısımları, büyük ihtimalle aracın aerodinamik yüzeyi hariç %60’lık kısmı, bu sene ve gelecek sene için dondurulacak."

"Yeni düzenlemeleri bir yıl daha ileriye atmaktan bahsediyoruz. Bu konuda hemen hemen anlaştık gibi görünüyor, ancak gelişim maliyetlerini 2022'ye ertelemek ve yeni araçları 2023 yılına hazırlamak için FIA onayı almamız gerekiyor."

"Şimdi ihtiyacımız olan en önemli şey istikrar. Çünkü ne zaman bir değişiklik yaparsak yapalım, bunun maliyete neden olduğunu biliyoruz ve şu anda stabil olmamız gerekiyor. Dengeyi korumalı ve aracı olabildiğince dondurmalıyız. Bu, maliyetleri düşürmenin en iyi yolu."

F1, daha rekabetçi bir grid oluşturabilmek ve performans farklarını azaltabilmek amacıyla gelecek yıl 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı gibi, önemli finansal düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Horner, bunun 150 milyon dolara çekilebileceğini doğruladı. Ancak Horner'a göre, bu bir öncelik değil.

Horner, "Tüm takımlar arasında olumlu ve sağlıklı bir tartışma var ve bu sadece bütçe sınırıyla ilgili değil."



"Bu benim için neredeyse ikincil önemde. Benim için yarış maliyetlerini azaltmak daha önemli."

"Önümüzdeki on sekiz ay boyunca şasinin yüzde altmışının dondurulması, ister Red Bull isterseniz de Williams olun, Formula 1 ekibinin maliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. ”