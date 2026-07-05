2026 Britanya GP: Güvenlik aracıyla sonlanan yarışta Leclerc lider, Russell 2., Hamilton 3. sırada

Yarış öncesi hava sıcaklığı 24 derece pist sıcaklığı 41 derece ölçüldü.

Formasyon turu esnasında Fernando Alonso kısa bir duraksama yaşadı. Bir süre pistin kenarında bekledikten sonra Alonso garaja geri döndü.

Pilotların gridde yerlerini almasıyla ışıklar söndü ve 52 turluk Silverstone heyecanı başladı.

Çok güçlü bir başlangıç yapan Ferrari ikilisi, Antonelli’yi geride bırakarak henüz ilk virajdan çıkarken sıra kazandılar; Leclerc zirveye yükselirken Hamilton ikinci pozisyonda takım arkadaşını takip etti.

4. sıradaki Russell, Antonelli’nin pozisyonu için manevra yapmak üzereyken Bearman ve Albon temas yaşadı. Olayın üzerine Albon pite döndü Bearman ise 17. sırada pistte kaldı. Kısa süre sonra Oscar Piastri’nin ön kanadında bir sorun olduğu bilgisi verildi ve o da pite girdi.

Üçüncü turda aracının kontrolünü kısa süreliğine kaybeden Hulkenberg, pistin dışına taştı ve 19. sıraya geriledi.

4. turda Antonelli, arkasındaki Russell ile arasındaki farkı 4 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Lider Leclerc, ikinci sıradaki Hamilton ve Antonelli arasındaysa yaklaşık 1 saniyelik mesafe oluştu.

5. turda Russell’ın start anında erken kalkarak bir ihlal yaptığı FIA hakemleri tarafından not edildi, aynı bilgi Lewis Hamilton için de ekranlara geldi. Kısa süre sonra Hamilton’un erken start yaptığı kesinleşti ve Ferrari pilotuna 5 saniyelik ceza verildi. Albon ise Bearman ile yaşadığı temasın ardından kusurlu bulunarak 10 saniye cezası aldı.

8. turda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar indirdi ve geçiş yapmak için fırsat kollamaya başladı. Leclerc ise takım arkadaşıyla arasındaki faklı yaklaşık 3 saniyeye kadar çıkardı.

10. turda Russell, araç telsizinden takımına vites küçültürken garip bir his yaşadığını söyledi ve vites kutusunun incelenmesini istedi. Kısa süre sonra Mercedes ekibinden bir sorun olmadığı yönünde geri bildirim geldi.

11. turda Antonelli, aradığı fırsatı buldu ve Lewis Hamilton’u start düzlüğünde geçerek ikinciliğe yükseldi. Antonelli pozisyonu aldığında Leclerc ile arasındaki fark 4 saniyeye kadar açılmıştı.

12. turda Max Verstappen, araç telsizinden takımına, “Şu ana kadar bir şey demedim ama vites düşürme performansı gerçekten de berbat hissettiriyor.” dedi.

14. turda 5. sıradaki Verstappen, Russell ile arasındaki farkı yaklaşık bir saniyeye kadar indirdi. Antonelli ise Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık bir buçuk saniyeye kadar çıkardı.

17. turda Max Verstappen, Russell’ı geçti ve 4. sıraya yükseldi fakat aslında 3. sıradaki Hamilton’un 5 saniyelik cezasıyla podyumun son basamağına yükselmiş oldu. Geçişin ardından Verstappen pite girdi ve piste Lando Norris’in arkasında, 7. sırada döndü.

20. turda Red Bull, Hadjar’ı da pite çağırdı. Genç pilot yarışa 10. sırada dahil oldu. Leclerc, Antonelli ile arasındaki farkı 3.5 saniyeye kadar yükseltirken Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık 9.5 saniyeye kadar açtı.

22. turda piste bir şemsiye tespit edildiğinden kısa süreliğine sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Hamilton, takımına direksiyonda bir sorun olduğunu söyleyerek, “Araç neredeyse dönmüyor.” dedi.

24. turda Hamilton pite çağrıldı. Hamilton lastiklerinin iyi olduğunu söylese de Ferrari pit kararını geri almadı ve bu esnada 5 saniyelik ceza süresi de yerine getirildi. Hamilton, yarışa Russell’ın arkasında, 6. sırada döndü. Norris ise üçüncülüğe yükseldi.

25. turda Leclerc pite girdi ve Antonelli liderliğe yükseldi.

29. turda Norris pite girdi piste Hadjar’ın arkasında 7. sırada döndü. Turun sonlarına doğru Hamilton Russell’ı geçerek 4. Sıraya yükseldi fakat 30. turun başında Russell, pozisyonunu geri aldı. Sonraki turlarda ikili arasındaki rekabet daha da kızıştı.

30. turda yakın takipte kalarak baskısını artıran Hamilton, bir sonraki turda Russell’ı bir kez daha geride bıraktı fakat pozisyona yine tutunamadı. Russell, pozisyonunu geri aldıktan sonra farkı açmak istedi ama Hamilton tekrardan yaklaştı.

Hamilton’a karşı pozisyonunu savunan Russell, Max Verstappen ile arasındaki farkı da eriterek üçüncülük için fırsat kovaladı. 34. turda Verstappen’i geçmeye çok yaklaşsa da Hollandalı pilot çizgisini başarıyla koruyarak Russell’a izin vermedi. Russell, aynı tur pite çağrıldı. Russell, pite girmeden hemen önce Verstappen üzerinde bir geçiş daha denedi fakat yine sonuç alamadı.

Russell pite girdikten sonra Hamilton, Verstappen ile mücadele etti. İkili arasındaki fark kısa sürede yarım saniyeye kadar eridi fakat Hamilton bir süre boyunca geçiş denemesi yapmadı.

36. turda Antonelli de pite çağırıldı ve Leclerc tekrardan zirveye yükseldi. Antonelli yarışa, Leclerc’in 6 saniye gerisinde, 2. sırada döndü.

38. turda Hamilton, Verstappen’i geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Hulkenberg, aracında çıkan bir sorun yüzünden pistin kenarında durdu ve sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Bu süreçte Max Verstappen ve Hadjar da pite girdi.

Sanal güvenlik aracının ardından, 42. turda, ikinci sıradaki Antonelli aracında bir sorun yaşadı ve pite girdi. Ön kanadı değişen Antonelli, bu beklenmedik pit stopun ardından 5. sırada piste döndü fakat araçtaki sorunlar tam olarak düzelmedi ve Norris’e de sıra kaybetti.

Antonelli’nin gerilemesiyle Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü sıraya yükseldi.

Antonelli, 43. turda Hadjar tarafından da geçildi ve 7. sıraya geriledi. Antonelli, bir kez daha pite girdi ve sol ön lastiğinin performansını etkileyen bir parça araçtan söküldü. Antonelli piste 10. sırada döndü.

45. turda Leclerc, takım arkadaşıyla arasındaki farkı 20 saniyeye kadar çıkardı. Antonelli bir kez daha pite girdi. 10. sıradaki Antonelli, pist limitleri ihlali gerekçesiyle 5 saniyelik ceza aldı.

48. turda, yarışın sonlarına yaklaşırken 3. sırada podyumun son basamağına doğru giden Max Verstappen, virajda aracının kontrolünü kaybederek dramatik bir kaza yaptı. Dört kez dünya şampiyonu bariyerlere çarpmasa da çakıl havuzuna saplandı ve yarışa veda etti. Olayın üzerine güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Güvenlik aracı periyodunda lider Leclerc dahil çoğu pilot pite girdi. Pistte kalan Russell, son anda Hamilton’un önünde kalmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen'in aracı pistten alındıktan sonra güvenlik aracının çıkması beklendi fakat beklenen olmadı; böylece yarış güvenlik aracının arkasında sonlandı. Damalı bayrağı ilk geçen isim Leclerc olurken son pit stopa girmeyen ve Hamilton'u az farkla geçen Russell 2., Hamilton 3. sırada yer aldı.