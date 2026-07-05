Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Yarış raporu
Formula 1 Britanya GP

2026 Britanya GP: Güvenlik aracıyla sonlanan yarışta Leclerc lider, Russell 2., Hamilton 3. sırada

2026 Britanya GP’nin kazananı Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yarış öncesi hava sıcaklığı 24 derece pist sıcaklığı 41 derece ölçüldü.

Formasyon turu esnasında Fernando Alonso kısa bir duraksama yaşadı. Bir süre pistin kenarında bekledikten sonra Alonso garaja geri döndü.

Pilotların gridde yerlerini almasıyla ışıklar söndü ve 52 turluk Silverstone heyecanı başladı.

Çok güçlü bir başlangıç yapan Ferrari ikilisi, Antonelli’yi geride bırakarak henüz ilk virajdan çıkarken sıra kazandılar; Leclerc zirveye yükselirken Hamilton ikinci pozisyonda takım arkadaşını takip etti.

4. sıradaki Russell, Antonelli’nin pozisyonu için manevra yapmak üzereyken Bearman ve Albon temas yaşadı. Olayın üzerine Albon pite döndü Bearman ise 17. sırada pistte kaldı. Kısa süre sonra Oscar Piastri’nin ön kanadında bir sorun olduğu bilgisi verildi ve o da pite girdi.

Üçüncü turda aracının kontrolünü kısa süreliğine kaybeden Hulkenberg, pistin dışına taştı ve 19. sıraya geriledi.

4. turda Antonelli, arkasındaki Russell ile arasındaki farkı 4 saniyeye kadar çıkarmayı başardı. Lider Leclerc, ikinci sıradaki Hamilton ve Antonelli arasındaysa yaklaşık 1 saniyelik mesafe oluştu.

5. turda Russell’ın start anında erken kalkarak bir ihlal yaptığı FIA hakemleri tarafından not edildi, aynı bilgi Lewis Hamilton için de ekranlara geldi. Kısa süre sonra Hamilton’un erken start yaptığı kesinleşti ve Ferrari pilotuna 5 saniyelik ceza verildi. Albon ise Bearman ile yaşadığı temasın ardından kusurlu bulunarak 10 saniye cezası aldı.

8. turda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar indirdi ve geçiş yapmak için fırsat kollamaya başladı. Leclerc ise takım arkadaşıyla arasındaki faklı yaklaşık 3 saniyeye kadar çıkardı.

10. turda Russell, araç telsizinden takımına vites küçültürken garip bir his yaşadığını söyledi ve vites kutusunun incelenmesini istedi. Kısa süre sonra Mercedes ekibinden bir sorun olmadığı yönünde geri bildirim geldi.

11. turda Antonelli, aradığı fırsatı buldu ve Lewis Hamilton’u start düzlüğünde geçerek ikinciliğe yükseldi. Antonelli pozisyonu aldığında Leclerc ile arasındaki fark 4 saniyeye kadar açılmıştı.

12. turda Max Verstappen, araç telsizinden takımına, “Şu ana kadar bir şey demedim ama vites düşürme performansı gerçekten de berbat hissettiriyor.” dedi.

14. turda 5. sıradaki Verstappen, Russell ile arasındaki farkı yaklaşık bir saniyeye kadar indirdi. Antonelli ise Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık bir buçuk saniyeye kadar çıkardı.

17. turda Max Verstappen, Russell’ı geçti ve 4. sıraya yükseldi fakat aslında 3. sıradaki Hamilton’un 5 saniyelik cezasıyla podyumun son basamağına yükselmiş oldu. Geçişin ardından Verstappen pite girdi ve piste Lando Norris’in arkasında, 7. sırada döndü.

20. turda Red Bull, Hadjar’ı da pite çağırdı. Genç pilot yarışa 10. sırada dahil oldu. Leclerc, Antonelli ile arasındaki farkı 3.5 saniyeye kadar yükseltirken Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık 9.5 saniyeye kadar açtı.

22. turda piste bir şemsiye tespit edildiğinden kısa süreliğine sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Hamilton, takımına direksiyonda bir sorun olduğunu söyleyerek, “Araç neredeyse dönmüyor.” dedi.

24. turda Hamilton pite çağrıldı. Hamilton lastiklerinin iyi olduğunu söylese de Ferrari pit kararını geri almadı ve bu esnada 5 saniyelik ceza süresi de yerine getirildi. Hamilton, yarışa Russell’ın arkasında, 6. sırada döndü. Norris ise üçüncülüğe yükseldi.

25. turda Leclerc pite girdi ve Antonelli liderliğe yükseldi.

29. turda Norris pite girdi piste Hadjar’ın arkasında 7. sırada döndü. Turun sonlarına doğru Hamilton Russell’ı geçerek 4. Sıraya yükseldi fakat 30. turun başında Russell, pozisyonunu geri aldı. Sonraki turlarda ikili arasındaki rekabet daha da kızıştı.

30. turda yakın takipte kalarak baskısını artıran Hamilton, bir sonraki turda Russell’ı bir kez daha geride bıraktı fakat pozisyona yine tutunamadı. Russell, pozisyonunu geri aldıktan sonra farkı açmak istedi ama Hamilton tekrardan yaklaştı.

Hamilton’a karşı pozisyonunu savunan Russell, Max Verstappen ile arasındaki farkı da eriterek üçüncülük için fırsat kovaladı. 34. turda Verstappen’i geçmeye çok yaklaşsa da Hollandalı pilot çizgisini başarıyla koruyarak Russell’a izin vermedi. Russell, aynı tur pite çağrıldı. Russell, pite girmeden hemen önce Verstappen üzerinde bir geçiş daha denedi fakat yine sonuç alamadı.

Russell pite girdikten sonra Hamilton, Verstappen ile mücadele etti. İkili arasındaki fark kısa sürede yarım saniyeye kadar eridi fakat Hamilton bir süre boyunca geçiş denemesi yapmadı.

36. turda Antonelli de pite çağırıldı ve Leclerc tekrardan zirveye yükseldi. Antonelli yarışa, Leclerc’in 6 saniye gerisinde, 2. sırada döndü.

38. turda Hamilton, Verstappen’i geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Hulkenberg, aracında çıkan bir sorun yüzünden pistin kenarında durdu ve sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Bu süreçte Max Verstappen ve Hadjar da pite girdi.

Sanal güvenlik aracının ardından, 42. turda, ikinci sıradaki Antonelli aracında bir sorun yaşadı ve pite girdi. Ön kanadı değişen Antonelli, bu beklenmedik pit stopun ardından 5. sırada piste döndü fakat araçtaki sorunlar tam olarak düzelmedi ve Norris’e de sıra kaybetti.

Antonelli’nin gerilemesiyle Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü sıraya yükseldi.

Antonelli, 43. turda Hadjar tarafından da geçildi ve 7. sıraya geriledi. Antonelli, bir kez daha pite girdi ve sol ön lastiğinin performansını etkileyen bir parça araçtan söküldü. Antonelli piste 10. sırada döndü.

45. turda Leclerc, takım arkadaşıyla arasındaki farkı 20 saniyeye kadar çıkardı. Antonelli bir kez daha pite girdi. 10. sıradaki Antonelli, pist limitleri ihlali gerekçesiyle 5 saniyelik ceza aldı.

48. turda, yarışın sonlarına yaklaşırken 3. sırada podyumun son basamağına doğru giden Max Verstappen, virajda aracının kontrolünü kaybederek dramatik bir kaza yaptı. Dört kez dünya şampiyonu bariyerlere çarpmasa da çakıl havuzuna saplandı ve yarışa veda etti. Olayın üzerine güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Güvenlik aracı periyodunda lider Leclerc dahil çoğu pilot pite girdi. Pistte kalan Russell, son anda Hamilton’un önünde kalmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen'in aracı pistten alındıktan sonra güvenlik aracının çıkması beklendi fakat beklenen olmadı; böylece yarış güvenlik aracının arkasında sonlandı. Damalı bayrağı ilk geçen isim Leclerc olurken son pit stopa girmeyen ve Hamilton'u az farkla geçen Russell 2., Hamilton 3. sırada yer aldı.

Yarış

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Şasi Motor
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

1:27'11.335

   210.713 2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

1:27'11.762

 0.427 210.696 2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

1:27'12.107

 0.345 210.682 2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1:27'12.484

 0.377 210.667 3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 52

+1.598

1:27'12.933

 0.449 210.649 3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 52

+2.023

1:27'13.358

 0.425 210.632 2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 52

+2.214

1:27'13.549

 0.191 210.624 2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

1:27'13.748

 0.199 210.616 2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

1:27'14.564

 0.816 210.583 2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

1:27'14.780

 0.216 210.574 2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

1:27'15.349

 0.569 210.551 3     McLaren Mercedes
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 52

+4.391

1:27'15.726

 0.377 210.536 2     Williams Mercedes
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 52

+5.245

1:27'16.580

 0.854 210.502 2     Haas Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

+5.512

1:27'16.847

 0.267 210.491 2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

+7.403

1:27'18.738

 1.891 210.415 2     Cadillac Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

1:27'19.340

 0.602 210.391 3     Mercedes Mercedes
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 52

+8.162

1:27'19.497

 0.157 210.385 2     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 51

+1 Tur

1:27'16.315

 1 Tur 206.462 2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 51

+1 Tur

1:27'18.085

 1.770 206.393 2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 46

+6 Tur

1:13'16.703

 5 Tur 221.772 2   Yarış dışı Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

+9 Tur

1:13'07.820

 3 Tur 207.721 6   Yarış dışı Williams Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 36

+16 Tur

58'39.432

 7 Tur 216.793 2   Yarış dışı Audi Audi
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı dereceler: Britanya GP
Sonraki haber Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Hamilton: "Bugün o galibiyet temposuna sahip değildim"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Bugün o galibiyet temposuna sahip değildim"

Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

Son Haberler

Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
Rea, Suzuka 8 Saat Yarışı Top 10 Denemesi İçin: "O şartlarda piste çıkma fikri beni epey geriyordu"

Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell: "Yarışın yeniden başlamaması benim için iyi oldu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle