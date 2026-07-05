Leclerc: "Kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık"

Güvenlik aracıyla sonlanan Silverstone yarışında damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere imza atan Charles Leclerc, yarışın ardından yaptığı açıklamalarda üzerindeki büyük baskıyı attığını gizlemedi. Özellikle son birkaç yarışta yaşadığı şanssızlıkların ve performans düşüklüğünün ardından gelen bu birinciliğin kendisi için anlamının çok büyük olduğunu vurgulayan Monakolu pilot şunları söyledi: "Hissettiklerim gerçekten inanılmaz.”

“Yarışın son anları belki de hayal ettiğim gibi bitmedi ama özellikle son haftalarda geçirdiğimiz o çok zorlu dönemlerin ardından burada kazanmak harika bir duygu.”

“Araç içindeki güveni ve sürüş hissini geri kazanmak için takımca çok büyük bir emek verdik. Dün sprint yarışının ardından doğru ayarlar bulduğumu hissetmiştim ama bunu bugün yarışta da kanıtlamam gerekiyordu. Bugün araçtaki o his tam olarak olması gerektiği gibiydi. İnanılmaz derecede mutluyum."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Paul Foster

Monako, Barselona ve Avusturya'da üst üste yaşadığı sorunlara ve kazalara da değinen Leclerc, bu galibiyetle birlikte sezonun kalan kısmı için umut tazeledi: "Monako'dan sonra araca karşı güvenim azalmıştı. Q3'te kaza yaptım, ardından yarışta sorun yaşadık ve erkenden havlu attık.”

“Barselona'da aslında iyi hissediyordum ama cumartesi günü yine kaza yaptım, pazar günü ise araçta teknik problem çıktı. Avusturya da bizim adımıza pek iyi geçmedi.”

“Ancak burada, Silverstone'da kötü gidişatı tersine döndürmeyi başardık. Umarım yakaladığımız bu güçlü ivmeyi sezonun geri kalanında da sürdürebiliriz."