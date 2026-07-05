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Formula 1 Britanya GP

Antonelli: “Tek odak noktam iyi bir start alıp ritmimi yakalamak”

İlk sprint zaferini elde eden Antonelli, yarıştan önce değerlendirmeler yaptı ve sadece kendisine odaklanıp yarışı en üst seviyeye çıkarmak istediğini söyledi.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sprint yarışında Hamilton'ı geride bırakarak Formula 1 kariyerindeki ilk sprint zaferine ulaşan 19 yaşındaki Antonelli, performansını devam ettirdi ve sıralama turlarında da pole pozisyonun sahibi oldu.

Seans boyunca yaşadıkları teknik zorluklara ve özellikle Q2'deki fren problemine de değinen Antonelli, takımın müdahalesiyle güvenini nasıl geri kazandığını şu sözlerle anlattı: “Aracımızda ön lastiklerin kilitlenmesi gibi bir sorunumuz var.”

“Özellikle bugünkü gibi 3. viraja girerken arkadan esen rüzgârın olduğu durumlarda önü kilitlemek çok kolaylaşıyor. Q2’deki ilk denememde sadece önü kilitlemekle kalmadım, aynı zamanda fren pedalında küçük bir sorun yaşadım; frene bastığımda pedal ilk başta tepki vermedi.”

“Bu da tüm frenleme sürecini aksattı ve viraja çok yüksek hızla girmek zorunda kaldım. Neyse ki sonrasında bazı elektronik ayar değişiklikleri yaptık ve bu durum frenlemedeki güvenimi yeniden kazanmama yardımcı oldu.”

Pazar yarış öncesinde hem sprint zaferi hem de pole pozisyonuyla favori olan Antonelli, arkasındaki Ferrari tehlikesinin farkında olduğunu belirterek sözlerini noktaladı: “Tıpkı sprint yarışında yaptığımız gibi iyi bir start almamız gerekiyor.”

“Arkamda çok hızlı iki isim var, özellikle yarış başlangıçlarında çok süratli olacaklardır. Bu yüzden tek odak noktam iyi bir start alıp ritmimi yakalamak. Kendi yarışımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım.”

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