F1 takımları, 2022 araçlarını bu sene geliştiremeyecek!

F1, koronavirüsten etkilenmeye devam ederken Dünya Motor Sporları Konseyi (WMSC), Salı günü sürekli değişen küresel duruma yanıt olarak düzenlemelerde bir dizi değişikliğe gittiklerini açıkladı.

Yapılan değişiklikler arasında, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren, 2022 araçlarının "aerodinamik" gelişiminin yasaklanması da yer aldı.

Öncelikle WMSC, 2021 teknik düzenlemelerini 2022'ye ertelemeyi kabul etti. Sonrasında da 2020 yılı boyunca 2022 aracının aerodinamisi üzerinde çalışmayı yasaklayan maddeyi onayladı. Bu sayede 2020'de maliyetlerin düşmesi bekleniyor.

Çünkü F1 takvimindeki ilk sekiz yarıştan ikisi zaten iptal edildi ve diğerleri de ertelendi. Ayrıca bazı yarışların daha takvimden düşmesi bekleniyor. Bu da takımların gelirlerini büyük oranda azaltacak.

F1 CEO'su ve başkanı Chase Carey, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte 2020 için yaz aylarında başlayacak olan, 15-18 yarışlık bir takvim öngördüklerini söylüyordu.

WMSC ayrıca FIA ve Formula 1'e yetki verebilmek adına spor yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapıldığını doğruladı. Bu sayede FIA ve F1, takımların oylamasına ihtiyaç duymadan mevcut krizlere tepki verebilecek ve ticari anlamda mümkün olan en iyi şampiyonayı organize etme şansı olacak.

FIA ve F1 artık takvimi takımların oyunu kullanmadan değiştirme yetkisine sahipler. Ayrıca bazı konularda artık oybirliği ile karar alınması yerine takımların çoğunluğunun kararı desteklemesi yeterli olacak.

FIA Başkanı Jean Todt'a da şampiyonaların organizasyonunda konusunda acil durumlarda kararlar alabilmesi için olağanüstü yetkiler verildi.

Güç ünitesi üreticileri için yeni bir fabrika kapatma dönemi oluşturuldu ve bu F1 takımlarının verdiği üç haftalık arayla aynı sırada ilerleyecek. Mercedes-AMG High Performance Powertrain (Mercedes-AMG Yüksek Performans Güç Üretimi) gibi motor kolları daha önce kapanmadan muaf tutulmuştu.

FIA aynı zamanda an itibariyle yapılan fabrika kapatma döneminin "halk sağlığı tehdidi veya hükumet sınırlamaları" sebebiyle genişleyebileceğini de açıkladı.

Sezonun 14 yarış veya altına düşme ihtimali üzerine de takımların kullanabileceği güç ünitesi parçası sayısı optimize edildi ve değişiklikler yapıldı.

Kurallar "Şampiyonanın 14 veya daha az yarış üzerinden yapılması üzerine her sürücü en fazla 2 motor, 2 MGU-H, 2 turbo, 2 enerji depolama, 2 kontrol elektroniği ve 2 MGU-K kullanabilir."

"Şampiyonanın 11 veya daha az yarış üzerinden yapılması üzerine her sürücü en fazla 2 motor, 2 MGU-H, 2 turbo, 1 enerji depolama, 1 kontrol elektroniği ve 2 MGU-K kullanabilir." şeklinde güncellendi.

Aynı zamanda takımlara Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testlerinde 1 yerine 2 araçla katılma imkanı verildi. Testlere katılacak genç sürücüler ise en fazla iki F1 Dünya Şampiyonası yarışı deneyimine sahip olmak zorunda olacak.