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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 15 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 15 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 15:56

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1983

1983 Monako GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Alain Prost 1:24.840'lik turuyla, Rene Arnoux'un 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Eddie Cheever üçüncü ve Patrick Tambay dördüncü oldu.

Yağmurlu geçen yarışta iki McLaren sürücüsü de yarış dışı kaldı ve Keke Rosberg en yakın rakibi Nelson Piquet'nin 18.4 saniye önünde zafere ulaştı.

Prost ise ancak üçüncü olabildi.

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Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
1/7

Fotoğraf: Williams F1

Yarış galibi Keke Rosberg, Williams ile Prens Rainier ve Princess Caroline

Yarış galibi Keke Rosberg, Williams ile Prens Rainier ve Princess Caroline
2/7

Fotoğraf: Williams F1

Yarış galibi Keke Rosberg, Williams

Yarış galibi Keke Rosberg, Williams
3/7

Fotoğraf: Williams F1

Niki Lauda, McLaren MP4-1C

Niki Lauda, McLaren MP4-1C
4/7

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Manfred Winkelhock, ATS

Manfred Winkelhock, ATS
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Ferrari

Patrick Tambay, Ferrari
7/7

Fotoğraf: LAT Images

 

1988

1988 Monako GP gerçekleşti ve Ayrton Senna yine harikalar yarattı.

En yakın rakibi ve takım arkadaşı Alain Prost'un 1.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan Senna ile üçüncü Gerhard Berger arasında tam 2.6 saniye vardı.

Ertesi gün Senna kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Alain Prost'un oldu. Berger ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Gerhard Berger, Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Gerhard Berger, Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren Honda, 2. Gerhard Berger,Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren Honda, 2. Gerhard Berger,Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4/4

Alain Prost, McLaren MP4/4
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/4, Gerhard Berger, Ferrari

Alain Prost, McLaren MP4/4, Gerhard Berger, Ferrari
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1986

Elio de Angelis, Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapılan test esnasında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Brabham'ının arka kanadı yüksek hızda koptu ve büyük bir kaza gerçekleşti. De Angelis'i öldüren şey kazanın kendisi değil, hakem eksikliğiydi. Kendisi yanan araçtan çıkmaya çalıştı ancak duman nedeniyle kendisinden geçerek bayıldı. Sonrasında da hayatını kaybetti.

Nigel Mansell o anı şöyle anlatıyor: "Alain Prost ve ben, onu dışarı çıkarmaya çalıştık, ama araç yanmaya başladı ve patladı. Bunu yapmanın hiçbir yolu yoktu. Zavallı Elio'nun şansı yoktu."

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Elio de Angelis, Brabham BT55-BMW

Elio de Angelis, Brabham BT55-BMW
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1994

Ayrton Senna'nın ölümünden tam iki hafta sonra Michael Schumacher, Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Mika Hakkinen ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

Yarışta Schumacher 37.2 saniye farkla kazanan isimdi. Martin Brundle ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

İlk turda Damon Hill ve Hakkinen'in de karıştığı büyük bir kaza vardı.

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Start öncesi pilotlar Ayrton Senna'yı onurlandırıyorlar

Start öncesi pilotlar Ayrton Senna'yı onurlandırıyorlar
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Taraftarlar, Ayrton Senna'nın ölümü sonrası hislerini pankartlar ile gösteriyorlar

Taraftarlar, Ayrton Senna'nın ölümü sonrası hislerini pankartlar ile gösteriyorlar
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna'yı anma bayrağı

Ayrton Senna'yı anma bayrağı
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Benetton Ford

Michael Schumacher, Benetton Ford
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
5/5

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

2016

2016 İspanya GP gerçekleşti. Lewis Hamilton pole pozisyonunu alırken Nico Rosberg ikinciydi.

Rosberg starla birlikte liderliğe çıkmayı başardı ancak daha ilk tur bitmeden ikili temas yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Bu, Max Verstappen'in Red Bull'la ilk yarışıydı ve ilk yarışında, Kimi Raikkonen'in tüm baskısına rağmen kazanan taraf oldu.

Böylelikle Verstappen, kariyerinin ilk zaferini elde etti. Raikkonen ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.

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Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
1/7

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
2/7

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer
3/7

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
4/7

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
5/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer, Kimi Raikkonen, Ferrari SF16-H

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer, Kimi Raikkonen, Ferrari SF16-H
6/7

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Sebastian Vettel, Ferrari
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

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Editör Kemal Şengül

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