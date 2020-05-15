F1 tarihinde bugün: 15 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1983
1983 Monako GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Alain Prost 1:24.840'lik turuyla, Rene Arnoux'un 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Eddie Cheever üçüncü ve Patrick Tambay dördüncü oldu.
Yağmurlu geçen yarışta iki McLaren sürücüsü de yarış dışı kaldı ve Keke Rosberg en yakın rakibi Nelson Piquet'nin 18.4 saniye önünde zafere ulaştı.
Prost ise ancak üçüncü olabildi.
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Yarış galibi Keke Rosberg, Williams ile Prens Rainier ve Princess Caroline
Fotoğraf: Williams F1
Yarış galibi Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Niki Lauda, McLaren MP4-1C
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Manfred Winkelhock, ATS
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1988
1988 Monako GP gerçekleşti ve Ayrton Senna yine harikalar yarattı.
En yakın rakibi ve takım arkadaşı Alain Prost'un 1.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan Senna ile üçüncü Gerhard Berger arasında tam 2.6 saniye vardı.
Ertesi gün Senna kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Alain Prost'un oldu. Berger ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Gerhard Berger, Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren Honda, 2. Gerhard Berger,Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/4, Gerhard Berger, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
1986
Elio de Angelis, Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapılan test esnasında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
Brabham'ının arka kanadı yüksek hızda koptu ve büyük bir kaza gerçekleşti. De Angelis'i öldüren şey kazanın kendisi değil, hakem eksikliğiydi. Kendisi yanan araçtan çıkmaya çalıştı ancak duman nedeniyle kendisinden geçerek bayıldı. Sonrasında da hayatını kaybetti.
Nigel Mansell o anı şöyle anlatıyor: "Alain Prost ve ben, onu dışarı çıkarmaya çalıştık, ama araç yanmaya başladı ve patladı. Bunu yapmanın hiçbir yolu yoktu. Zavallı Elio'nun şansı yoktu."
Elio de Angelis, Brabham BT55-BMW
Fotoğraf: LAT Images
1994
Ayrton Senna'nın ölümünden tam iki hafta sonra Michael Schumacher, Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Mika Hakkinen ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.
Yarışta Schumacher 37.2 saniye farkla kazanan isimdi. Martin Brundle ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.
İlk turda Damon Hill ve Hakkinen'in de karıştığı büyük bir kaza vardı.
Start öncesi pilotlar Ayrton Senna'yı onurlandırıyorlar
Fotoğraf: Sutton Images
Taraftarlar, Ayrton Senna'nın ölümü sonrası hislerini pankartlar ile gösteriyorlar
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna'yı anma bayrağı
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Benetton Ford
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher, Benetton B194 Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
2016
2016 İspanya GP gerçekleşti. Lewis Hamilton pole pozisyonunu alırken Nico Rosberg ikinciydi.
Rosberg starla birlikte liderliğe çıkmayı başardı ancak daha ilk tur bitmeden ikili temas yaşadı ve yarış dışı kaldı.
Bu, Max Verstappen'in Red Bull'la ilk yarışıydı ve ilk yarışında, Kimi Raikkonen'in tüm baskısına rağmen kazanan taraf oldu.
Böylelikle Verstappen, kariyerinin ilk zaferini elde etti. Raikkonen ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Ferrari, yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer, Kimi Raikkonen, Ferrari SF16-H
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Kimi Raikkonen, Ferrari, third place Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül