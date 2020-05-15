F1 tarihinde bugün: 15 Mayıs

1983

1983 Monako GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Alain Prost 1:24.840'lik turuyla, Rene Arnoux'un 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Eddie Cheever üçüncü ve Patrick Tambay dördüncü oldu.

Yağmurlu geçen yarışta iki McLaren sürücüsü de yarış dışı kaldı ve Keke Rosberg en yakın rakibi Nelson Piquet'nin 18.4 saniye önünde zafere ulaştı.

Prost ise ancak üçüncü olabildi.

Slider Liste Keke Rosberg, Williams 1 / 7 Fotoğraf: Williams F1 Yarış galibi Keke Rosberg, Williams ile Prens Rainier ve Princess Caroline 2 / 7 Fotoğraf: Williams F1 Yarış galibi Keke Rosberg, Williams 3 / 7 Fotoğraf: Williams F1 Niki Lauda, McLaren MP4-1C 4 / 7 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Manfred Winkelhock, ATS 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Patrick Tambay, Ferrari 7 / 7 Fotoğraf: LAT Images

1988

1988 Monako GP gerçekleşti ve Ayrton Senna yine harikalar yarattı.

En yakın rakibi ve takım arkadaşı Alain Prost'un 1.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan Senna ile üçüncü Gerhard Berger arasında tam 2.6 saniye vardı.

Ertesi gün Senna kaza yaparak yarış dışı kaldı ve zafer Alain Prost'un oldu. Berger ikinci ve Michele Alboreto üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Gerhard Berger, Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren Honda, 2. Gerhard Berger,Ferrari, 3. Michele Alboreto, Ferrari 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/4 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/4, Gerhard Berger, Ferrari 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

1986

Elio de Angelis, Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapılan test esnasında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Brabham'ının arka kanadı yüksek hızda koptu ve büyük bir kaza gerçekleşti. De Angelis'i öldüren şey kazanın kendisi değil, hakem eksikliğiydi. Kendisi yanan araçtan çıkmaya çalıştı ancak duman nedeniyle kendisinden geçerek bayıldı. Sonrasında da hayatını kaybetti.

Nigel Mansell o anı şöyle anlatıyor: "Alain Prost ve ben, onu dışarı çıkarmaya çalıştık, ama araç yanmaya başladı ve patladı. Bunu yapmanın hiçbir yolu yoktu. Zavallı Elio'nun şansı yoktu."

Slider Liste Elio de Angelis, Brabham BT55-BMW 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1994

Ayrton Senna'nın ölümünden tam iki hafta sonra Michael Schumacher, Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Mika Hakkinen ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

Yarışta Schumacher 37.2 saniye farkla kazanan isimdi. Martin Brundle ikinci ve Gerhard Berger üçüncü oldu.

İlk turda Damon Hill ve Hakkinen'in de karıştığı büyük bir kaza vardı.

Slider Liste Start öncesi pilotlar Ayrton Senna'yı onurlandırıyorlar 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Taraftarlar, Ayrton Senna'nın ölümü sonrası hislerini pankartlar ile gösteriyorlar 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna'yı anma bayrağı 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Benetton Ford 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 5 / 5 Fotoğraf: Ercole Colombo

2016

2016 İspanya GP gerçekleşti. Lewis Hamilton pole pozisyonunu alırken Nico Rosberg ikinciydi.

Rosberg starla birlikte liderliğe çıkmayı başardı ancak daha ilk tur bitmeden ikili temas yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Bu, Max Verstappen'in Red Bull'la ilk yarışıydı ve ilk yarışında, Kimi Raikkonen'in tüm baskısına rağmen kazanan taraf oldu.

Böylelikle Verstappen, kariyerinin ilk zaferini elde etti. Raikkonen ikinci ve Sebastian Vettel üçüncü oldu.