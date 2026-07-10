Amsterdam’da toplantı: Jos Verstappen, Marko ve Max’in menajeri bir arada

Hollanda basını De Telegraaf’ın paylaştığı fotoğrafta; Max Verstappen’in menajeri Raymond Vermeulen, pilotun babası Jos Verstappen ve eski Red Bull danışmanı Helmut Marko, Amsterdam'da bir toplantı yaparken görüntülendi. Toplantının içeriği henüz bilinmese de zamanlaması oldukça dikkat çekici.

Geçtiğimiz günlerde basına sızan ve padoktaki birçok kaynağın doğruladığı iddialara göre, Verstappen ile McLaren arasında bir transfer gerçekleşebilir. Taraflar şimdilik sessizliğini korusa da Silverstone’da RB22'nin arka kanat arızası nedeniyle yarış dışı kalan Verstappen için iplerin son noktaya kadar gerildiği tahmin ediliyor.

Bu sonuçla birlikte Hollandalı pilot, genel sıralamada yaz arasına ilk iki sıranın dışında girmeyi garantiledi ve böylece kontratındaki performansa bağlı "serbestlik/ayrılık" maddesi aktifleşmiş oldu. Verstappen'in nihai kararını takıma bildirmek için ekime kadar süresi bulunuyor.

Almanya kaynaklı raporlara göreyse Red Bull'un patronu Mark Mateschitz, sözleşme fesih maddesini satın almak adına Verstappen'e milyonlarca avroluk bir teklif yapılmasına rağmen, Hollandalı pilotu takımda kalması için artık zorlamak istemiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Diğer taraftaysa McLaren, güçlü hissedarları ve sponsorları sayesinde Verstappen’in büyük finansal taleplerini karşılayabilecek bütçeye fazlasıyla sahip.

Transfer spekülasyonları sürerken Max Verstappen, çarşamba günü takımın Milton Keynes'teki fabrikasını ziyaret etti.

Britanya GP'sindeki RB22'nin performansından ve aracın dengesizliğinden son derece mutsuz olan şampiyon pilot, yarış dışı kalmadan önce rakiplerinin yaşadığı şanssızlıklar sayesinde ön grupta tutunabildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Lewis'in cezası, George'un lastik sorunu ve Kimi'nin yaşadığı problemler gibi etrafımda gelişen her olayda şanslıydım.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Dolayısıyla yarış dışı kalmasaydık ve podyuma çıksaydık bile, sonucu kabul ederdik fakat bu kesinlikle hak edilmiş bir başarı olmazdı.”

“Sert lastiklerde gerçekten çok yavaştık. George ve Lewis'i arkamda bu kadar uzun süre nasıl tutabildim inanın bilmiyorum.”

“Hafta sonunun tamamında berbat bir araç dengesine sahiptim; garajdaki diğer araca kıyasla hiçbir düzlük hızım yoktu ve yarışta da durum tam olarak aynıydı, ki böyle olabileceğini zaten tahmin etmiştim."

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