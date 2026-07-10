Russell: “Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum”

Sıralama turlarında takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin yaklaşık 0.4 saniye gerisinde kalan Russell, bu zamanın büyük kısmını Hangar Düzlüğü'nde kaybetti. Telemetri verilerine göre Antonelli, bu düzlükte ortalama 6 km/s daha hızlıydı. Üstelik her iki pilotun da enerji yönetim modları aynıydı, yani motorda görünür bir fark yoktu.

Yarışın ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, konuyu derinlemesine inceleyeceklerini belirterek şu sözleri söyledi: "Russell, hafta sonu boyunca düzlük hızıyla ilgili bir sorun yaşadı.”

“Motor gücü tarafında hiçbir şey göremedik. Hava koridoru ya da başka bir şeyden kaynaklanan mekanik bir durum olmalı.”

“Veriler Kimi’ye kıyasla yavaş kaldığını kesin olarak doğruluyor ama bunun nedenini tespit etmek çok zor. Fakat ne olursa olsun derinlemesine incelememiz ve anlamamız gereken bir şey."

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan ve durumdan şikâyet eden George Russell ise yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirmişti: "Bu hafta sonu boyunca düzlük hızıyla mücadele ettik ve nedenini bilmiyoruz.”

“Diğer tüm Mercedes motorlu araçlara kıyasla son sektörde 6 km/s, orta sektörde ise 3 km/s kaybediyordum. Diğer tüm Mercedes araçlarına göre tur başına birkaç ondalık saniye kayıp var, nedenini gerçekten bilmiyorum.”

“Takım bunu anlamak için son derece sıkı çalışıyor.”

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Pazar günü yavaş bir lastik patlaması nedeniyle fazladan pit yapmak zorunda kalmasına rağmen harika bir geri dönüşle Ferrari pilotu Charles Leclerc’in arkasında ikinci olan Russell, podyuma çıktığı için minnettar olsa da özeleştiri yapmaktan kaçınmadı.

Şampiyona lideri Antonelli’nin 25 puan gerisinde olan Britanyalı pilot, kendi performansını da bir üst seviyeye taşıması gerektiğini şu sözlerle itiraf etti: "Hissiyat iyiydi ama tur zamanları yavaştı.”

“Dediğim gibi, buna büyük ölçüde katkıda bulunan kontrolüm dışındaki şeyler ve aynı zamanda kontrolüm dahilinde olan şeyler vardı. Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum.”

“Podyumu kazandığım için her ne kadar mutlu olsam da, lider giderken yolda kaldığım Kanada'ya kıyasla daha az tatmin olmuş hissediyorum.”

“Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsam, performansların daha iyi olması gerekiyor. Benim daha iyi olmam gerekiyor. Takımımla daha iyi çalışmalıyım. Her şeyi en üst seviyeye çıkarmalıyız.”

“Şimdi Ferrari ile yakın bir mücadelemiz var, yani sadece Kimi ve ben değiliz, Lewis de çok yakın. Gelişmemiz gerekiyor."

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