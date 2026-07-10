Russell: “Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum”
Mercedes, Britanya Grand Prix'si hafta sonu boyunca George Russell'ın düzlüklerde yavaş kalmasına neden olan gizemli sorunun arkasındaki sebepleri bulmak için inceleme başlattı.
Sıralama turlarında takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin yaklaşık 0.4 saniye gerisinde kalan Russell, bu zamanın büyük kısmını Hangar Düzlüğü'nde kaybetti. Telemetri verilerine göre Antonelli, bu düzlükte ortalama 6 km/s daha hızlıydı. Üstelik her iki pilotun da enerji yönetim modları aynıydı, yani motorda görünür bir fark yoktu.
Yarışın ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, konuyu derinlemesine inceleyeceklerini belirterek şu sözleri söyledi: "Russell, hafta sonu boyunca düzlük hızıyla ilgili bir sorun yaşadı.”
“Motor gücü tarafında hiçbir şey göremedik. Hava koridoru ya da başka bir şeyden kaynaklanan mekanik bir durum olmalı.”
“Veriler Kimi’ye kıyasla yavaş kaldığını kesin olarak doğruluyor ama bunun nedenini tespit etmek çok zor. Fakat ne olursa olsun derinlemesine incelememiz ve anlamamız gereken bir şey."
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan ve durumdan şikâyet eden George Russell ise yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirmişti: "Bu hafta sonu boyunca düzlük hızıyla mücadele ettik ve nedenini bilmiyoruz.”
“Diğer tüm Mercedes motorlu araçlara kıyasla son sektörde 6 km/s, orta sektörde ise 3 km/s kaybediyordum. Diğer tüm Mercedes araçlarına göre tur başına birkaç ondalık saniye kayıp var, nedenini gerçekten bilmiyorum.”
“Takım bunu anlamak için son derece sıkı çalışıyor.”
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Pazar günü yavaş bir lastik patlaması nedeniyle fazladan pit yapmak zorunda kalmasına rağmen harika bir geri dönüşle Ferrari pilotu Charles Leclerc’in arkasında ikinci olan Russell, podyuma çıktığı için minnettar olsa da özeleştiri yapmaktan kaçınmadı.
Şampiyona lideri Antonelli’nin 25 puan gerisinde olan Britanyalı pilot, kendi performansını da bir üst seviyeye taşıması gerektiğini şu sözlerle itiraf etti: "Hissiyat iyiydi ama tur zamanları yavaştı.”
“Dediğim gibi, buna büyük ölçüde katkıda bulunan kontrolüm dışındaki şeyler ve aynı zamanda kontrolüm dahilinde olan şeyler vardı. Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum.”
“Podyumu kazandığım için her ne kadar mutlu olsam da, lider giderken yolda kaldığım Kanada'ya kıyasla daha az tatmin olmuş hissediyorum.”
“Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsam, performansların daha iyi olması gerekiyor. Benim daha iyi olmam gerekiyor. Takımımla daha iyi çalışmalıyım. Her şeyi en üst seviyeye çıkarmalıyız.”
“Şimdi Ferrari ile yakın bir mücadelemiz var, yani sadece Kimi ve ben değiliz, Lewis de çok yakın. Gelişmemiz gerekiyor."
İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”
Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"
Mercedes: "Rakiplerimizin aksine her hafta ufak performans artışları sağlıyoruz"
Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"
Son Haberler
Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP ana antrenman
Acosta: "Brad için kendi motosikletimi bile verirdim"
Nielsen, Colapinto’nun performansını değerlendirdi: “Takımdaki yerini bileğinin hakkıyla kazandı”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar