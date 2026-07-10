Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"
Mercedes pilotu George Russell, 2024 Belçika Grand Prix'sinde yaşadığı diskalifiyeyi değerlendirdi ve o yarışı 'ölüm döşeğinde bile hatırlayacağını' söyledi.
George Russell, iki yıl önce Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin en etkileyici galibiyetlerinden birini elde etmişti.
Ancak yarışın ardından Mercedes aracının minimum ağırlık limitinin altında olduğu tespit edilince diskalifiye edilmiş ve zaferi elinden alınmıştı.
Böylece yarışı pist üzerinde ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton galibiyete ulaşmıştı.
Nu Silver Arrows Radio Show programında konuşan Russell'a, Spa'nın kendisine bir galibiyet 'borçlu' olup olmadığı soruldu. Mercedes pilotu bu düşünceye katılmasa da o yarışın zihninde derin bir iz bıraktığını söyledi.
Russell, "Hayır, dürüst olmak gerekirse bana bir şey borçlu olduğunu düşünmüyorum."
"Çünkü o yarış zaten her zaman hatırlayacağım yarışlardan biri olacak. Hatta muhtemelen daha da fazla hatırlayacağım. Ölüm döşeğimde yatarken bile büyük ihtimalle yaşananlar nedeniyle o yarışı hatırlıyor olacağım!"
"Spa çok sevdiğim bir pist. Ancak Andrew Shovlin'in de söylediği gibi bu yıl enerji yönetimi açısından işimiz zor olacak ve bizi birçok farklı zorluk bekliyor. Spa zaten en iyi koşullarda bile sürmesi oldukça zor bir pist." dedi.
George Russell
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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