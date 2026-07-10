Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"

Mercedes pilotu George Russell, 2024 Belçika Grand Prix'sinde yaşadığı diskalifiyeyi değerlendirdi ve o yarışı 'ölüm döşeğinde bile hatırlayacağını' söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on the podium

George Russell, iki yıl önce Belçika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin en etkileyici galibiyetlerinden birini elde etmişti.

Ancak yarışın ardından Mercedes aracının minimum ağırlık limitinin altında olduğu tespit edilince diskalifiye edilmiş ve zaferi elinden alınmıştı.

Böylece yarışı pist üzerinde ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton galibiyete ulaşmıştı. 

Nu Silver Arrows Radio Show programında konuşan Russell'a, Spa'nın kendisine bir galibiyet 'borçlu' olup olmadığı soruldu. Mercedes pilotu bu düşünceye katılmasa da o yarışın zihninde derin bir iz bıraktığını söyledi.

Russell, "Hayır, dürüst olmak gerekirse bana bir şey borçlu olduğunu düşünmüyorum."

"Çünkü o yarış zaten her zaman hatırlayacağım yarışlardan biri olacak. Hatta muhtemelen daha da fazla hatırlayacağım. Ölüm döşeğimde yatarken bile büyük ihtimalle yaşananlar nedeniyle o yarışı hatırlıyor olacağım!"

"Spa çok sevdiğim bir pist. Ancak Andrew Shovlin'in de söylediği gibi bu yıl enerji yönetimi açısından işimiz zor olacak ve bizi birçok farklı zorluk bekliyor. Spa zaten en iyi koşullarda bile sürmesi oldukça zor bir pist." dedi.

George Russell

George Russell

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Amsterdam’da toplantı: Jos Verstappen, Marko ve Max’in menajeri bir arada

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”

Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"

Formula 1
Formula 1
Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"

Mercedes: "Rakiplerimizin aksine her hafta ufak performans artışları sağlıyoruz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Mercedes: "Rakiplerimizin aksine her hafta ufak performans artışları sağlıyoruz"
Daha fazlası
George Russell

Russell: “Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell: “Hâlâ bu aracı anlamakta zorlanıyorum”

Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Wolff: "Keşke 2021 Abu Dabi GP de 2026 Britanya GP gibi yönetilseydi"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Wolff: "Keşke 2021 Abu Dabi GP de 2026 Britanya GP gibi yönetilseydi"
Daha fazlası
Mercedes

Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Montoya'dan Russell'a tavsiye: "Antonelli'ye değil, kendine odaklanmalı"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Montoya'dan Russell'a tavsiye: "Antonelli'ye değil, kendine odaklanmalı"

Son Haberler

Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Vinales: "KTM bana sözleşme gönderdi, imzaladım, iki hafta sonra geçersiz olduğunu söylediler"

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP ana antrenman

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP ana antrenman

Acosta: "Brad için kendi motosikletimi bile verirdim"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Acosta: "Brad için kendi motosikletimi bile verirdim"

Nielsen, Colapinto’nun performansını değerlendirdi: “Takımdaki yerini bileğinin hakkıyla kazandı”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Nielsen, Colapinto’nun performansını değerlendirdi: “Takımdaki yerini bileğinin hakkıyla kazandı”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle