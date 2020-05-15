Marko: "Sainz'ı Verstappen'e odaklanmak için seçmedik"

Carlos Sainz, Red Bull programından yetişen sürücülerden birisi konumunda yer alıyor. Ancak Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılmasıyla koltuğa Pierre Gasly getirildi.

2018'in sonunda da tamamen serbest kaldı.

O Sainz, 2019'da harika bir yıl geçirdi ve 2021 yılında Ferrari için yarışacak.

Marko, İspanyol pilottan övgüyle bahsetti ve neden onu seçmediklerini anlattı.

"Söylemem gereken ilk şey Carlos'un harika bir çocuk olduğu. Ek olarak akıllı ve hızlı bir adam. Bizimle Max Verstappen gibi biriyle aynı zamanda çalışmaya başlaması talihsizlikti"

"Ferrari ve Carlos için mükemmel bir anlaşma olduğuna inanıyorum. Kazanan bir sürücü haline gelmek istiyorsa, Charles Leclerc'le savaşmak gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olacak."

"Red Bull'a neden mi almadım? Çünkü Max'e sahibiz. Politikamız üst düzey bir sürücüye odaklanmak ve onu iyi bir takım arkadaşıyla desteklemek."

Marko, Sebastian Vettel'le sürekli görüşme halinde olduğunu ancak kariyerinin bir sonraki aşamasında ne yapacağına dair hiçbir fikri olmadığını belirtti.

"Sebastian ile haftada en az bir kez konuşuyoruz. Çok yetenekli ve başarılı bir sürücü olmaya devam ediyor. Devam etmek ister mi bilmiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Sorunun cevabı onun kafasında. Bu kararı yalnızca o verebilir."

Christian Horner'ın Red Bull'dan ayrılacağı yönündeki iddialar devam etse de, Marko bunların gerçeği yansıtmadığını yineledi.

"Her şey yolunda, yanlış bir şey yok. Horner'ın kalmasını istiyoruz."