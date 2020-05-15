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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Vettel, McLaren için hiçbir zaman bir seçenek olmadı"

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Brown: "Vettel, McLaren için hiçbir zaman bir seçenek olmadı"
Ekleyen:
, Editör
15 May 2020 15:05

McLaren CEO'su Zak Brown'a göre Sebastian Vettel, McLaren'in 2021 kadrosu için bir opsiyon olmadı ve Sainz'ın ayrılmasıyla ortaya çıkan koltuk için düşünülmedi.

2021 sürücü marketi hafta başında, sezon sonunda biten kontrat hakkında görüşmeler yapan Ferrari ve Vettel'in, görüşmeler sonrasında ayrılıklarının açıklanması ile beraber yeniden hareketlendi.

Ferrari, Vettel yerine McLaren pilotu Carlos Sainz'ı takıma katarken, Woking merkezli takım ise Sainz'dan kalan boşluğu Renault sürücü Daniel Ricciardo ile doldurdu.

Vettel de, Ricciardo ile beraber, McLaren koltuğu için adı geçen sürücülerden bir tanesi idi, ancak Brown'a göre dört-kez dünya şampiyonu pilot, takımın düşündüğü isimlerden biri değildi. 

Sky F1'a konuşan Brown şunları söyledi: "Tabii ki de Seb çok muhteşem bir sürücü ve dört kez şampiyon olmuş biri."

"Ancak bana göre sezon arasında çok fazla vaktimiz vardı ve Daniel veya Carlos ile yarışacağımızı biliyordum."

"O iki kişi dışında kimseyi düşünmedik, ve özellikle Seb'in geç gelen ayrılık kararı sonrasında, çoktan seçim yapmıştık."

Vettel'in 2020 sezonu sonrasında emekli olabileceğine inandığını söyleyen Brawn, Ferrari'yi Vettel ve takım arkadaşı Charles Leclerc arasındaki ilişkiden dolayı eleştirdi.

Açıklamasına şu şekilde devam etti: "Çok net bir şekilde görüldüğü gibi Ferrari garajında, sürücüler ve yönetim arasındaki hava pek de iyi değil. An itibariyle pozitif olan bir hava yok."

"Ki bence bu, 2020'deki yarışları bayağı heyecanlı kılacak çünkü Brezilya'da yaşanan olaylar çok beklenen ve birikmiş hissiyatlar sonucu ortaya çıkmış olan bir şeydi. Bunu bu sene daha çok göreceğimize inanıyorum."

"Tamamen duruma bağlı. An itibariyle Seb için bir Mercedes veya Red Bull ihtimali yok, McLaren ihtimali yok, çok net bir şekilde Ferrari ihtimali yok, bu yüzden bir sonraki en iyi araç olan Renault'ya gitmeye çalışacaktır."

"Bir sonraki sorulması gereken soru ise, Seb'in büyük ihtimalle 2021'de yarış kazanamayacak olan bir pilota gidip gitmeyeceği. Renault çok iyi bir takım ve gridin ön kısımlarına doğru ilerlemeliler, ancak Seb bir şampiyonluk kazanmak isteyeceği bir takım ile bir yolculuğa çıkmak istiyorsa, bence ne yazık ki spordan ayrılmak zorunda kalacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

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