F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 10 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
10 Mayıs 1841
Hayırseverliği çok çeşitli spor dallarına genişleyen New York Times'ın son derece zengin sahibi bugün dünyaya gözlerini açtı.1900 yılında motor sporlarında uluslararası rekabeti teşvik etmek için bir kupa bağışladı. Daha sonralarda başlangıç döneminden itibaren Gordon Bennett Kupası, 1905 yılına kadar her yıl sahnelendi. Yarışlar, bayrak renkleriyle yarışan milli takımlar arasında gerçekleşiyordu.
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10 Mayıs 1959
1959 Monako GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Cooper sürücüsü Stirling Moss pole pozisyonunu kazandı.
Moss yarışı da lider götürmesine rağmen vites kutusu sorunuyla 81. turda yarış dışı kaldı. Zafer böylelikle Jack Brabham'ın oldu.
Bu Brabham'ın ilk galibiyeti, ilk podyumu ve ilk en hızlı turuydu. Aynı zamanda Bruce McLaren'ın da ilk yarışıydı. Podyumu Tony Brooks ile Maurice Trintignant tamamladı.
Jack Brabham, Cooper T51-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Tony Brooks, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
10 Mayıs 1964
Graham Hill, kariyerindeki beş Monako zaferinden ikincisini, BRM aracıyla tüm gride tur bindirerek kazandı.
Ancak, Hill yarışın çoğunda Dan Gurney ve Jim Clark ile zorlu bir savaşa odaklandığı için, son sıralama turuna çıkabilmekten gurur duyuyordu.
Gurnery, yarışın yarısını lider götürdü, ancak 63. turda yarış dışı kalmaya zorlayan bir şanzıman sorunu nedeniyle yavaşladı.
Bu arada, Lotus aracıyla pole pozisyonu kazanan Clark, bir anti-roll barını kaybedince yarışın bitmesine dört tur kala motor arızasıyla yarış dışı kaldı.
Graham Hill, BRM P261
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, BRM P57
Fotoğraf: Sutton Images
Lorenzo Bandini, Ferrari Dino 156
Fotoğraf: LAT Images
10 Mayıs 1970
Marc sürücüsü Jackie Stewart, 1970 Monako GP sıralama turlarında 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak motor sorunuyla 57. turda yarışa veda etti.
Jack Brabham bu olay sonrası liderliğe yükselirken, son tura kadar lider gitmeyi başardı ancak son turdaki hatasıyla birlikte Jochen Rindt'e geçildi.
Sonuç olarak Rindt zafere ulaşırken, Brabham ikici ve Henri Pescarolo üçüncü oldu.
Bu, Bruce McLaren'ın son yarışıdır.
Pescarolo da kariyerinin ilk ve tek podyumunu burada almıştır.
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford leads Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Pedro Rodriguez, BRM P153 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Princess Grace ve Prince Rainier III ve yarış galibi Jochen Rindt podyumda
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C
Fotoğraf: David Phipps
Henri Pescarolo, Matra MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Winner Jochen Rindt, Lotus with Prince Rainier and Princess Grace
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, Mclaren M14A leads Jochen Rindt, Lotus 49 C
Fotoğraf: David Phipps
Henri Pescarolo, 3rd Matra Simca MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C
Fotoğraf: David Phipps
10 Mayıs 1998
1998 İspanya GP sıralama turlarında McLaren üstün bir performans sergiledi ve Mika Hakkinen 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Yarışta da McLaren en iyisiydi ve Hakkinen 9 saniye farkla zafere ulaştı. David Coulthard ikinci olurken, Michael Schumacher 47 sanyie geride üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Johnny Herbert, Sauber C17
Fotoğraf: LAT Images
10 Mayıs 2009
2009 İspanya GP gerçekleşti ve Brawn GP'nin üstün performansı devam etti.
Jenson Button 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Yarışı ise takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun önünde ilk sırada noktaladı.
Barrichlelo takımına dubleyi getirirken Mark Webber üçüncü ve Sebastian Vettel dördüncü oldu
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Fernando Alonso, Renault F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Rubens Barrichello, Brawn GP, Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Sebastian Vettel, Red Bull R
Fotoğraf: XPB Images
Rubens Barrichello, Brawn GP ve Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi vJenson Button, Brawn Grand Prix, second place Rubens Barrichello, Brawn Grand
Fotoğraf: Sutton Images
Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Rubens Barrichello, Brawn GP, 3. Mark Webber, Red B
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: XPB Images
10 Mayıs 2015
2015 İspanya GP'de Mercedes pilotu Nico Rosberg pole pozisyonundan başladı ve 17.5 saniye farkla zafere ulaştı. Lewis Hamilton ikinci olurken Sebastian Vettel üçüncü oldu.
Kazanan: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, th
Fotoğraf: Sutton Images
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