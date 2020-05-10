F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs

10 Mayıs 1841

Hayırseverliği çok çeşitli spor dallarına genişleyen New York Times'ın son derece zengin sahibi bugün dünyaya gözlerini açtı.1900 yılında motor sporlarında uluslararası rekabeti teşvik etmek için bir kupa bağışladı. Daha sonralarda başlangıç döneminden itibaren Gordon Bennett Kupası, 1905 yılına kadar her yıl sahnelendi. Yarışlar, bayrak renkleriyle yarışan milli takımlar arasında gerçekleşiyordu.

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10 Mayıs 1959

1959 Monako GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Cooper sürücüsü Stirling Moss pole pozisyonunu kazandı.

Moss yarışı da lider götürmesine rağmen vites kutusu sorunuyla 81. turda yarış dışı kaldı. Zafer böylelikle Jack Brabham'ın oldu.

Bu Brabham'ın ilk galibiyeti, ilk podyumu ve ilk en hızlı turuydu. Aynı zamanda Bruce McLaren'ın da ilk yarışıydı. Podyumu Tony Brooks ile Maurice Trintignant tamamladı.

Slider Liste Jack Brabham, Cooper T51-Climax 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Tony Brooks, Ferrari 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

10 Mayıs 1964

Graham Hill, kariyerindeki beş Monako zaferinden ikincisini, BRM aracıyla tüm gride tur bindirerek kazandı.

Ancak, Hill yarışın çoğunda Dan Gurney ve Jim Clark ile zorlu bir savaşa odaklandığı için, son sıralama turuna çıkabilmekten gurur duyuyordu.

Gurnery, yarışın yarısını lider götürdü, ancak 63. turda yarış dışı kalmaya zorlayan bir şanzıman sorunu nedeniyle yavaşladı.

Bu arada, Lotus aracıyla pole pozisyonu kazanan Clark, bir anti-roll barını kaybedince yarışın bitmesine dört tur kala motor arızasıyla yarış dışı kaldı.

Slider Liste Graham Hill, BRM P261 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, BRM P57 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Lorenzo Bandini, Ferrari Dino 156 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

10 Mayıs 1970

Marc sürücüsü Jackie Stewart, 1970 Monako GP sıralama turlarında 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak motor sorunuyla 57. turda yarışa veda etti.

Jack Brabham bu olay sonrası liderliğe yükselirken, son tura kadar lider gitmeyi başardı ancak son turdaki hatasıyla birlikte Jochen Rindt'e geçildi.

Sonuç olarak Rindt zafere ulaşırken, Brabham ikici ve Henri Pescarolo üçüncü oldu.

Bu, Bruce McLaren'ın son yarışıdır.

Pescarolo da kariyerinin ilk ve tek podyumunu burada almıştır.

Slider Liste Jochen Rindt, Lotus 49C Ford leads Piers Courage, De Tomaso 308 Ford 1 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 2 / 12 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Pedro Rodriguez, BRM P153 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 3 / 12 Fotoğraf: LAT Images Princess Grace ve Prince Rainier III ve yarış galibi Jochen Rindt podyumda 4 / 12 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 5 / 12 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 6 / 12 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 7 / 12 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 49C 8 / 12 Fotoğraf: David Phipps Henri Pescarolo, Matra MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford 9 / 12 Fotoğraf: LAT Images Winner Jochen Rindt, Lotus with Prince Rainier and Princess Grace 10 / 12 Fotoğraf: LAT Images Denny Hulme, Mclaren M14A leads Jochen Rindt, Lotus 49 C 11 / 12 Fotoğraf: David Phipps Henri Pescarolo, 3rd Matra Simca MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C 12 / 12 Fotoğraf: David Phipps

10 Mayıs 1998

1998 İspanya GP sıralama turlarında McLaren üstün bir performans sergiledi ve Mika Hakkinen 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Yarışta da McLaren en iyisiydi ve Hakkinen 9 saniye farkla zafere ulaştı. David Coulthard ikinci olurken, Michael Schumacher 47 sanyie geride üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Esteban Tuero, Minardi M198 Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Johnny Herbert, Sauber C17 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

10 Mayıs 2009

2009 İspanya GP gerçekleşti ve Brawn GP'nin üstün performansı devam etti.

Jenson Button 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı ise takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun önünde ilk sırada noktaladı.

Barrichlelo takımına dubleyi getirirken Mark Webber üçüncü ve Sebastian Vettel dördüncü oldu

Slider Liste Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP 2 / 12 Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Fernando Alonso, Renault F1 Team 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Rubens Barrichello, Brawn GP, Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Sebastian Vettel, Red Bull R 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Rubens Barrichello, Brawn GP ve Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001 8 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi vJenson Button, Brawn Grand Prix, second place Rubens Barrichello, Brawn Grand 9 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP 10 / 12 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Rubens Barrichello, Brawn GP, 3. Mark Webber, Red B 11 / 12 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP 12 / 12 Fotoğraf: XPB Images

10 Mayıs 2015

2015 İspanya GP'de Mercedes pilotu Nico Rosberg pole pozisyonundan başladı ve 17.5 saniye farkla zafere ulaştı. Lewis Hamilton ikinci olurken Sebastian Vettel üçüncü oldu.