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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 10 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 18:11

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 10 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

10 Mayıs 1841

Hayırseverliği çok çeşitli spor dallarına genişleyen New York Times'ın son derece zengin sahibi bugün dünyaya gözlerini açtı.1900 yılında motor sporlarında uluslararası rekabeti teşvik etmek için bir kupa bağışladı. Daha sonralarda başlangıç döneminden itibaren Gordon Bennett Kupası, 1905 yılına kadar her yıl sahnelendi. Yarışlar, bayrak renkleriyle yarışan milli takımlar arasında gerçekleşiyordu.

*Fotoğraf bulunmuyor.

 

10 Mayıs 1959

1959 Monako GP gerçekleşti. Sıralama turlarında Cooper sürücüsü Stirling Moss pole pozisyonunu kazandı.

Moss yarışı da lider götürmesine rağmen vites kutusu sorunuyla 81. turda yarış dışı kaldı. Zafer böylelikle Jack Brabham'ın oldu.

Bu Brabham'ın ilk galibiyeti, ilk podyumu ve ilk en hızlı turuydu. Aynı zamanda Bruce McLaren'ın da ilk yarışıydı. Podyumu Tony Brooks ile Maurice Trintignant tamamladı.

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Jack Brabham, Cooper T51-Climax

Jack Brabham, Cooper T51-Climax
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Tony Brooks, Ferrari

Tony Brooks, Ferrari
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

10 Mayıs 1964

Graham Hill, kariyerindeki beş Monako zaferinden ikincisini, BRM aracıyla tüm gride tur bindirerek kazandı.

Ancak, Hill yarışın çoğunda Dan Gurney ve Jim Clark ile zorlu bir savaşa odaklandığı için, son sıralama turuna çıkabilmekten gurur duyuyordu.

Gurnery, yarışın yarısını lider götürdü, ancak 63. turda yarış dışı kalmaya zorlayan bir şanzıman sorunu nedeniyle yavaşladı.

Bu arada, Lotus aracıyla pole pozisyonu kazanan Clark, bir anti-roll barını kaybedince yarışın bitmesine dört tur kala motor arızasıyla yarış dışı kaldı.

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Graham Hill, BRM P261

Graham Hill, BRM P261
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, BRM P57

Maurice Trintignant, BRM P57
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Lorenzo Bandini, Ferrari Dino 156

Lorenzo Bandini, Ferrari Dino 156
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

10 Mayıs 1970

Marc sürücüsü Jackie Stewart, 1970 Monako GP sıralama turlarında 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak motor sorunuyla 57. turda yarışa veda etti.

Jack Brabham bu olay sonrası liderliğe yükselirken, son tura kadar lider gitmeyi başardı ancak son turdaki hatasıyla birlikte Jochen Rindt'e geçildi.

Sonuç olarak Rindt zafere ulaşırken, Brabham ikici ve Henri Pescarolo üçüncü oldu.

Bu, Bruce McLaren'ın son yarışıdır.

Pescarolo da kariyerinin ilk ve tek podyumunu burada almıştır.

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Jochen Rindt, Lotus 49C Ford leads Piers Courage, De Tomaso 308 Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford leads Piers Courage, De Tomaso 308 Ford
1/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
2/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Pedro Rodriguez, BRM P153 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Pedro Rodriguez, BRM P153 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
3/12

Fotoğraf: LAT Images

Princess Grace ve Prince Rainier III ve yarış galibi Jochen Rindt podyumda

Princess Grace ve Prince Rainier III ve yarış galibi Jochen Rindt podyumda
4/12

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
5/12

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
6/12

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
7/12

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C

Jochen Rindt, Lotus 49C
8/12

Fotoğraf: David Phipps

Henri Pescarolo, Matra MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Henri Pescarolo, Matra MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
9/12

Fotoğraf: LAT Images

Winner Jochen Rindt, Lotus with Prince Rainier and Princess Grace

Winner Jochen Rindt, Lotus with Prince Rainier and Princess Grace
10/12

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, Mclaren M14A leads Jochen Rindt, Lotus 49 C

Denny Hulme, Mclaren M14A leads Jochen Rindt, Lotus 49 C
11/12

Fotoğraf: David Phipps

Henri Pescarolo, 3rd Matra Simca MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C

Henri Pescarolo, 3rd Matra Simca MS120 leads Jochen Rindt, Lotus 49C
12/12

Fotoğraf: David Phipps

 

10 Mayıs 1998

1998 İspanya GP sıralama turlarında McLaren üstün bir performans sergiledi ve Mika Hakkinen 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Yarışta da McLaren en iyisiydi ve Hakkinen 9 saniye farkla zafere ulaştı. David Coulthard ikinci olurken, Michael Schumacher 47 sanyie geride üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Mika Hakkinen, McLaren, 2. David Coulthard, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas

Johnny Herbert, Sauber C17 Petronas
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Johnny Herbert, Sauber C17

Johnny Herbert, Sauber C17
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

10 Mayıs 2009

2009 İspanya GP gerçekleşti ve Brawn GP'nin üstün performansı devam etti.

Jenson Button 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı ise takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun önünde ilk sırada noktaladı.

Barrichlelo takımına dubleyi getirirken Mark Webber üçüncü ve Sebastian Vettel dördüncü oldu

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Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP

Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
2/12

Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Fernando Alonso, Renault F1 Team

Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Fernando Alonso, Renault F1 Team
3/12

Fotoğraf: XPB Images

Rubens Barrichello, Brawn GP, Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Sebastian Vettel, Red Bull R

Rubens Barrichello, Brawn GP, Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP ve Sebastian Vettel, Red Bull R
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Rubens Barrichello, Brawn GP ve Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP

Rubens Barrichello, Brawn GP ve Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP
5/12

Fotoğraf: XPB Images

Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP

Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP

Start: Rubens Barrichello, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP
7/12

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001

Jenson Button, Brawn Grand Prix BGP 001
8/12

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi vJenson Button, Brawn Grand Prix, second place Rubens Barrichello, Brawn Grand

Podyum: Yarış galibi vJenson Button, Brawn Grand Prix, second place Rubens Barrichello, Brawn Grand
9/12

Fotoğraf: Sutton Images

Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP

Pole: Kazanan Jenson Button, Brawn GP
10/12

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Rubens Barrichello, Brawn GP, 3. Mark Webber, Red B

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP, 2. Rubens Barrichello, Brawn GP, 3. Mark Webber, Red B
11/12

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, Brawn GP
12/12

Fotoğraf: XPB Images

 

10 Mayıs 2015

2015 İspanya GP'de Mercedes pilotu Nico Rosberg pole pozisyonundan başladı ve 17.5 saniye farkla zafere ulaştı. Lewis Hamilton ikinci olurken Sebastian Vettel üçüncü oldu.

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Kazanan: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması

Kazanan: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 grid kutlaması
1/2

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, th

Podyum: Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, th
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

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