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Formula 1 / Son dakika

Carey: "Burada hayır işi yapmıyoruz"

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Carey: "Burada hayır işi yapmıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 13:35

Chase Carey, her ne kadar takımlara finansal anlamda destek vermek için ellerinden gelnei yapacaklarını söylese de, takımları "hayır işi" yapmadıkları konusunda uyardı.

Formula 1, koronavirüsten en çok etkilenen sporların başında geliyor ve takvimden çıkarılan her yarış, Formula 1'in gelirlerini doğrudan olumsuz etkiliyor.

2020'nin ilk 10 yarışının ileri bir tarihe ertelendiği veya iptal edildiği açıklanırken, hem F1'in elde ettiği gelir hem de takımların geliri geçen yıla kıyasla büyük oranda düşecek.

Bu yüzden takımlar, bu kriz süresinde Formula 1'den yardım bekliyor. Ancak Chase Carey, "hayır işi" yapmadıklarını söyleyerek, belli bir noktaya kadar yardım edebileceklerini söyledi.

F1 CEO'su Carey, "Takımlara ne ölçüde yardım edilebileceği konusunda asılsız varsayımlar var. Elbette takımlarımızı önemsiyoruz, ancak şu ana kadar bu konuda hiçbir tartışma olmadı. Durum geliştikçe, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

"Şimdi belirli konuşmalar yapmak için çok fazla şey oluyor. Buradaki soru bazı takımları desteklemek için herhangi bir şey yapacak mıyız?"

"Sonuçta hayır işi yapmıyoruz. Ancak tüm partnerimizle etkileşime geçeceğiz ve herkes için en mantıklı şekilde ilerleyebilmek adına çeşitli yollar arayacağız." edi.

Carey, para ödülü doğrudan Formula 1'in elde ettiği gelire bağlı olduğu için, 2020'de tüm takımların kaçınılmaz olarak daha az para alacağına vurgu yaptı.

“Para ödülü mevcut anlaşmalar temelinde oluşturuluyor. Onları tek taraflı olarak değiştiremeyiz. Ancak bu para ödülü, gelirlerden oluşan bir yüzdeye de bağlı ve bunun sonucunda gelir azaldığında, yapılan ödül ödemeleri de azalacak."

"Ortada pek çok değişken var. Henüz takvime karar vermedik. Taraftarların kaç yarışa katılabileceğini bilmiyoruz. Para ödülünün boyutunu potansiyel olarak etkileyebilecek çeşitli faktörler var."

"Tüm bunları daha iyi anladığımızda, neye sahip olduğumuzu ve hangi eylemlerin yapılması gerektiğine karar vereceğiz. Ancak her şeyin adil bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz ve takımlardan bize karşı adil bir tavır sergilemelerini bekliyoruz. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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