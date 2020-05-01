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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 1 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 1 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
1 May 2020 15:43

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1951
Geoff Lees, Warwickshire'da dünyaya geldi ve 1978-1982 yılları arasında sekiz farklı F1 aracıyla 12 yarışa katıldı. Beşinde yarışma hakkı elde etti ve sadece üçünde finiş gördü.

1981 yılında üç galibiyet ile Formula 2 şampiyonu oldu. Sonrasında Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda yer aldı.

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Geoff Lees, Lotus 91 Ford

Geoff Lees, Lotus 91 Ford
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Geoff Lees, Shadow DN11

Geoff Lees, Shadow DN11
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Geoff Lees, Shadow DN12

Geoff Lees, Shadow DN12
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

 

1972

1972 İspanya GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Jack Ickx, en yakın rakibinin 0.750 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışta, üçüncü sıradan başlayan Emerson Fittipaldi zafere ulaştı ve Ickx ikinci oldu. Podyumu ise Clay Regazzoni tamamladı.

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Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford

Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

1983
1983 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Rene Arnoux, Nelson Piquet ve Patrick Tambay'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarışta çok sayıda araç yarış dışı kaldı ve Ferrari sürücüsü Tambay, Renault'dan Alain Prost'un 48.7 saniye önünde zafere ulaştı. Arnoux ise bir tur geride üçüncü olabildi.

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Patrick Tambay, Ferrari

Patrick Tambay, Ferrari
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1988
Senna, ölümünden altı yıl önce San Marino'da gerçekleştirilen yarışı baştan sona üstün götürerek kazanmayı başardı.

Takım arkadaşı Alain Prost yavaş startının ardından geriledi ve sekizinci turda tekrar ikinciliğe çıktı.

Ancak sonucu değiştirmeyi başaramadı. Senna, Prost'un 2.3 saniye önünde zafere ulaşırken, podyumu Nelson Piquet tamamladı.

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Ayrton Senna, McLaren, Nelson Piquet, Lotus, Alain Prost, McLaren, Jean-Marie Balestre

Ayrton Senna, McLaren, Nelson Piquet, Lotus, Alain Prost, McLaren, Jean-Marie Balestre
1/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4-4 at the start of the formation lap

Ayrton Senna, McLaren MP4-4 at the start of the formation lap
2/9

Fotoğraf: LAT Images

3. Nelson Piquet, Lotus 100T Honda

3. Nelson Piquet, Lotus 100T Honda
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna takes checkered flag

Ayrton Senna takes checkered flag
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
5/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
6/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/4

Ayrton Senna, McLaren MP4/4
7/9

Fotoğraf: Sutton Images

The cockpit of Ayrton Senna's McLaren MP4-4 Honda

The cockpit of Ayrton Senna's McLaren MP4-4 Honda
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4-4 Honda

Alain Prost, McLaren MP4-4 Honda
9/9

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

1994

İlk üç yarışta üç kez pole pozisyonunu kazanan Senna, bu üç yarışta da damalı bayrağı greöemedi ve son yarışı olan Imola'ya büyük bir baskı altında geldi.

Önce antrenman turlarında Rubens Barrichello'nun yaşadığı büyük kaza, ardından sıralama turlarında Roland Ratzenberger'in hayatını kaybetmesi Ayrton Senna'yı derinden etkilemişti.

Birçoğumuza göre yarış iptal edilmeliydi ama edilmedi.

Formula 1'e uzun yıllar tıbbi anlamda destek vermiş Doktor Sid Watkins, "Yarışı kazanma konusunda çok kararlıydı. Cumartesi günü onu emeklilik için ikna etmeye çalıştım ama o anda Senna'nın çok gergin olduğunu görebiliyordum.

"Bırakmayacağını ve devam etmek zorunda olduğunu söyledi." dedi.

1 Mayıs 1994 günü lider başlayıp lider olarak götürdüğü yarışın 7. turunda Tamburello virajına 307 km/s'lik bir hızla giren Ayrton Senna, yaşadığı sorun nedeniyle Tamburello virajının dışında yer alan duvara 233 km/s'lik bir hızla çarparak hayata gözlerini yumdu.

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fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue
1/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue
2/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work
3/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work
4/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter
5/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter
6/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
7/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
8/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna
9/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna
10/17

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
11/17

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna

Ayrton Senna
12/17

Fotoğraf: Renault

Ayrton Senna memorial, Tamburello

Ayrton Senna memorial, Tamburello
13/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
14/17

Fotoğraf: XPB Images

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello

fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
15/17

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, Williams FW16

Ayrton Senna, Williams FW16
16/17

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Williams FW16

Ayrton Senna, Williams FW16
17/17

Fotoğraf: LAT Images

 

2016

Sochi'deki ilk sıralama turlarında pole pozisyonu 0.7 saniyelik büyük bir farkla Nico Rosberg'in oldu.

Hamilton o gün ERS problemi yaşadı ve 10. sırada yer aldı.

Ertesi gün yarışı Nico Rosberg 25 saniye farkla kazanırken, Hamilton ikinci, Kimi Raikkonen üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.

Sebastian Vettel henüz ilk turdaki olayın ardından yarış dışı kaldı.

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Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve ikinci sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve ikinci sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team
1/8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Basın toplantısı: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Basın toplantısı: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
2/8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve galibiyet kupası

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve galibiyet kupası
3/8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07
6/8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 parc ferme

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 parc ferme
7/8

Fotoğraf: Mercedes AMG

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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