F1 tarihinde bugün: 1 Mayıs

1951

Geoff Lees, Warwickshire'da dünyaya geldi ve 1978-1982 yılları arasında sekiz farklı F1 aracıyla 12 yarışa katıldı. Beşinde yarışma hakkı elde etti ve sadece üçünde finiş gördü.

1981 yılında üç galibiyet ile Formula 2 şampiyonu oldu. Sonrasında Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda yer aldı.

Slider Liste Geoff Lees, Lotus 91 Ford 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Geoff Lees, Shadow DN11 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Geoff Lees, Shadow DN12 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

1972

1972 İspanya GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Jack Ickx, en yakın rakibinin 0.750 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Oldukça heyecanlı geçen yarışta, üçüncü sıradan başlayan Emerson Fittipaldi zafere ulaştı ve Ickx ikinci oldu. Podyumu ise Clay Regazzoni tamamladı.

Slider Liste Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1983

1983 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Rene Arnoux, Nelson Piquet ve Patrick Tambay'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarışta çok sayıda araç yarış dışı kaldı ve Ferrari sürücüsü Tambay, Renault'dan Alain Prost'un 48.7 saniye önünde zafere ulaştı. Arnoux ise bir tur geride üçüncü olabildi.

Slider Liste Patrick Tambay, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1988

Senna, ölümünden altı yıl önce San Marino'da gerçekleştirilen yarışı baştan sona üstün götürerek kazanmayı başardı.

Takım arkadaşı Alain Prost yavaş startının ardından geriledi ve sekizinci turda tekrar ikinciliğe çıktı.

Ancak sonucu değiştirmeyi başaramadı. Senna, Prost'un 2.3 saniye önünde zafere ulaşırken, podyumu Nelson Piquet tamamladı.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren, Nelson Piquet, Lotus, Alain Prost, McLaren, Jean-Marie Balestre 1 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4-4 at the start of the formation lap 2 / 9 Fotoğraf: LAT Images 3. Nelson Piquet, Lotus 100T Honda 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna takes checkered flag 4 / 9 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 5 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 6 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/4 7 / 9 Fotoğraf: Sutton Images The cockpit of Ayrton Senna's McLaren MP4-4 Honda 8 / 9 Fotoğraf: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4-4 Honda 9 / 9 Fotoğraf: LAT Images

1994

İlk üç yarışta üç kez pole pozisyonunu kazanan Senna, bu üç yarışta da damalı bayrağı greöemedi ve son yarışı olan Imola'ya büyük bir baskı altında geldi.

Önce antrenman turlarında Rubens Barrichello'nun yaşadığı büyük kaza, ardından sıralama turlarında Roland Ratzenberger'in hayatını kaybetmesi Ayrton Senna'yı derinden etkilemişti.

Birçoğumuza göre yarış iptal edilmeliydi ama edilmedi.

Formula 1'e uzun yıllar tıbbi anlamda destek vermiş Doktor Sid Watkins, "Yarışı kazanma konusunda çok kararlıydı. Cumartesi günü onu emeklilik için ikna etmeye çalıştım ama o anda Senna'nın çok gergin olduğunu görebiliyordum.

"Bırakmayacağını ve devam etmek zorunda olduğunu söyledi." dedi.

1 Mayıs 1994 günü lider başlayıp lider olarak götürdüğü yarışın 7. turunda Tamburello virajına 307 km/s'lik bir hızla giren Ayrton Senna, yaşadığı sorun nedeniyle Tamburello virajının dışında yer alan duvara 233 km/s'lik bir hızla çarparak hayata gözlerini yumdu.

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2016

Sochi'deki ilk sıralama turlarında pole pozisyonu 0.7 saniyelik büyük bir farkla Nico Rosberg'in oldu.

Hamilton o gün ERS problemi yaşadı ve 10. sırada yer aldı.

Ertesi gün yarışı Nico Rosberg 25 saniye farkla kazanırken, Hamilton ikinci, Kimi Raikkonen üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.

Sebastian Vettel henüz ilk turdaki olayın ardından yarış dışı kaldı.