F1 tarihinde bugün: 1 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 1 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1951
Geoff Lees, Warwickshire'da dünyaya geldi ve 1978-1982 yılları arasında sekiz farklı F1 aracıyla 12 yarışa katıldı. Beşinde yarışma hakkı elde etti ve sadece üçünde finiş gördü.
1981 yılında üç galibiyet ile Formula 2 şampiyonu oldu. Sonrasında Le Mans 24 Saat gibi yarışlarda yer aldı.
Geoff Lees, Lotus 91 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Geoff Lees, Shadow DN11
Fotoğraf: Sutton Images
Geoff Lees, Shadow DN12
Fotoğraf: Sutton Images
1972
1972 İspanya GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Jack Ickx, en yakın rakibinin 0.750 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Oldukça heyecanlı geçen yarışta, üçüncü sıradan başlayan Emerson Fittipaldi zafere ulaştı ve Ickx ikinci oldu. Podyumu ise Clay Regazzoni tamamladı.
Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford
Fotoğraf: LAT Images
1983
1983 San Marino GP sıralama turlarında Ferrari pilotu Rene Arnoux, Nelson Piquet ve Patrick Tambay'ın önünde pole pozisyonunu kazandı.
Yarışta çok sayıda araç yarış dışı kaldı ve Ferrari sürücüsü Tambay, Renault'dan Alain Prost'un 48.7 saniye önünde zafere ulaştı. Arnoux ise bir tur geride üçüncü olabildi.
Patrick Tambay, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1988
Senna, ölümünden altı yıl önce San Marino'da gerçekleştirilen yarışı baştan sona üstün götürerek kazanmayı başardı.
Takım arkadaşı Alain Prost yavaş startının ardından geriledi ve sekizinci turda tekrar ikinciliğe çıktı.
Ancak sonucu değiştirmeyi başaramadı. Senna, Prost'un 2.3 saniye önünde zafere ulaşırken, podyumu Nelson Piquet tamamladı.
Ayrton Senna, McLaren, Nelson Piquet, Lotus, Alain Prost, McLaren, Jean-Marie Balestre
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4-4 at the start of the formation lap
Fotoğraf: LAT Images
3. Nelson Piquet, Lotus 100T Honda
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Sutton Images
The cockpit of Ayrton Senna's McLaren MP4-4 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4-4 Honda
Fotoğraf: LAT Images
1994
İlk üç yarışta üç kez pole pozisyonunu kazanan Senna, bu üç yarışta da damalı bayrağı greöemedi ve son yarışı olan Imola'ya büyük bir baskı altında geldi.
Önce antrenman turlarında Rubens Barrichello'nun yaşadığı büyük kaza, ardından sıralama turlarında Roland Ratzenberger'in hayatını kaybetmesi Ayrton Senna'yı derinden etkilemişti.
Birçoğumuza göre yarış iptal edilmeliydi ama edilmedi.
Formula 1'e uzun yıllar tıbbi anlamda destek vermiş Doktor Sid Watkins, "Yarışı kazanma konusunda çok kararlıydı. Cumartesi günü onu emeklilik için ikna etmeye çalıştım ama o anda Senna'nın çok gergin olduğunu görebiliyordum.
"Bırakmayacağını ve devam etmek zorunda olduğunu söyledi." dedi.
1 Mayıs 1994 günü lider başlayıp lider olarak götürdüğü yarışın 7. turunda Tamburello virajına 307 km/s'lik bir hızla giren Ayrton Senna, yaşadığı sorun nedeniyle Tamburello virajının dışında yer alan duvara 233 km/s'lik bir hızla çarparak hayata gözlerini yumdu.
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları come to rescue
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: safety takım elemanları, work
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: Ayrton Senna is brought to safety helicopter
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello: wrecked Car, Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna
Fotoğraf: Renault
Ayrton Senna memorial, Tamburello
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
Fotoğraf: XPB Images
fatal kaza, Ayrton Senna, Tamburello
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, Williams FW16
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Williams FW16
Fotoğraf: LAT Images
2016
Sochi'deki ilk sıralama turlarında pole pozisyonu 0.7 saniyelik büyük bir farkla Nico Rosberg'in oldu.
Hamilton o gün ERS problemi yaşadı ve 10. sırada yer aldı.
Ertesi gün yarışı Nico Rosberg 25 saniye farkla kazanırken, Hamilton ikinci, Kimi Raikkonen üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.
Sebastian Vettel henüz ilk turdaki olayın ardından yarış dışı kaldı.
Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve ikinci sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: Mercedes AMG
Basın toplantısı: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: Mercedes AMG
Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team ve galibiyet kupası
Fotoğraf: Mercedes AMG
Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07
Fotoğraf: Mercedes AMG
Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 parc ferme
Fotoğraf: Mercedes AMG
Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
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