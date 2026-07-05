Sainz: "Silverstone, 2026 motor konsepti için şu ana kadarki en zorlu pist"

Formula 1 takviminin en hızlı pistlerinden biri olan Silverstone'da, bataryaların şarj olabileceği yeterli sayıda viraj bulunmadığından, pilotların bir tur boyunca araçlarındaki tam gücü kullanamaması bekleniyor.

Pilotlara daha fazla güç sağlamak amacıyla 2026 kurallarında bazı güncellemeler yapılmıştı. Bu kapsamda, bataryaların daha hızlı şarj olması için agresif güç kesintisi limitleri yükseltilmişti. Buna rağmen Silverstone, yeni motor formülü açısından potansiyel olarak en sorunlu pistlerden biri olmaya devam ediyor.

Carlos Sainz, Britanya Grand Prix'sinde bir tur atarken Max Verstappen gibi isimlerin endişelerine katıldığını belirtti. İspanyol pilot, Northamptonshire pistindeki sürüş deneyiminin yeni motorlar yüzünden olumsuz etkilendiğine inanıyor.

Sainz, mevcut durumun yarattığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bu motor konsepti için şu ana kadarki muhtemelen en zorlu pist."

"Evet, Verstappen'in de söyleyeceği gibi simülatör oldukça şok ediciydi. Bu da bu yıl için ortaya koyduğumuz şeyin yeterince iyi olmadığının açık bir işaretiydi."

"Gelecek yıl için kural değişikliğinin gerekli olmasının nedeni tam olarak bu. Çünkü harika bir yarış pistinin tamamen mahvolmasa bile sadece motor konsepti nedeniyle değerini kaybetmesi Formula 1'in doğasına uymuyor."

"Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için tüm bu değişikliklerin yapılmasının sebebi de budur."

İşin teknik kısmını da detaylandıran Sainz, "Yüksek hıza çıktığınızda enerjiniz ve gücünüz çok çabuk tükeniyor. Pist, çok yüksek hızlı virajlardan oluştuğu için enerji geri kazanımı da yapamıyorsunuz. Bu yüzden sadece aracın içten yanmalı motorunun beygir gücüne kalıyorsunuz."

"Elektrik desteği olmadan yüksek hızlarda açıkça çok daha yavaşsınız. Eskisi kadar gücünüz ve ivmeniz olmuyor bu yüzden geçen yıla göre oldukça gerideyiz." dedi.

Britanya Grand Prix'sine dönük beklentilerini de paylaşan Sainz, cumartesi günkü Sprint yarışı için 15. sırayı almasının ardından hem kısa hem de tam yarış mesafesinde işlerin nasıl gideceği konusunda iyimser değildi.

Sainz, "Bence yanlış nedenlerden dolayı muhtemelen en eğlenceli pistlerden biri olacak çünkü enerjiye çok açız ve yarış boyunca 'enerjimi burada harcıyorum ama sonra sen beni geri geçiyorsun' oyunu oynayacağız."

"Bence bu hafta sonu yine biraz 'yo-yo' tarzı bir yarış göreceksiniz. Durum ne yazık ki bu. Değişiklikler gelecek yıl için yapıldı ama buradaki seyirci her şeye rağmen muhteşem." dedi.

Önümüzdeki iki sezon boyunca araçlar, içten yanmalı motor gücü lehine 60-40'lık bir orana doğru evrilecek. Bu da araçların, batarya gücüne olan bağımlılıklarını azaltacak. Sürüş deneyiminde bir iyileşme olması beklense de, Sainz Silverstone gibi pistlerin geleceği konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Sainz, "Yapılan değişiklikler durumu iyileştirecektir. Ancak tam olarak istediğimiz şey hâlâ bu değil."

"Çünkü bir F1 aracının sahip olması gereken tam güçle atılan kesintisiz bir tur olmuyor. Ancak ekstra güç, virajlara daha hızlı girmenizi ve gücü daha geç kesmenizi sağlayacak. Bu nedenle araçtaki hissiyat daha iyi olacaktır." dedi.