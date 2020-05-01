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Formula 1 / Son dakika

Senna, 1992'de Williams'ı Honda için reddetmiş

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Senna, 1992'de Williams'ı Honda için reddetmiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 May 2020 13:15

Ayrton Senna'nın 1992'de Williams'ta yarışabilmesi için anlaşması hazırmış ancak şampiyon sürücü, Honda'ya olan sadakatinden dolayı McLaren'da kalmayı tercih etmiş.

Senna, Formula 1'deki üçüncü ve son şampiyonluğunu 1991'de McLaren ile kazandı ve o sene sonunda takımla anlaşması bitiyordu.

Senna'nın Williams'a geçme konusunda istekli olduğu biliniyordu ancak 1994 sezonuna kadar bunu yapmadı. Geçtiği sene ise ne yazık ki San Marino'daki kazasında hayatını kaybetti.

Senna'nın 1992'de Williams'a geçebileceği, bir önceki sene hem McLaren'ın hem de Williams'ın kendisine önemli teklifler yaptığı ortaya çıktı.

Senna'nın eski menajeri Julian Jakobi, Beyond the Grid podcastine yaptığı açıklamada, "Ayrton Williams'a gitmek istiyordu."

"İlk isteği Williams'a daha erken gitmekti ancak o, özellikle Honda Başkanı Bay Kawamoto'ya karşı sadakatliydi."

"Ona çok yakındı çünkü 1988'de Honda, Ayrton ile birlikte McLaren'a geçti ve birlikte 3 şampiyonluk kazandılar."

"1991'in sonunda üçüncü şampiyonluğunu kazansa bile Senna, Honda'nın eskisi gibi olmadığını hissediyordu ve geleceği konusunda endişe duyuyordu." dedi.

Jakobi, Senna'nın Spa yarışından önce Williams'la anlaşmasını beklediğini ancak Honda başkanı Kawamoto'dan gece gelen telefonla son anda fikir değiştirdiğini söyledi.

Jakobi, "Spa'ya giderken önümüzde Ayrton için iki teklif vardı. Birisi McLaren'dan, diğeri ise Williams'tan. Ayrton, Williams'a gitmesi gerektiğini biliyordu."

"Anlaşmalar imzalamaya hazırdı. Pazar sabahı onun Williams'ın anlaşmasını imzalayacağını düşünüyorduk."

"Ancak gece Japonya'dan Kawamoto ile görüştü ve pazar sabah uyandığında 'Bir sene daha burada kalacağım' dedi. Bu yüzden 1992'de McLaren'da kaldı." dedi.

Williams, 1992 şampiyonasını domine etti. Nigel Mansell, 16 yarışın 12'üne pole pozisyonundan başlayıp, 9'unu kazanarak dünya şampiyonu oldu. Senna ise ancak 3 zaferle şampiyonada 4. olabildi.

Jakobi, Senna o sene için Williams ile anlaşsaydı Mansell'ın Williams adına yarışmayacağını söyledi.

Jakobi, "1992'de Senna Williams'a geçseydi, Mansell muhtemelen orada olmazdı."

"Ve onun şampiyon olduğu sene 1992. Ayrton'un geri adım atmasıyla Mansell orada kaldı. Senna'nın McLaren'da kalması konusunda Kawamoto ikna etti ve bu sayede Honda da sporda kaldı."

"Gerçekten zor bir karardı. Sonuç olarak karar kendisine aitti. Bizim yapabileceğimiz tek şey, iki alternatifi ona sunmaktı. Sonunda Ayrton sadakati seçti." dedi.

Ayrton'un bu sadakati karşısında ise Honda, 1992 sonunda F1'den çekildi. Bunun üzerine Senna, Alain Prost'un bir önceki sene yaptığı gibi bir sene ara vermeyi düşündü.

Jakobi, "Honda ayrılmaya karar verdi ve bunu Ayrton'a Ron Dennis'ten 3 ay önce söylediler. Bu haberi duyan Ayrton yıkılmıştı."

"Bunun üzerine 1993 sezonu için ona yeni bir takım bulmamız gerekiyordu.1993 sezonunda yarışmamaya ne kadar yakındı? Cevabı 'Oldukça yakın' " dedi.

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Editör Luke Smith

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