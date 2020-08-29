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Formula 1 / Son dakika

F1 tahminlerine göre Sahkir GP pole derecesi 53.9 civarında olacak

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F1 tahminlerine göre Sahkir GP pole derecesi 53.9 civarında olacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in teknik bölüm başkanı Pat Symonds, Bahreyn pistinin dış versiyonunda gerçekleştirilecek Sakhir GP'nin heyecanlı olacağını söyledi ve hesaplamalara göre bekledikleri pole pozisyonu derecesini açığa çıkardı.

Daha önce hiç yarış için kullanılmayan oval pist,  2020 Formula 1 sezonunun sondan ikinci yarışına ev sahipliği yapacak.

Symonds, F1 organizasyonu içerisinde bu pistle alakalı simülasyon çalışmaları yapan teknik ekibin başındaydı ve yapılan çalışmaların ardından yarış yapılmasına onay verildi.

Symonds, çift DRS alanı kullanılırsa 54.3, üç DRS alanı kullanılırsa 53.9'luk pole derecesi beklediklerini söyledi. DRS alanlarıyla ilgili son karar henüz verilmedi.

Symonds, "Çok fazla simülasyon çalışması yaptık. Aynı pistte art arda iki yarış yapacaksanız, doğal olarak ikinci yarışın birinci yarışın kopyası olmasını istemiyorsunuz."

"Silverstone'da bu yüzden lastikleri bir kademe yumuşattık. Avusturya'da, sezonun henüz başında olduğumuz için stabil olmamız gerektiğini hissettik. Ancak Bahreyn'e giderken farklı bir şey yapmak istedik."

"Bahreyn eşsiz bir pist. Pist içerisinde birçok farklı pist yapısı var. Hatırlarsanız, 2010 senesinde orada alternatif pist yapısını kullanmıştık."

"O versiyonda çok iyi bir yarış olmamıştı. Bahreyn normalde oldukça iyi yarışlara sahne olur ancak pistin o yapısı pek iyi değildi. Bu yüzden bizim için uygun olan tüm pist yapılarını değerlendirdik." dedi.

 

Symonds, ekibinin dış pistle alakalı olası tüm senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

Symonds, "Oldukça gelişmiş araçlarımız var. Sadece tur zamanı simülasyonu aracı değil, geçiş fırsatları gibi birçok şeyi incelememizi sağlayan araçlara sahibiz. Lastik, fren gibi birçok şey üzerinde çalıştık."

"Işıklandırmalara bile bakmak zorunda kaldık çünkü gün batımı yarışından ziyade gece yarışı olacak. Bu yüzden dış pistte yeteri kadar aydınlatma olduğundan emin olmalıydık. Yani her türlü şeyi değerlendirdik."

"Bazı şeylerin gerçekten farklı olduğunu gördük. Tur zamanı çok kısa olacak. Bu haliyle çok hızlı bir pist. Farklı zorlukları olacak. Ancak oldukça heyecanlı bir yarış olacağından eminiz. Taraftarlara ve seyircilere farklı bir şeyler sunmak istiyoruz."

"Sıralamalarda iki DRS alanı ile 54.3, üç DRS alanı ile 53.9 gibi dereceler bekliyoruz." dedi.

Motorsport.com'un bu kadar kısa pistte oluşacak olası trafik sorunlarını sorması üzerine Symonds, pilotların bu durumu idare etmeleri gerekeceğini söyledi.

Symonds, "Trafik oldukça kalabalık olacak. Brezilya'ya benzeyecek. Kısa pistlerde öyle oluyor. Bu, mücadelenin bir parçası. Pilotlar Şampiyonası açısından, komple bir pilotun böyle şeyleri idare etmesi gerektiğini unutmamalıyız."

"Takımların bu tür şeyler için araçları bulunuyor. Bir mücadele olacak, zor bir durum olacak ve muhtemelen bazıları bu yüzden kaybedecek, bazıları kazanacak. Ancak genel olarak güzel bir gösteri olacak." dedi.

F1'in Sportif Patronu Ross Brawn da Bahreyn'deki dış pistin normal pistten çok hızlı olacağını, takımların araçların ayarlarını tamamen değiştirmek zorunda kalacaklarını söylemişti.

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Editör Adam Cooper

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