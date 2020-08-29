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Formula 1 / Belçika GP / Antrenman raporu

Belçika GP 3. antrenman: Hamilton lider, Vettel sonuncu!

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Belçika GP 3. antrenman: Hamilton lider, Vettel sonuncu!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamlarken Ferrari kabus yaşadı.

Spa'da üçüncü antrenman seansı başlamadan önce hafif yağmur tahminleri vardı ancak seansı etkilemesi beklenmiyordu.

Başlangıçta seans kuru zeminde başladı ancak ilk 10 dakikanın ardından pistin çeşitli bölümlerinde hafif yağmur başladı. Ancak yağmurun seansa herhangi bir etkisi olmadı. Sürücüler kuru zemin lastikleriyle devam ettiler.

Hava sıcaklığı 14, pist sıcaklığı ise 19 dereceydi. Bu da düne kıyasla 4 ila beş derece daha soğuk bir hava olduğu anlamına geliyordu.

İlk 20 dakikada sadece Haas pilotları zaman turu kaydettiler. Geri kalan isimler garajda kaldılar.

 

Sonrasında da tüm sürücüler zaman turu için piste çıktılar. Başlangıçta Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, yumuşak lastikle ilk iki sırayı aldılar. Bottas 1:43.813 yaparken, Hamilton 1:44.422 yaptı. Sonrasında yumuşak lastikle 1:43.896 yapan Verstappen, bu ikilinin arasına girdi.

İlerleyen dakikalarda sürücüler başka bir deneme daha yapmak istediler ancak yağmur tekrar piste gelince garaja döndüler.

Son bölümde pist tekrar normale dönünce sürücülerin tamamı yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve deneme yapmaya başladılar.

Hamilton son turunda 1:43.255 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Esteban Ocon, son bölümde iyi bir tur zamanı çıkaran isimlerden birisiydi. Renault pilotu 1:43.485 yaptı ve Hamilton'ın sadece 0.230 saniye gerisinde ikinci oldu.

McLaren'dan Lando Norris ilk üçü tamamlayan isimdi ve lider Hamilton'dan sadece 0.386 saniye yavaş kaldı.

Alex Albon, iyi bir son turun ardından 1:43.731'lik derecesiyle dördüncü oldu. Mercedes'ten Valtteri Bottas, son zaman turunda hata yapınca 1:43.813'lük derecesiyle 0.5 saniye geride beşinci olabildi.

Max Verstappen yine son denemesinde trafik yüzünden zamanını geliştiremedi ve 1:43.896 ile altıncı oldu.

Renault'dan Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Ocon'un 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansta yedinci oldu.

İlk onu Lance Stroll, Carlos Sainz ve Sergio Perez tamamladılar.

AlphaTauri sürücüleri araçlarından pek memnun değillerdi. Pierre Gasly 11. olurken, Daniil Kvyat 12. oldu.

Williams'ta Nicholas Latifi 1:44.771'lik derecesiyle 13. olarak iyi bir seans geçirdi. En iyi Ferrari motorlu takım Haas'tı. Kevin Magnussen 14. olurken onu takım arkadaşı Romain Grosjean takip etti.

Kimi Raikkonen 16. olurken, Ferrari adına kötü geçen seansta Charles Leclerc ancak 17. olabildi. Takım arkadaşı Sebastian Vettel ise sonuncu oldu. Bu iki Ferrari sürücüsü arasında George Russell ve Antonio Giovinazzi yer aldılar. Böylece son 7 pilotun 6'sı Ferrari motorlu oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

Sıralama turları 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'43.255  
2 France Esteban Ocon Renault Renault 9 1'43.485 0.230
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 12 1'43.641 0.386
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 13 1'43.731 0.476
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 1'43.813 0.558
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'43.896 0.641
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 8 1'43.973 0.718
8 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 12 1'43.988 0.733
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 13 1'44.006 0.751
10 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 12 1'44.180 0.925
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 14 1'44.508 1.253
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 14 1'44.543 1.288
13 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'44.771 1.516
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 1'44.841 1.586
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 16 1'44.844 1.589
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 11 1'44.932 1.677
17 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1'45.147 1.892
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 11 1'45.157 1.902
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 13 1'45.190 1.935
20 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 12 1'45.420 2.165
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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