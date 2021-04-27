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Formula 1 / Haberler

F1, sprint yarışını her Grand Prix’de uygulamayabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, eğer bu yılki denemeler başarılı sonuçlanırsa, gelecekte ‘Grand Slam’ etkinlikler gerçekleştirebilmek için sprint yarışlarının sayısını kısıtlayabileceklerini söyledi.

F1, sprint yarışını her Grand Prix’de uygulamayabilir

Formula 1, F1 Komisyonu’nun pazartesi günü oy birliğiyle aldığı kararın ardından bu sezon formatın nasıl çalıştığını ve işe yarayıp yaramadığını görebilmek için üç hafta sonunda sprint yarışlarını deneyecek.

İlk iki sprint yarışı Silverstone ve Monza’da yapılırken, üçüncü yarış daha belirlenmeyen, denizaşırı bir konumda gerçekleştirilecek.

Taraftarlar ve organizatörler sprint yarışı konusunda umutlu olsa da, Formula 1’in motor sporları şefi Ross Brawn, gelecekte her Grand Prix’de bu uygulamayı kullanmayacaklarını belirtti.

Brawn, Formula 1’in 2022'de sprint yarışlarını sadece seçtikleri hafta sonlarında yapabileceklerini söyledi.

F1 resmi internet sitesine konuşan Brawn, ‘’Bu formatın Monako’da başarılı olacağından emin değilim.’’

'‘Bu hafta sonlarını, sezonun tamamına yayılan Grand Slam etkinlikleri olarak görüyoruz, ki bu farklı bir şey.’’

‘’Bunu tüm sezon uygulayacağımızı sanmıyorum. Bence sınırlı sayıda yarışta uygulanmalı ancak buna henüz karar verilmedi.’’ dedi.

Sprint yarışları takımlardan, F1’den ve FIA’dan tam destek alsa da, taraftarlar bu yarışların sporu nasıl etkileyeceği konuda ikiye bölünmüş durumda.

Brawn, sprint yarışlarının F1 için iyi olacağı konusunda çok kararlı ve hem sürücülere, hem de takımlara uyacak bir çözüm bulmanın çok önemli olduğunu ekledi.

‘’En büyük zorluklardan biri, formatın bize heyecanlı bir Cuma ve Cumartesi günü sunmasında doğru dengeyi bulmaktı. Bu yarış daha kısa sürecek ancak pazar günkü yarışın öneminden hiçbir şey almayacak.’’

‘’Doğru dengeyi bulmalıydık. Herkes bu konuda çok farklı fikirlere sahipti. Ayrıca bunun için, takımları ekonomik ve lojistik açıdan çok etkilemeyecek bir çözüm bulmamız gerekliydi.’’

‘’[Takımlar] Bu yarışı istediler, ancak hepsi çok ağır zorluklarla çalışıyor ve bu yarıştan vazgeçmeden, onlarla çalışmanın bir yolunu bulmak zorundaydık.’’

‘’Sürücüler format hakkında açık görüşlüler ve bizim tek isteğimiz bu. Sürücüler bu konu hakkında açık görüşlü olsun ki, biz de bu yarışı değerlendirebilelim ve ileride Formula 1’e katıp katmayacağımıza karar verelim. Eğer [sprint yarışları] işe yaramazsa, tekrar düşüneceğiz.’’

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Editör Jonathan Noble

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