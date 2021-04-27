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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Portekiz GP öncesi verdiği demeçte, Portimao'da daha fazla puan almak istediklerini söyledi.

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"

Fernando Alonso, Bahreyn'de fren kanalına bir sandviç poşetinin kaçması sonucu yarış dışı kalırken, Imola'da Kimi Raikkonen'in cezasıyla 10. olmuştu.

Portekiz GP öncesi Imola hakkında konuşan Alonso, "Imola herkes için çok zor bir hafta sonu oldu."

"Islak ve kuru şartların yanı sıra, kırmızı bayrakla beraber üç yarışa çıkmak gibiydi. Özellikle de sezon öncesi testlerinin sınırlı olması ve Bahreyn'deki yarışta sadece 32 tur attığım göz önüne alındığında hafta sonunda çok şey öğrendim."

"Her hafta sonu daha fazla şey öğreniyorum ve araca daha iyi adapte oluyorum. Herhangi bir takıma geçtiğinizde veya yeni bir aracı sürdüğünüzde, her zamanda belli bir adaptasyon dönemi vardır, ancak %100'ü yakalamak için çok fazla çaba gösteriyorum."

Alpine, Imola'ya yeni güncellemeler getirmişti ve Alonso, ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu belirtmişti.

Portimao öncesi bu güncellemeler hakkındaki soruyu yanıtlayan Alonso, "Hafta sonuna baktığımda, sezonun ilk puanlarını aldığımız için mutlu olduk. Araca getirdiğimiz güncellemeler olumluydu ve iyi çalıştılar. Aracın genel hissiyatından daha memnundum ve gelişebilmek adına daha potansiyel olduğunu düşünüyorum."

"Fabrikadakiler çok çalışıyorlar  ve bunun karşılığını almak güzel. Bu pozitifliği Portekiz'e taşıyacağız ve umarım orada daha fazla ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Alonso, Portimao hedefinin "daha fazla puan almak olduğunu söyledi.

"Bu hafta sonu Portimao ve Imola'ya kıyasla tamamen farklı bir mücadele olacak. Bu, sürüş yapması çok eğlenceli bir pist ve modern Formula 1 araçlarıyla, bu iniş-çıkışların çok heyecan verici olacağını düşünüyorum."

"Burada daha önce sadece oldukça ıslak şartlar varken test sürüşü yaptım. Bu yüzden başlangıç için belli bir öğrenme süreci olacak, fakat yeni zorlukları seviyorum."

"Bu hafta sonu daha fazla puan almak istiyoruz."

Fernando Alonso, Alpine A521, battles with Esteban Ocon, Alpine A521, at the restart

Fernando Alonso, Alpine A521, battles with Esteban Ocon, Alpine A521, at the restart

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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