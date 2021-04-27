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Formula 1 / Son dakika

Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, takımın sürücüsü Daniel Ricciardo'nun, Formula 1'in sosyal medyada kazalara odaklanmaktansa daha iyi bir strateji izleyebileceği yorumlarına katılıyor.

Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor

Ricciardo, kısa bir süre önce Formula 1'in sosyal medyada sürekli kazaları paylaşmasına tepki göstermişti.

Ricciardo, yaşam tarzı dergisi olan Square Mille'yle yaptığı röportajda şöyle konuştu: ''Sanırım geçtiğimiz sene, F1 sosyal medya hesaplarında 'yılın en iyi 10 anı' şeklinde bir paylaşım yaptı ve 10 taneden, 8 tanesi kaza anlarıydı.''

''Ben de, 'siz kesinlikle aptalsınız' diye düşündüm. Belki 12 yaşındaki bir çocuk bu çeşit bir içerik görmek isteyecek, bu normal çünkü onların bildikleri şey bu. Ancak biz çocuk değiliz. Daha iyisini yapmalılar. Bundan daha iyisini yapmalılar.''

Ricciardo, sonrasında bu kadar 'agresif' bir dil kullandığı için özür dilese de, Formula 1'in sporu lanse etme tarzının yanlış olduğunu düşündüğünü ve bunun arkasında durduğunu dile getirdi.

Seidl, Formula 1'in, taraftarları heyecanlandırmak için kazalardansa başka içerikler de kullanabileceği konusunda Ricciardo'ya katıldığını belirtmesine rağmen, sporun sosyal medya ekibinin geçtiğimiz birkaç yılda spora karşı farkındalığı artırmak konusunda iyi iş çıkardığını da ekledi.

Seidl, ''Bizce, Formula 1'in sosyal medya ekibi, sporumuzu tanıtırken harika bir iş çıkardı ve hâlâ da çıkarmaya devam ediyor.''

''Eğer sayılara bakarsanız, geçtiğimiz yıllarda çok hızlı şekilde büyümeye katkı sağladılar. Aynı zamanda, spora bir sürü yeni izleyici de çektiler.''

''Sporumuz, pist üstünde ve pist dışındaki anlarla birlikte, dünyadaki en heyecanlı sporlardan biri. Sporun tehlikesi bazı taraftarlara cazip gelse de, sporla ilgili anlatılması gereken daha büyük ve olumlu bir hikaye olduğu konusunda Daniel'a katılıyorum, F1 aynı zamanda bunu da yapıyor.''

''Ancak, Ricciardo'nun, Imola basın konferansında da söylediği gibi, onun doğru dili kullandığını düşünmüyorum.''

Ricciardo, sporla ilgili eleştirileri yapmak konusunda hiç çekinmedi ve bunu, geçtiğimiz yılın Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın kaza görüntülerini defalarca kez paylaşan Formula 1'e yaptığı yorumlarda da görmüştük.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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