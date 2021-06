F1, sprint yarış hafta sonlarında "Grand Slam" yapanlara puan verebilir

Domenicali'nin bahsettiği "Grand Slam"; normalde alışık olduğumuz pole pozisyonu, yarışın her turunu lider götürerek kazanma ve yarışın en hızlı turunu atma üçlüsünden oluşmayacak.

Bu hafta sonlarında ulaşılabildiği takdirde puan verilmesi planlanan "Grand Slam"i yapmak için ilk olarak cuma günü sprint yarışı için düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olmanız, sonrasında pole pozisyonundan başladığınız sprint yarışı kazanmanız ve bir sonraki gün de geleneksel grand prix'yi kazanmanız gerek.

Sprint yarışının uygulanacağı 3 hafta sonunda yukarıdaki üçlüyü tamamlayabilen sürücünün ekstradan puan alması gündemde.

Gazzetta dello Sport'la yaptığı röportajda konu hakkında konuşan Domenicali, şu ifadeleri kullandı: "Klasikleşmişken eskiye dönüşebilecek formatımızın bize kazandırdıklarıyla yetinmek istemiyoruz."

"[Yeni format] bir deney olacak. Bu format; cuma, cumartesi ve pazar günlerini daha enteresan yapmalı. Cuma günü sıralama turları yapılacak, sprint yarışları cumartesi günü düzenlenecek ve [bu yarış] pazar günkü grand prix'nin gridini belirleyecek."

"Bu format, televizyon kanallarına daha fazla içerik çıkaracak ve organizatörler, [hafta sonuna] duyulan ilgiyi birkaç güne yayabilecek."

"Sürücüler içinse Grand Slam yapanlara puan vermeyi düşünüyoruz. Bunun için pole pozisyonu, sprint yarış galibiyeti ve grand prix galibiyeti gerekecek."

Silverstone'da düzenlenecek ilk sprint yarış hafta sonunda, sıralama turları cuma gününe çekilecek ve cuma günü yapılacak sıralama turları cumartesi günkü yarışın gridini belirleyecek.

Cumartesi günü ise 100km'lik (yaklaşık 20 tur) sprint yarışı düzenlenecek. Bu yarışın ilk üçüne sırasıyla 3, 2 ve 1 puan dağıtılacak. Podyum seremonisi düzenlenmeyecek.

Bu yarışın sonuçları da pazar günü düzenlenecek klasik grand prix'nin gridini belirleyecek.

Silverstone'un yanında sprint yarış formatının deneneceği diğer pistin Monza olduğu düşünülmekte. Diğer yarış ise Avrupa'nın dışarısında yapılacak ve şu anlık 3. sprint yarışın da Interlagos'da yapılacağı söyleniyor. Fakat pandemiden dolayı, henüz resmi bir açıklama bulunmamakta.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, and the rest of the field at the first restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images